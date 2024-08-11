星座／8月11日至17日 金牛座自信滿滿 雙魚座笑口常開

2024年8月11日至8月17日12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

大膽、創新的路線本周不適合你，謹慎踏實才是你轉危為安的明智之選。凡事都以做好做完為重要方針，哪怕慢一點，也好過徒勞無功。

幸運色彩：古銅色

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★★

自信滿滿的一周，做什麼都感覺游刃有餘，許多事情你都不用費吹灰之力便能處理得漂漂亮亮，讓你頗有成就感。幸運色彩：奶油白

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

每天都有開心的事情發生，讓你這一周都不乏歡樂。朋友與戀人會是你的快樂之源，互動得越多對你越有利，也別忘了多關心一下老朋友們。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

這個星期你將在充滿暖意的氛圍中度過。得好心人士關心，有機會結識新的異性；工作壓力較大，有計畫就不怕做不好；理財會要耗費你不少精力，不過成效不錯。幸運色彩：酸橙綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

你一定不會喜歡這個浮躁、快速變化的一周，基本上你所計畫的事，都會因為突如其來的變化導致最終無法完成。若是事先將一些負面因素考慮進去，想必能大有幫助。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

學會自我調節是你這一周的首要功課，許多事情對你而言其實輕而易舉，只是你想得太多使事情變得有些複雜，放下心中的包袱，你看到的便是春暖花開。

幸運色彩：雲母白

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

愛情會唱出輕快的曲調，盡情享受兩個人在一起的溫存；工作上不要急於求成，否則會因小失大；個人財富可望上升，但花錢還應有所節制。

幸運色彩：月光藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★☆☆☆☆

氣場很弱的一周，小心你的優點易在人潮中淹沒。想要讓人看到你的長處、正視你的付出，你務必要高調一些行事，發表見解時音量也可以大一些。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

射手座 11月22日~12月20日總運指數：★★☆☆☆

沒有改變就沒有成長的一周。凡事若只管接受安排，你就只會在平淡無味中度過。唯有試著做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，方能改善本周運勢。幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你喜歡壓抑情緒，但是負面情緒若不能及時得到釋放，煩惱就會像滾雪球般越滾越大，等到你不堪重負時將什麼都做不好。感到不適應時，應當向身邊人傾吐，給自己一個喘氣的出口。

幸運色彩：古銅色

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

你很有想法，但行動力始終還是很欠缺。有一些機會將從你身邊路過，你通常還沒來得及跟它say hello，機會就已經和別人肩並肩走了。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

本周人緣飆升，無論何時何地，都有強大的助力，而且朋友會是你排憂、解壓的特效藥。不喜歡做的事不要勉強自己，否則只會讓自己不開心。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

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