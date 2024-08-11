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美國現象／貓夫人為何是貶義詞 養貓女＝老姑婆？

編譯徐薏茹
范斯這句「沒有孩子的貓夫人」(Childless Cat Lady)已印在衣服上成為商品。(取自亞馬遜網站)
范斯這句「沒有孩子的貓夫人」(Childless Cat Lady)已印在衣服上成為商品。(取自亞馬遜網站)

「貓夫人」(Cat Lady)這一詞用來稱呼養許多貓、被人認為有些奇怪的獨居女性，而這樣帶有貶意的詞彙在近日引起關注。

川普競選搭檔、聯邦參議員范斯(JD Vance)日前被挖出過去的不當言論，2021年他曾批評副總統賀錦麗等民主黨人未生育子女，稱他們是「沒有孩子的貓夫人」(Childless Cat Lady)。

養貓的女性被汙名化的背後究竟有什麼樣的歷史？有線電視新聞網(CNN)介紹了這一詞彙的由來。

范斯這句「沒有孩子的貓夫人」(Childless Cat Lady)已印在衣服上...
范斯這句「沒有孩子的貓夫人」(Childless Cat Lady)已印在衣服上成為商品。 (取自亞馬遜網站)

范斯這句「沒有孩子的貓夫人」(Childless Cat Lady)已印在衣服上...
范斯這句「沒有孩子的貓夫人」(Childless Cat Lady)已印在衣服上成為商品。(取自weirdlilguys.com)

刻板印象中的「貓夫人」通常被描繪成憔悴、精神不穩定、除了一堆貓外，故意與人隔絕的女性，雖然范斯對貓夫人的描述不包含「瘋癲」，但瘋癲與貓夫人的聯想已經長達一個世紀多。

在古埃及，貓是女性氣質的象徵，被擬人化為貓首人身女神芭斯特(Bastet)，英國肯特大學(University of Kent)社會學者瑞恩(Corey Wrenn)在2018年的一篇分析研究中指出，古代社會對女性的「貓化」反映了女性的力量，但有時，這種力量被視為「威脅」，且需要被抑制。

在中世纪的歐洲，貓的名聲變得更危險，不遵從生育和家庭生活規範的「怪異」女性也是如此，貓與「不順從」的女性開始連結在一起，如安尼斯·沃特豪斯(Agnes Waterhouse)，據說她是英格蘭第一個因巫術被處死的女性，死於1566年；傳言沃特豪斯承認她的寵物貓「撒旦」(Satan)在她的命令下殺死當地的牲畜，且在前飼主的指使下殺害人類，前飼主也被認為是女巫。

書籍「貓女」(Cat Women)的作者艾利絲·瑪迪柯特(Alice Madicott)說：「貓的某種獨立性可能與對獨立女性的懷疑連結起來，一名女性選擇可能從未被完全馴服的動物，她自己也被懷疑是無法馴服的。」

瑪格羅比(Linda Rodriguez McRobbie)在2017年的波士頓環球報(The Boston Globe)中寫到，「老姑婆」的刻板印象始於18世紀，未結婚的女性成為了「親屬的依賴者」，「耗盡他們的財務，敗壞他們的社會地位。」

泰勒絲的「時代」雜誌封面照，一同入鏡的是她的愛貓班傑明‧巴頓。(路透)
泰勒絲的「時代」雜誌封面照，一同入鏡的是她的愛貓班傑明‧巴頓。(路透)

貓再度與發瘋的老姑婆連結在一起，在1881年的雜誌Potter’s American Monthly中，作者艾勞特(Hart Ayrault)稱未婚女性在「存在的主要目標上失敗」，在他的觀點裡，這一目標即婚姻，艾勞特散布了幾個我們現在與「瘋狂貓夫人」聯想在一起的刻板印象，包括孤立、社會排擠、缺乏對所有生物的母性本能，除了她的寵物貓。

2024年的「貓夫人」話題，會不會影響大選結果呢？ 

寵物 范斯 民主黨

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