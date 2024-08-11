我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

星座／8月11日至17日 金牛座自信滿滿 雙魚座笑口常開

科技紫微網

2024年8月11日至8月17日12星座運勢如何？

牡羊座  3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

大膽、創新的路線本周不適合你，謹慎踏實才是你轉危為安的明智之選。凡事都以做好做完為重要方針，哪怕慢一點，也好過徒勞無功。

幸運色彩：古銅色

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★★

自信滿滿的一周，做什麼都感覺游刃有餘，許多事情你都不用費吹灰之力便能處理得漂漂亮亮，讓你頗有成就感。幸運色彩：奶油白

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

每天都有開心的事情發生，讓你這一周都不乏歡樂。朋友與戀人會是你的快樂之源，互動得越多對你越有利，也別忘了多關心一下老朋友們。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

巨蟹座   6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

這個星期你將在充滿暖意的氛圍中度過。得好心人士關心，有機會結識新的異性；工作壓力較大，有計畫就不怕做不好；理財會要耗費你不少精力，不過成效不錯。幸運色彩：酸橙綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

獅子座  7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

你一定不會喜歡這個浮躁、快速變化的一周，基本上你所計畫的事，都會因為突如其來的變化導致最終無法完成。若是事先將一些負面因素考慮進去，想必能大有幫助。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

處女座  8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

學會自我調節是你這一周的首要功課，許多事情對你而言其實輕而易舉，只是你想得太多使事情變得有些複雜，放下心中的包袱，你看到的便是春暖花開。

幸運色彩：雲母白

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

天秤座  9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

愛情會唱出輕快的曲調，盡情享受兩個人在一起的溫存；工作上不要急於求成，否則會因小失大；個人財富可望上升，但花錢還應有所節制。

幸運色彩：月光藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★☆☆☆☆

氣場很弱的一周，小心你的優點易在人潮中淹沒。想要讓人看到你的長處、正視你的付出，你務必要高調一些行事，發表見解時音量也可以大一些。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

射手座 11月22日~12月20日總運指數：★★☆☆☆

沒有改變就沒有成長的一周。凡事若只管接受安排，你就只會在平淡無味中度過。唯有試著做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，方能改善本周運勢。幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你喜歡壓抑情緒，但是負面情緒若不能及時得到釋放，煩惱就會像滾雪球般越滾越大，等到你不堪重負時將什麼都做不好。感到不適應時，應當向身邊人傾吐，給自己一個喘氣的出口。

幸運色彩：古銅色

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

你很有想法，但行動力始終還是很欠缺。有一些機會將從你身邊路過，你通常還沒來得及跟它say hello，機會就已經和別人肩並肩走了。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

本周人緣飆升，無論何時何地，都有強大的助力，而且朋友會是你排憂、解壓的特效藥。不喜歡做的事不要勉強自己，否則只會讓自己不開心。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？

更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

上一則

精打細算／這些小眾職業 錢景佳

下一則

旅遊／老蔣故居 奉化華麗轉身

延伸閱讀

懶惰鬼星座排行：天秤私下隨便、最後1名幫人擦屁股

懶惰鬼星座排行：天秤私下隨便、最後1名幫人擦屁股
星座／8月4日至8月10日 獅子座戀情升溫 魔羯座積極行動

星座／8月4日至8月10日 獅子座戀情升溫 魔羯座積極行動
星座／7月28日至8月3日 巨蟹座出門遇喜 天蠍座運勢上升

星座／7月28日至8月3日 巨蟹座出門遇喜 天蠍座運勢上升
3星座最自私 牡羊情緒化又固執、他們負能量爆棚

3星座最自私 牡羊情緒化又固執、他們負能量爆棚

熱門新聞

普林斯頓大學等常春藤盟校也為低收入家庭學生提供強大的財務援助計畫。(美聯社)

精打細算／免費讀大學 清寒學子翻身好機會

2024-08-04 14:41
全家在英國遊玩。(作者提供)

親子話題／養兒育女 父母不抓狂

2024-08-04 02:02
高中畢業意味著人生邁向新階段，許多孩子將步入大學的校門，進一步深造。 (美聯社)

升學規畫／2024年大學申請回顧 太戲劇

2024-08-04 11:30
醫學超音波醫師藉助設備為患者體內各部位拍攝影像，幫助醫療專業人員做出準確診斷。(取自123RF)

精打細算／這些小眾職業 錢景佳

2024-08-04 15:53
申請大學獎助學金需要填寫聯邦學生援助申請表。(取材自FAFSA官網)

精打細算／申請大學獎助學金 新版FAFSA有哪些變化？

2024-08-04 12:43
申請名校重點應放在提升自己的實力，GPA、標化、活動、文書都做到位，進入心儀的學校並非難事。(美聯社)

升學規畫／如何進入理想大學

2024-08-04 02:18

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃
完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點