生活／我喜歡…有個性的紫薇樹

在DC大華府 地區，每年7、8月是紫薇樹花盛開的季節。今年紫薇樹花開得比往年稍早一些，可能是今年該地區溫度高所致。今年一進入6月，雨量少，溫度高，而且愈來愈高，一直在華氏80、90度以上，還曾直衝100度。

紫薇樹很有個性，在春天群花爭艷時，它「按兵」不動，直到七月底，才不慌不忙開花。(作者提供)

大華府紫薇樹花盛開

我喜歡紫薇樹和它的花，我常常矗立半天，看它與別的樹不同的樹型、樹幹、枝條、葉花和果實，很迷人。在DC大華府地區，紫薇樹是主要綠化的樹種，我們公寓樓周圍幾乎全是紫薇樹。紫薇樹在樹齡年輕時沒有主幹，像椅子有幾條腿。紫薇樹長得不是太高，幾條腿細高光滑，枝繁葉茂，纖細下垂，樹冠呈大傘型，形成了頭重腳輕，微風吹拂，全樹就晃悠悠，在大風搖晃下，枝條柔性好，與柳樹可比，從無折斷。不管微風或大風，它晃得姿勢很優美；微風下，像溫柔少女在跳交際舞；大風下，像狂人，無序地狂奔。

慢悠吐芽 春天按兵不動

我喜歡紫薇樹的個性。它很有個性，在很多方面不與其他樹種為伍。在春天灌木叢和眾多的樹都在爭春發芽時，它「按兵」不動，當大家青枝綠葉的時候，她開始慢慢悠悠吐芽；當大家鮮花盛開的時候，她「無動」於衷；當大家花期已過全敗落了，她還要「休眠」相當長一段時間，才不慌不忙開花，愈開愈多，最後全樹都是花。紫薇樹的花色有白的、紅的、粉紅的、紫紅的，甚至一棵紫薇樹有兩種花色。而且她的花期特別長，詩人讚她「長放半年花」。好像在向其他樹或植物示威：「你們的花期誰能和我比。」

人們喜歓紫薇樹的「羞澀 」。幾根光滑的樹幹，看起來它們沒有皮，實際上有皮。我觀察公寓樓前後紫薇樹生長過程中，樹皮是變化的，當長到一定樹齡時，皮就變粗糙了，然後就一片一片翹起、脫落，由紅褐色變成光滑的土白色。沒皮的幾隻主幹奇特的光滑，所有的樹都沒它們光滑，用手上下觸摸，它們光滑得就像青春少年的皮膚那樣光滑細潤。更有趣的是，用手輕輕觸摸，紫薇樹就會有「害羞」反應──全株微顫，所以人們又把紫薇樹叫做「癢癢樹」。

樹皮光滑 一摸就「害羞」

人們喜歡紫薇樹的樹姿。因為紫薇樹是觀賞樹種，樹姿優美，幾根似椅子腿主幹，光滑潔淨、花艶麗多色，十分迷人。2018年，我到中國旅遊，去了貴陽，除觀看瀑布外，就是遊覽市容，看到多條大街，兩旁整齊的紫薇樹像儀仗隊、在風吹拂下又像一排舞姿婀娜的女郎，向遊人表示歡迎。

據導遊介紹，紫薇樹原產於中國，貴陽、徐州、安陽等城市把紫薇花定為市花。我們乘車不到兩小時到了該省銅仁市印江縣永義郷，去看各種古樹。

到貴州探訪千年紫薇王

這裡幾百年、上千年古樹很多，人們特別喜歡那棵千年神樹「紫薇王」，樹牌上寫著樹高34米，樹徑六人方可合抱，樹齡約1400年。人們很驚詫，難以相信世界上竟有如此粗壯、如此高大、如此古老的紫薇樹。在大家看到的紫微樹，無法想像1000多年後它們會長成像「紫薇王」那樣，而紫薇不與它們爭春。當萬花早已衰敗，無花可開的夏秋時節，紫薇花盛開，大放異彩，詩人讚它「盛夏遮綠眼，此花紅滿堂」、「曉迎秋露一枝新，不佔園中最上春」。秋風瑟瑟，紫薇照開無妨，只羞得早春就開花的桃李等樹低頭無語。

美麗傳說 仙子下凡除害

紫薇樹有美麗的傳說。在民間紫薇樹有個傳奇故事，說古代有一種吃人的猛獸叫「年」，嚇得老百姓東躲西藏，不得安寧。老百姓天天燒香磕頭，祈求天庭派神仙下凡降妖。於是天庭派「紫薇仙子」來到人間，怪獸「年」看見「紫薇仙子」，伏地乖乖就擒。為老百姓的安寧，「紫薇仙子」在人間撒滿紫薇樹籽，使其發芽長成護佑百姓安寧的紫薇樹。

我喜歡紫薇樹，它不但美化環境，在夏秋季節譲人盡情享受它鮮花盛開的無限美景，而且它還給人間帶來「吉祥與安寧」。