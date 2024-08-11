我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

移民專頁／老公有綠卡 先辦婚綠？或等配偶變公民？

鄭毅律師主答
老公有綠卡，是先申請婚姻綠卡好？或等老公入籍之後再申請？(圖／123RF)
老公有綠卡，是先申請婚姻綠卡好？或等老公入籍之後再申請？(圖／123RF)

讀者問：

我目前持有F-1簽證，是STEM OPT，EAD到2025年6月過期。今年初，我剛和持有綠卡的男友結婚，打算開始申請結婚綠卡。現在用綠卡身分申請婚綠，需要等待I-485排期，而老公今年12月可以開始申請公民。我不確定是應該現在就開始申請綠卡配偶婚綠？還是要等老公拿到公民後再開始申請比較好？

具體有以下問題：假設我現在申請綠卡配偶婚綠，若在等I-485排期期間老公拿到公民，我是否能立刻遞交I-485？如果可以要如何操作？如果在能遞交I-485時I-130還沒approve，會影響I-485遞交嗎？

答：

1.建議現在你永久居民先生就為你遞交I-130申請，因為你先生今年12月才可以申請公民，而入籍的審理時間將來很不確定。不排除你先生以綠卡身分為你遞交的I-130申請，到時排期排到你有資格遞交I-485申請了，你先生的入籍申請還沒有被批准。如果現在不遞交I-130申請，而是等你先生入籍後再遞交調整身分全套資料，假如將來入籍審理速度嚴重拖延，你就耽誤了申請綠卡的時間，陷入被動。

2.現在你先生以綠卡身分為你遞交I-130排期，如果等排期期間，你先生成為公民，你可以立刻遞交I-485申請。到時如果I-130還沒有批准，不會影響你的I-485遞交。 你遞交I-485後，移民局會把I-130和I-485的申請合併，對I-130和I-485一起做出裁決。

綠卡 移民局 簽證

上一則

移民專頁／夫妻異地多年 不影響申請婚綠

下一則

百科／周期蟬 大自然匠心獨具之美

延伸閱讀

不同於有錢人移民新加坡 中國的中產階級移居馬來西亞

不同於有錢人移民新加坡 中國的中產階級移居馬來西亞
移民專頁／丈夫來美逾期居留 對妻子B簽證申請有影響

移民專頁／丈夫來美逾期居留 對妻子B簽證申請有影響
移民專頁／F-1簽證持有者申請綠卡 不影響STEM OPT

移民專頁／F-1簽證持有者申請綠卡 不影響STEM OPT
移民專頁／受益人申請移民 應提供出生公證

移民專頁／受益人申請移民 應提供出生公證

熱門新聞

普林斯頓大學等常春藤盟校也為低收入家庭學生提供強大的財務援助計畫。(美聯社)

精打細算／免費讀大學 清寒學子翻身好機會

2024-08-04 14:41
全家在英國遊玩。(作者提供)

親子話題／養兒育女 父母不抓狂

2024-08-04 02:02
高中畢業意味著人生邁向新階段，許多孩子將步入大學的校門，進一步深造。 (美聯社)

升學規畫／2024年大學申請回顧 太戲劇

2024-08-04 11:30
醫學超音波醫師藉助設備為患者體內各部位拍攝影像，幫助醫療專業人員做出準確診斷。(取自123RF)

精打細算／這些小眾職業 錢景佳

2024-08-04 15:53
申請大學獎助學金需要填寫聯邦學生援助申請表。(取材自FAFSA官網)

精打細算／申請大學獎助學金 新版FAFSA有哪些變化？

2024-08-04 12:43
申請名校重點應放在提升自己的實力，GPA、標化、活動、文書都做到位，進入心儀的學校並非難事。(美聯社)

升學規畫／如何進入理想大學

2024-08-04 02:18

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃
完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點