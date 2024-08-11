我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

生活／我喜歡…有個性的紫薇樹

思遠

在DC大華府地區，每年7、8月是紫薇樹花盛開的季節。今年紫薇樹花開得比往年稍早一些，可能是今年該地區溫度高所致。今年一進入6月，雨量少，溫度高，而且愈來愈高，一直在華氏80、90度以上，還曾直衝100度。

紫薇樹很有個性，在春天群花爭艷時，它「按兵」不動，直到七月底，才不慌不忙開花。(...
紫薇樹很有個性，在春天群花爭艷時，它「按兵」不動，直到七月底，才不慌不忙開花。(作者提供)

大華府紫薇樹花盛開

我喜歡紫薇樹和它的花，我常常矗立半天，看它與別的樹不同的樹型、樹幹、枝條、葉花和果實，很迷人。在DC大華府地區，紫薇樹是主要綠化的樹種，我們公寓樓周圍幾乎全是紫薇樹。紫薇樹在樹齡年輕時沒有主幹，像椅子有幾條腿。紫薇樹長得不是太高，幾條腿細高光滑，枝繁葉茂，纖細下垂，樹冠呈大傘型，形成了頭重腳輕，微風吹拂，全樹就晃悠悠，在大風搖晃下，枝條柔性好，與柳樹可比，從無折斷。不管微風或大風，它晃得姿勢很優美；微風下，像溫柔少女在跳交際舞；大風下，像狂人，無序地狂奔。

慢悠吐芽 春天按兵不動

我喜歡紫薇樹的個性。它很有個性，在很多方面不與其他樹種為伍。在春天灌木叢和眾多的樹都在爭春發芽時，它「按兵」不動，當大家青枝綠葉的時候，她開始慢慢悠悠吐芽；當大家鮮花盛開的時候，她「無動」於衷；當大家花期已過全敗落了，她還要「休眠」相當長一段時間，才不慌不忙開花，愈開愈多，最後全樹都是花。紫薇樹的花色有白的、紅的、粉紅的、紫紅的，甚至一棵紫薇樹有兩種花色。而且她的花期特別長，詩人讚她「長放半年花」。好像在向其他樹或植物示威：「你們的花期誰能和我比。」

人們喜歓紫薇樹的「羞澀 」。幾根光滑的樹幹，看起來它們沒有皮，實際上有皮。我觀察公寓樓前後紫薇樹生長過程中，樹皮是變化的，當長到一定樹齡時，皮就變粗糙了，然後就一片一片翹起、脫落，由紅褐色變成光滑的土白色。沒皮的幾隻主幹奇特的光滑，所有的樹都沒它們光滑，用手上下觸摸，它們光滑得就像青春少年的皮膚那樣光滑細潤。更有趣的是，用手輕輕觸摸，紫薇樹就會有「害羞」反應──全株微顫，所以人們又把紫薇樹叫做「癢癢樹」。

樹皮光滑 一摸就「害羞」

人們喜歡紫薇樹的樹姿。因為紫薇樹是觀賞樹種，樹姿優美，幾根似椅子腿主幹，光滑潔淨、花艶麗多色，十分迷人。2018年，我到中國旅遊，去了貴陽，除觀看瀑布外，就是遊覽市容，看到多條大街，兩旁整齊的紫薇樹像儀仗隊、在風吹拂下又像一排舞姿婀娜的女郎，向遊人表示歡迎。

據導遊介紹，紫薇樹原產於中國，貴陽、徐州、安陽等城市把紫薇花定為市花。我們乘車不到兩小時到了該省銅仁市印江縣永義郷，去看各種古樹。

到貴州探訪千年紫薇王

這裡幾百年、上千年古樹很多，人們特別喜歡那棵千年神樹「紫薇王」，樹牌上寫著樹高34米，樹徑六人方可合抱，樹齡約1400年。人們很驚詫，難以相信世界上竟有如此粗壯、如此高大、如此古老的紫薇樹。在大家看到的紫微樹，無法想像1000多年後它們會長成像「紫薇王」那樣，而紫薇不與它們爭春。當萬花早已衰敗，無花可開的夏秋時節，紫薇花盛開，大放異彩，詩人讚它「盛夏遮綠眼，此花紅滿堂」、「曉迎秋露一枝新，不佔園中最上春」。秋風瑟瑟，紫薇照開無妨，只羞得早春就開花的桃李等樹低頭無語。

美麗傳說 仙子下凡除害

紫薇樹有美麗的傳說。在民間紫薇樹有個傳奇故事，說古代有一種吃人的猛獸叫「年」，嚇得老百姓東躲西藏，不得安寧。老百姓天天燒香磕頭，祈求天庭派神仙下凡降妖。於是天庭派「紫薇仙子」來到人間，怪獸「年」看見「紫薇仙子」，伏地乖乖就擒。為老百姓的安寧，「紫薇仙子」在人間撒滿紫薇樹籽，使其發芽長成護佑百姓安寧的紫薇樹。

我喜歡紫薇樹，它不但美化環境，在夏秋季節譲人盡情享受它鮮花盛開的無限美景，而且它還給人間帶來「吉祥與安寧」。

華府

上一則

周日動動腦／成語「趨之若鶩」中的「鶩」是指哪一種動物？

下一則

美國現象／貓夫人為何是貶義詞 養貓女＝老姑婆？

延伸閱讀

Max Long屋頂換新及維修服務公司 承接住宅、餐館、商業工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價

Max Long屋頂換新及維修服務公司 承接住宅、餐館、商業工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價
Max Long屋頂換新及維修服務公司 承接住宅、餐館、商業屋頂工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價

Max Long屋頂換新及維修服務公司 承接住宅、餐館、商業屋頂工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價
微軟當機 華府機場排長龍 維州監理站關閉

微軟當機 華府機場排長龍 維州監理站關閉
全美教育程度最高城 密州安娜堡奪冠

全美教育程度最高城 密州安娜堡奪冠

熱門新聞

普林斯頓大學等常春藤盟校也為低收入家庭學生提供強大的財務援助計畫。(美聯社)

精打細算／免費讀大學 清寒學子翻身好機會

2024-08-04 14:41
全家在英國遊玩。(作者提供)

親子話題／養兒育女 父母不抓狂

2024-08-04 02:02
高中畢業意味著人生邁向新階段，許多孩子將步入大學的校門，進一步深造。 (美聯社)

升學規畫／2024年大學申請回顧 太戲劇

2024-08-04 11:30
醫學超音波醫師藉助設備為患者體內各部位拍攝影像，幫助醫療專業人員做出準確診斷。(取自123RF)

精打細算／這些小眾職業 錢景佳

2024-08-04 15:53
申請大學獎助學金需要填寫聯邦學生援助申請表。(取材自FAFSA官網)

精打細算／申請大學獎助學金 新版FAFSA有哪些變化？

2024-08-04 12:43
申請名校重點應放在提升自己的實力，GPA、標化、活動、文書都做到位，進入心儀的學校並非難事。(美聯社)

升學規畫／如何進入理想大學

2024-08-04 02:18

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃
完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點