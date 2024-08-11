移民專頁／老公有綠卡 先辦婚綠？或等配偶變公民？

老公有綠卡，是先申請婚姻綠卡好？或等老公入籍之後再申請？(圖／123RF)

讀者問：

我目前持有F-1簽證 ，是STEM OPT，EAD到2025年6月過期。今年初，我剛和持有綠卡 的男友結婚，打算開始申請結婚綠卡。現在用綠卡身分申請婚綠，需要等待I-485排期，而老公今年12月可以開始申請公民。我不確定是應該現在就開始申請綠卡配偶婚綠？還是要等老公拿到公民後再開始申請比較好？

具體有以下問題：假設我現在申請綠卡配偶婚綠，若在等I-485排期期間老公拿到公民，我是否能立刻遞交I-485？如果可以要如何操作？如果在能遞交I-485時I-130還沒approve，會影響I-485遞交嗎？

答：

1.建議現在你永久居民先生就為你遞交I-130申請，因為你先生今年12月才可以申請公民，而入籍的審理時間將來很不確定。不排除你先生以綠卡身分為你遞交的I-130申請，到時排期排到你有資格遞交I-485申請了，你先生的入籍申請還沒有被批准。如果現在不遞交I-130申請，而是等你先生入籍後再遞交調整身分全套資料，假如將來入籍審理速度嚴重拖延，你就耽誤了申請綠卡的時間，陷入被動。

2.現在你先生以綠卡身分為你遞交I-130排期，如果等排期期間，你先生成為公民，你可以立刻遞交I-485申請。到時如果I-130還沒有批准，不會影響你的I-485遞交。 你遞交I-485後，移民局 會把I-130和I-485的申請合併，對I-130和I-485一起做出裁決。