美國現象／「沒子女的貓夫人」范斯言論 引爆女星怒火
共和黨副總統候選人范斯以「沒有子女的貓夫人」(childless cat ladies)嘲諷副總統賀錦麗的過往言論被媒體踢爆後，引發喧然大波，口水戰愈演愈烈，連好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)都在社群媒體發文痛批范斯。
根據有線電視新聞網(CNN)報導，安妮斯頓最近在Instagram點名范斯痛批：「真不敢相信此言竟出自美國副總統未來人選。」
安妮斯頓2022年接受雜誌Allure專訪，坦承在30多歲、40多歲階段，為了求子而飽受艱辛：「我接受試管嬰兒治療，而且凡是想得到的如喝中國藥茶等，我都全力配合，如果有人要我冷凍卵子，我也會不惜任何代價去做。」
可惜安妮斯頓最終無法如願，因此得知范斯抨擊無子女人士的極右主張，立即在Instagram反嗆：「我只想告訴你、范斯先生，我祈禱你家女兒未來能夠如願生下自己的孩子。」並強調：「希望妳家女兒未來不需透過試管嬰兒作為求子第二選項，尤其當你打算剝奪她的這項權利。」
本月獲得共和黨提名的副總統候選人范斯，2021年接受福斯新聞網(Fox News)訪問的影片最近被挖出來，當時范斯不但有「沒有子女的貓夫人」仇女言論，還向主持人卡爾森(Tucker Carlson)強調：「看看賀錦麗、布塔朱吉(Pete Buttigieg，聯邦運輸部長、出櫃同志)、歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州聯邦眾議員)，整個民主黨都被無子女人士操控，把國家交給那些與孩子毫無關係的人，到底有何意義？」
由於墮胎與生殖醫療是今年11月總統大選關鍵議題之一，加上賀錦麗是拜登政府在墮胎與女性醫療保健代言人，范斯的言論恐怕會得罪不少女性選民。
因此范斯7月26日接受網路電視「梅根凱莉秀」(Megyn Kelly Show)訪問時特別澄清，他當初的評論遭到有心媒體刻意曲解，他並不是針對無法生育的人士，而是指責「民主黨變得愈加反家庭、反兒童。」
范斯親姊琳賽·路易斯(Lindsay Lewis)也發布聲明為弟弟辯護，指出范斯「係由一群堅強的女性撫養長大」並娶了「極其堅強的女性」為妻，強調：「范斯是其生命中女性的見證者，偏偏媒體與民主黨人視為卑劣，全力發動攻擊。」
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