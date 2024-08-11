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百科／周期蟬 大自然匠心獨具之美

編譯周靜芝
華府視覺藝術家莫納漢表示，剛蛻皮的蟬色彩最飽滿，因為身上的顏色對比度更高，呈現出一些有趣的圖案。(美聯社)
華府視覺藝術家莫納漢表示，剛蛻皮的蟬色彩最飽滿，因為身上的顏色對比度更高，呈現出一些有趣的圖案。(美聯社)

221年一遇的兩種周期蟬(periodical cicada)在今夏同時破土而出，最震撼的是數量大爆發，出現逾1兆隻周期蟬；群蟬亂舞、「聲」勢浩大，鋪天蓋地席捲全美16州。

就個別來看，近距離觀察蟬的斑斕色彩、微妙形狀，以及某些特別之處，即使對一般人來說牠們只是昆蟲，但在科學家與藝術家眼中卻展現大自然匠心獨具之美；對科學家與藝術家而言，蟬讓人心生對造物者的敬畏，而非恐懼。

華府視覺藝術家莫納漢(Jonathan Monaghan)指出，蟬的外表與其他昆蟲相比，像是來自另外一個世界；而每隔13或17年才出現一次，更增添牠們的神秘魅力，感覺是科幻電影中才存在的生物。

莫納漢在接受美聯社採訪時表示，近距離觀察，蟬有一種微妙的美，特別是鮮艷的鎘紅色眼睛。他說，從外觀上看，剛蛻皮的蟬色彩最飽滿，因為身上的顏色對比度更高，呈現出一些有趣的圖案。不過，整體來說，莫納漢認為牠們還是「怪得很可愛」。

自稱「布魯克林藝術工程師」的拼貼藝術家馬丁(Luis Martin)說，他第一次看到蟬時，就被深深地吸引。他在受訪時繫著繪有蟬圖案的領帶，他說，牠們看起來像個小精靈。

科學家們更是為之目眩神迷，聖約瑟夫山大學(Mount St. Joseph University)生物學家克里斯基(Gene Kritsky)表示，世界上有許多生物讓人感到恐懼，但蟬不屬於其中，牠們是美麗的昆蟲，有紅色的眼睛、黑色的身體，薄翼上有著橙色翅脈。他說，他喜歡牠們成群出現的方式，喜歡能預測牠們何時出現，「每次都是一項科學實驗」。

華府視覺藝術家莫納漢指出，蟬的外表與其他昆蟲相比，像是來自另外一個世界。(美聯社...
華府視覺藝術家莫納漢指出，蟬的外表與其他昆蟲相比，像是來自另外一個世界。(美聯社)

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