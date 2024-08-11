美國現象／「無子女者應多繳稅」范斯爭議發言多

前總統川普挑選俄亥俄州聯邦參議員范斯 (JD Vance)搭檔參加2024總統大選，原先被外界視為一張好牌，不過近日媒體踢爆范斯2021年曾經公開主張沒有生兒育女的美國人應該多繳稅，引發輿論議論紛紛。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，2021年3月，范斯應邀上播客節目「查理柯克秀」(Charlie Kirk Show)受訪，保守派主持人柯克(Charlie Kirk)針對共和黨 人應如何改變並讓大眾接納保守派觀點的問題，請教范斯：「請問你打算如何改變這種情況？我們要怎麼做才能夠把不可思議的想法轉換成理性、甚至普及成為政策。」

當時已有意從政但尚未宣布參選聯邦參議員的范斯強調國家需要「獎勵我們主張的好事」並「懲罰我們認為的壞事」，還提議：「就徵稅政策而言，就是對不好的事徵稅而非對好事徵稅。」並強調：「即便你年收入10萬元、40 萬元，只要扶養三個孩子，稅金就應該低於無子女的同收入者，就是這麼簡單。」

不過該段影片已被下架，網路也蒐尋不著，對此，柯克發言人透露，今年稍早為重整頁面，刪除頻道多支影片，強調刪除影片與年底大選無關。

根據報導，自范斯成為共和黨副總統候選人後，過去的公開言論開始受到檢視，例如2021年接受福斯新聞網(Fox News)訪問時，范斯認為賀錦麗沒有生育子女、沒資格擔任副總統：「我們國家實際上被民主黨人操控，就是一群沒有生兒育女的貓女(Childless Cat Lady)，她們對自己生活和所做的抉擇感到痛苦，所以也想讓其他國人跟著受苦，就是這樣。」

另外2021年范斯接受保守派組織「校際研究所」(Intercollegiate Studies Institute)邀請發表演說時，即主張家長應擁有代表子女的權利：「當我們把選票交給美國全國的孩子時，也應該把選票控制權交給父母，當你以家長身分投票時，應該擁有更多權利。」並強調：「根據美國民主憲政體制，有子女的家長應比無子女者擁有更多表達自身心聲的權利。」