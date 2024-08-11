我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

365行／4個優步司機的人生故事

嘉琳
當優步司機，也是一些女性的選擇。(圖／123RF)
當優步司機，也是一些女性的選擇。(圖／123RF)

有一次在舊金山城中心用手機上的程式叫來了一部車，我先生一上車就禮貌地跟司機師傅寒暄一下，結果我看司機毫無反應，再一看，前面擺了一個牌子清楚寫明了他不說英文，對我來說是很大的震撼。

1.東北大漢不說英文

我立刻用中文和他聊，他說，在南加州工作不好找，所以到北加州來試試。因為路程很短，很可惜沒能跟這位聽口音像東北來的大漢多聊幾句，我猜想他一定有不少雞同鴨講的故事可以分享。

我和我以前的越南同事都頗嚮往當優步的司機，以為自己可當自己的老闆，高興上班就上班，累了就休息。但是，一個視力不好，一個沒方向感，我們一直都是只有羨慕人家的份。

2.越南裔科技人兼差

去年我和先生要去密西根參加婚禮，請優步載我們去機場，來的是一部特斯拉很大款的Model X。越南裔的司機告訴我們，這車他才買來第二天，我們很幸運地當了他第一批的客人。他說他本身也是高科技公司的員工，開優步是他趁在上班前兼差的。我們是凌晨4時半約好的車，看看人家為了多掙一些銀子，不惜犧牲自己的睡眠時間，出勤賺外快，因為在矽谷生活費高，不勤奮，實在不行。但這位老兄也懂得享受，要開就開最新最高檔的，自己開得順心乘客也滿意，是他做生意的信念。

3.台司機如財經大師

這一次從台灣回美國的時候，因為我有兩件大行李，又是一大清早，所以聽了弟弟的建議，去搭高鐵之前最好先約好優步的車子以節省時間跟力氣。選好車子以後可以看一下司機的簡介，這位司機提到他喜歡財經的話題，所以我上了車就問他最近黃仁勳在台灣到處轟動的看法？沒想到他一開口簡直是像大學教授在授課一般，條理分明。我只盼他多繞幾圈才到高鐵車站，好讓我可以多聽一點他深刻的解析。我想，如果我可以由他從高雄一路開到桃園機場，肯定可以讓我收穫滿滿，真是不可多得的一個人才。

4.非裔女性擅長聊天

幾天前，我需要搭優步去車廠取先生維修好的車，開車來接我的是一位體重超標的黑人女性司機。在她來接我之前，我查看一下這個司機的介紹，看到有很多以往的乘客稱讚她是非常善於聊天的，果真一路上都是她不停地跟我聊。也因為我對她的工作好奇，所以，她是有問必答。她說只要高科技公司生意興隆，她就不怕沒飯吃。因為她一天到晚就是帶著工程師去上班、開會，或者是去機場趕飛機。倒是美國國慶日的時候，她生意就很淡，因為大部分的人都出城去度假了。她也告訴我從乘客當中，她得知微軟大當機，使得醫院及機場大受影響。她還告訴我，她是肯亞來的。

我隨口問她有幾個兄弟姊妹？「三個姊妹，一個弟弟」她答道。「在肯亞有沒有像亞洲人一樣重男輕女的現象？」我問。毫不猶豫地她說「當然有」，她本身的主修就是由她父母來決定的。父母指定她只可以在醫生或律師當中做選擇，所以現在她念了四年的法律，四年内不斷的訓練，要把她當成辯論家。還有兩年才畢業，但她實在是厭倦了上學。她的姊妹一樣都是由父母來決定她們該主修什麼，基本上不是醫生就是律師。但是他們家唯一的男孩卻是可以自己做主，要念什麼科系悉聽尊便，還好弟弟是決定主修電腦。

她也提到，父母正準備退休回到肯亞。姊妹們也替他們買好了地來建房子，從她的口中得知肯亞的人也是很注重照顧父母的。

我好奇地繼續問，她是否有時候也會自己叫優步來搭乘？有沒有員工折扣？她說沒有折扣，而每次她想要搭優步的時候，都要盤算一下，問問自己要辛苦地開幾趟車才能把車錢給賺回來？就打消念頭了。

在下車之前，我建議她好好把學位給拿下，畢竟兩年時間也就是一眨眼的功夫，我心裡默默祝福她，也許幾年之後，她會成為一個最接地氣的名律師。

當優步司機，是不少人的兼差行業。(圖／123RF)
當優步司機，是不少人的兼差行業。(圖／123RF)

上一則

醫師的話／為何腸道是「第二大腦」？

下一則

料理功夫／甜菜米粉湯2道

延伸閱讀

親子話題／養兒育女 父母不抓狂

親子話題／養兒育女 父母不抓狂
癌症年輕化 防癌協會：30-59歲世代 比父母更容易罹17種癌

癌症年輕化 防癌協會：30-59歲世代 比父母更容易罹17種癌
矽谷富豪為小孩慶生 豪擲25萬辦派對

矽谷富豪為小孩慶生 豪擲25萬辦派對
心理健康／華裔高中生 成長的煩惱

心理健康／華裔高中生 成長的煩惱

熱門新聞

普林斯頓大學等常春藤盟校也為低收入家庭學生提供強大的財務援助計畫。(美聯社)

精打細算／免費讀大學 清寒學子翻身好機會

2024-08-04 14:41
全家在英國遊玩。(作者提供)

親子話題／養兒育女 父母不抓狂

2024-08-04 02:02
高中畢業意味著人生邁向新階段，許多孩子將步入大學的校門，進一步深造。 (美聯社)

升學規畫／2024年大學申請回顧 太戲劇

2024-08-04 11:30
醫學超音波醫師藉助設備為患者體內各部位拍攝影像，幫助醫療專業人員做出準確診斷。(取自123RF)

精打細算／這些小眾職業 錢景佳

2024-08-04 15:53
申請大學獎助學金需要填寫聯邦學生援助申請表。(取材自FAFSA官網)

精打細算／申請大學獎助學金 新版FAFSA有哪些變化？

2024-08-04 12:43
申請名校重點應放在提升自己的實力，GPA、標化、活動、文書都做到位，進入心儀的學校並非難事。(美聯社)

升學規畫／如何進入理想大學

2024-08-04 02:18

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃
完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點