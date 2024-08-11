移民專頁／夫妻異地多年 不影響申請婚綠

讀者問：

剛結婚，準備申請婚綠的文件（H-1B 與公民），但因為兩個人異地很多年，所以有點擔心婚姻證據不足，婚綠會被拒絕。現在，我的情況是，我已經申請EB-3，優先日期大概還有一年至一年半就current了（current為沒有排期之意）。 current之後，估計需要馬上就遞交I-485？我的問題如下：1.如果現在申請婚姻綠卡 的I-485不幸被拒了，那我還能回頭再試EB-3的I-485嗎？2.EB-3的日期current之後，可以延遲申請我的I-485嗎？

答：

1.如果移民局 只是認為真實婚姻的證據不充分，拒絕你的綠卡申請，通常不影響你基於EB-3的I-485申請。但不排除移民局在審理基於職業移民的I-485時，把基於婚姻的I-485的拒絕，作為一個可以考慮的行使自由裁量權(discretion)的因素。但如果移民局認定婚姻欺詐，則永遠無法再申請綠卡。

2.EB-3的日期current之後，如果你沒有及時遞交I-485申請，將來排期倒退的話，則不可以再遞交I-485。

3.根據你提供的情況，你和配偶已認識多年，只是因為種種原因，兩個人異地多年。這個本身並不會影響你的綠卡申請。在法律上，只要婚姻是真實的，是基於愛情，而不是為了拿綠卡，不會影響I-485的申請。當然，在遞交I-485的時候，應盡可能蒐集整理並遞交充分的證據，例如親友的證詞等等。遞交I-485後，與面談還有一段時間，這段時間還可以繼續蒐集更多的證據，面談時帶上。