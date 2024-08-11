周日動動腦／成語「趨之若鶩」中的「鶩」是指哪一種動物？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.每年重複出現的流星雨為數不少，其中在七丶八月出現的主要是什麼流星雨？

2.成語「趨之若鶩」中的「鶩」是指哪一種動物？

3.麥可傑克森在1992年到訪非洲時，曾被哪個國家的部族首領封為「薩尼王」(King of Sani)？

4.雲的種類若依形態可分為數種，看似棉花的是哪一種？

5.為了讓兒童多吃蔬菜，哪個連鎖速食店在2014年差點推出口香糖味道的青花菜？

6.大英博物館 有人首牛身帶翅雕像，乃古亞述帝國宮殿或神廟入口的守護神，它的名稱是？

7.佛教著名的《七處徵心》故事，是佛陀詰問哪一位弟子心在何處的精彩對話？

8.「當我走出囚室，若不能把悲痛與怨恨留在身後，那我其實仍在獄中。」這是誰的名言？

9.明代思想泰斗王守仁的哪一部著作乃根據其講學語錄而來，對於「知行合一」有深入的探討？

10.西洋星座中的三個水象星座是什麼？

答案：1.英仙座 2.野鴨 3.象牙海岸 4.積狀雲 5.麥當勞 6.拉瑪蘇 7.阿難 8.曼德拉 9.傳習錄 10.雙魚、巨蟹、天蠍