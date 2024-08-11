365行／4個優步司機的人生故事

當優步司機，也是一些女性的選擇。(圖／123RF)

有一次在舊金山城中心用手機上的程式叫來了一部車，我先生一上車就禮貌地跟司機師傅寒暄一下，結果我看司機毫無反應，再一看，前面擺了一個牌子清楚寫明了他不說英文，對我來說是很大的震撼。

1.東北大漢不說英文

我立刻用中文和他聊，他說，在南加州工作不好找，所以到北加州來試試。因為路程很短，很可惜沒能跟這位聽口音像東北來的大漢多聊幾句，我猜想他一定有不少雞同鴨講的故事可以分享。

我和我以前的越南同事都頗嚮往當優步的司機，以為自己可當自己的老闆，高興上班就上班，累了就休息。但是，一個視力不好，一個沒方向感，我們一直都是只有羨慕人家的份。

2.越南裔科技人兼差

去年我和先生要去密西根參加婚禮，請優步載我們去機場，來的是一部特斯拉很大款的Model X。越南裔的司機告訴我們，這車他才買來第二天，我們很幸運地當了他第一批的客人。他說他本身也是高科技公司的員工，開優步是他趁在上班前兼差的。我們是凌晨4時半約好的車，看看人家為了多掙一些銀子，不惜犧牲自己的睡眠時間，出勤賺外快，因為在矽谷生活費高，不勤奮，實在不行。但這位老兄也懂得享受，要開就開最新最高檔的，自己開得順心乘客也滿意，是他做生意的信念。

3.台司機如財經大師

這一次從台灣回美國的時候，因為我有兩件大行李，又是一大清早，所以聽了弟弟的建議，去搭高鐵之前最好先約好優步的車子以節省時間跟力氣。選好車子以後可以看一下司機的簡介，這位司機提到他喜歡財經的話題，所以我上了車就問他最近黃仁勳在台灣到處轟動的看法？沒想到他一開口簡直是像大學教授在授課一般，條理分明。我只盼他多繞幾圈才到高鐵車站，好讓我可以多聽一點他深刻的解析。我想，如果我可以由他從高雄一路開到桃園機場，肯定可以讓我收穫滿滿，真是不可多得的一個人才。

4.非裔女性擅長聊天

幾天前，我需要搭優步去車廠取先生維修好的車，開車來接我的是一位體重超標的黑人女性司機。在她來接我之前，我查看一下這個司機的介紹，看到有很多以往的乘客稱讚她是非常善於聊天的，果真一路上都是她不停地跟我聊。也因為我對她的工作好奇，所以，她是有問必答。她說只要高科技公司生意興隆，她就不怕沒飯吃。因為她一天到晚就是帶著工程師去上班、開會，或者是去機場趕飛機。倒是美國國慶日的時候，她生意就很淡，因為大部分的人都出城去度假了。她也告訴我從乘客當中，她得知微軟大當機，使得醫院及機場大受影響。她還告訴我，她是肯亞來的。

我隨口問她有幾個兄弟姊妹？「三個姊妹，一個弟弟」她答道。「在肯亞有沒有像亞洲人一樣重男輕女的現象？」我問。毫不猶豫地她說「當然有」，她本身的主修就是由她父母來決定的。父母指定她只可以在醫生或律師當中做選擇，所以現在她念了四年的法律，四年内不斷的訓練，要把她當成辯論家。還有兩年才畢業，但她實在是厭倦了上學。她的姊妹一樣都是由父母來決定她們該主修什麼，基本上不是醫生就是律師。但是他們家唯一的男孩卻是可以自己做主，要念什麼科系悉聽尊便，還好弟弟是決定主修電腦。

她也提到，父母正準備退休回到肯亞。姊妹們也替他們買好了地來建房子，從她的口中得知肯亞的人也是很注重照顧父母的。

我好奇地繼續問，她是否有時候也會自己叫優步來搭乘？有沒有員工折扣？她說沒有折扣，而每次她想要搭優步的時候，都要盤算一下，問問自己要辛苦地開幾趟車才能把車錢給賺回來？就打消念頭了。