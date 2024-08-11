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美國現象／「沒子女的貓夫人」范斯言論 引爆女星怒火

編譯俞仲慈
好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓在社群媒體發文痛批共和黨副總統候選人范斯的「沒有子女的貓夫人」(Childless Cat Ladies)嘲諷副總統賀錦麗的過往言論。(美聯社)
好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓在社群媒體發文痛批共和黨副總統候選人范斯的「沒有子女的貓夫人」(Childless Cat Ladies)嘲諷副總統賀錦麗的過往言論。(美聯社)

共和黨副總統候選人范斯以「沒有子女的貓夫人」(childless cat ladies)嘲諷副總統賀錦麗的過往言論被媒體踢爆後，引發喧然大波，口水戰愈演愈烈，連好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)都在社群媒體發文痛批范斯。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，安妮斯頓最近在Instagram點名范斯痛批：「真不敢相信此言竟出自美國副總統未來人選。」

安妮斯頓2022年接受雜誌Allure專訪，坦承在30多歲、40多歲階段，為了求子而飽受艱辛：「我接受試管嬰兒治療，而且凡是想得到的如喝中國藥茶等，我都全力配合，如果有人要我冷凍卵子，我也會不惜任何代價去做。」

共和黨副總統候選人范斯以「沒有子女的貓夫人」(Childless Cat Lad...
共和黨副總統候選人范斯以「沒有子女的貓夫人」(Childless Cat Ladies)嘲諷副總統賀錦麗的過往言論被媒體踢爆後，引發喧然大波。(美聯社)

可惜安妮斯頓最終無法如願，因此得知范斯抨擊無子女人士的極右主張，立即在Instagram反嗆：「我只想告訴你、范斯先生，我祈禱你家女兒未來能夠如願生下自己的孩子。」並強調：「希望妳家女兒未來不需透過試管嬰兒作為求子第二選項，尤其當你打算剝奪她的這項權利。」

本月獲得共和黨提名的副總統候選人范斯，2021年接受福斯新聞網(Fox News)訪問的影片最近被挖出來，當時范斯不但有「沒有子女的貓夫人」仇女言論，還向主持人卡爾森(Tucker Carlson)強調：「看看賀錦麗、布塔朱吉(Pete Buttigieg，聯邦運輸部長、出櫃同志)、歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州聯邦眾議員)，整個民主黨都被無子女人士操控，把國家交給那些與孩子毫無關係的人，到底有何意義？」

由於墮胎與生殖醫療是今年11月總統大選關鍵議題之一，加上賀錦麗是拜登政府在墮胎與女性醫療保健代言人，范斯的言論恐怕會得罪不少女性選民。

因此范斯7月26日接受網路電視「梅根凱莉秀」(Megyn Kelly Show)訪問時特別澄清，他當初的評論遭到有心媒體刻意曲解，他並不是針對無法生育的人士，而是指責「民主黨變得愈加反家庭、反兒童。」

范斯親姊琳賽·路易斯(Lindsay Lewis)也發布聲明為弟弟辯護，指出范斯「係由一群堅強的女性撫養長大」並娶了「極其堅強的女性」為妻，強調：「范斯是其生命中女性的見證者，偏偏媒體與民主黨人視為卑劣，全力發動攻擊。」

范斯 民主黨 賀錦麗

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