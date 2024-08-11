我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

美國現象／「無子女者應多繳稅」范斯爭議發言多

編譯俞仲慈

前總統川普挑選俄亥俄州聯邦參議員范斯(JD Vance)搭檔參加2024總統大選，原先被外界視為一張好牌，不過近日媒體踢爆范斯2021年曾經公開主張沒有生兒育女的美國人應該多繳稅，引發輿論議論紛紛。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，2021年3月，范斯應邀上播客節目「查理柯克秀」(Charlie Kirk Show)受訪，保守派主持人柯克(Charlie Kirk)針對共和黨人應如何改變並讓大眾接納保守派觀點的問題，請教范斯：「請問你打算如何改變這種情況？我們要怎麼做才能夠把不可思議的想法轉換成理性、甚至普及成為政策。」

當時已有意從政但尚未宣布參選聯邦參議員的范斯強調國家需要「獎勵我們主張的好事」並「懲罰我們認為的壞事」，還提議：「就徵稅政策而言，就是對不好的事徵稅而非對好事徵稅。」並強調：「即便你年收入10萬元、40 萬元，只要扶養三個孩子，稅金就應該低於無子女的同收入者，就是這麼簡單。」 

不過該段影片已被下架，網路也蒐尋不著，對此，柯克發言人透露，今年稍早為重整頁面，刪除頻道多支影片，強調刪除影片與年底大選無關。

根據報導，自范斯成為共和黨副總統候選人後，過去的公開言論開始受到檢視，例如2021年接受福斯新聞網(Fox News)訪問時，范斯認為賀錦麗沒有生育子女、沒資格擔任副總統：「我們國家實際上被民主黨人操控，就是一群沒有生兒育女的貓女(Childless Cat Lady)，她們對自己生活和所做的抉擇感到痛苦，所以也想讓其他國人跟著受苦，就是這樣。」

另外2021年范斯接受保守派組織「校際研究所」(Intercollegiate Studies Institute)邀請發表演說時，即主張家長應擁有代表子女的權利：「當我們把選票交給美國全國的孩子時，也應該把選票控制權交給父母，當你以家長身分投票時，應該擁有更多權利。」並強調：「根據美國民主憲政體制，有子女的家長應比無子女者擁有更多表達自身心聲的權利。」

范斯 共和黨 參議員

上一則

美國現象／貓夫人為何是貶義詞 養貓女＝老姑婆？

下一則

美國現象／「沒子女的貓夫人」范斯言論 引爆女星怒火

延伸閱讀

范斯聲勢看漲 佛州長德桑提斯拚場 保住2028地位

范斯聲勢看漲 佛州長德桑提斯拚場 保住2028地位
川普稱副手人選不影響大選 精準預測9屆大選專家這麼說

川普稱副手人選不影響大選 精準預測9屆大選專家這麼說
范斯稱俄羅斯怕川普當選才願意換囚 白宮駁斥

范斯稱俄羅斯怕川普當選才願意換囚 白宮駁斥
移民問題成大選焦點 范斯邊境開火批賀錦麗失職

移民問題成大選焦點 范斯邊境開火批賀錦麗失職

熱門新聞

普林斯頓大學等常春藤盟校也為低收入家庭學生提供強大的財務援助計畫。(美聯社)

精打細算／免費讀大學 清寒學子翻身好機會

2024-08-04 14:41
全家在英國遊玩。(作者提供)

親子話題／養兒育女 父母不抓狂

2024-08-04 02:02
高中畢業意味著人生邁向新階段，許多孩子將步入大學的校門，進一步深造。 (美聯社)

升學規畫／2024年大學申請回顧 太戲劇

2024-08-04 11:30
醫學超音波醫師藉助設備為患者體內各部位拍攝影像，幫助醫療專業人員做出準確診斷。(取自123RF)

精打細算／這些小眾職業 錢景佳

2024-08-04 15:53
申請大學獎助學金需要填寫聯邦學生援助申請表。(取材自FAFSA官網)

精打細算／申請大學獎助學金 新版FAFSA有哪些變化？

2024-08-04 12:43
申請名校重點應放在提升自己的實力，GPA、標化、活動、文書都做到位，進入心儀的學校並非難事。(美聯社)

升學規畫／如何進入理想大學

2024-08-04 02:18

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃
完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點