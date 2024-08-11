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醫師的話／為何腸道是「第二大腦」？

顏世蓮
腸道有「第二大腦」之稱。(圖／123RF)
腸道有「第二大腦」之稱。(圖／123RF)

過去我們從未想過大腸與腦會有什麼關係。而目前這方面的研究，卻意想不到的受到醫學科研人員的特別矚目。而且提出腸道是「第二大腦」的說法。

腸道自然很重要，但為什麼是第二大腦而不是第二心臟呢？

原來在腸胃這個系統中，包括食道、胃、小腸、大腸內外的神經經絡中，據估計約有超過1億個神經細胞，比脊椎中的數量還要多。

換句話說，這是一個廣大的神經聯絡網，卻無時無刻受著百萬細菌群影響的神經網。大腦是一個非常複雜的神經系統，而腸道神經系統也確實擁有第二多神經細胞的器官，所以腸道又被戲稱為「第二大腦」。不但如此，大腦和腸道之間還有著雙向連接和交流，所以又被稱為腸-腦軸線(gut–brain axis)。

Q1：若腸道是第二個大腦，那麼就表示影響著整體的健康，對嗎？

A1：的確如此，在這個腸-腦軸線之間，腸道內發生的事情，可以直接影響到大腦的功能和表現。而大腦也可以調節腸道微環境和微生物群組成，是真正的雙向通訊網路。

這其中，不僅僅是在表面器官，而且還包括了內分泌、認知功能、精神疾病、新陳代謝和免疫訊號傳導等。根據美國國家健康機構資訊，多種腦部疾病，包括帕金森氏病、神經退化性疾病、憂鬱症、壓力、阿茲海默症和神經發育障礙等，都多多少少與腸道微生物群的改變或腸道菌組失調有關。

Q2：怎麼知道腸-腦軸線功能出現了問題呢？

A2：根據克里夫蘭診所臨床中心的研究，認為大腦可以影響腸道健康，而腸道也可能影響大腦健康。若是腸道內細菌組成出現了不平衡，或者細菌代謝活動受阻，直接的就會出現慢性疲勞腹痛、消化不良、胃酸逆流、腹脹、功能性便秘和腹瀉、失禁等症狀。另外，腸道也影響大腦，特別對情緒很敏感，當一個人感覺焦慮、悲傷或興奮時就會腸道不適的反應。例如，有些人在緊張時可能會感到胃部打結，或者在有壓力時可能會變成消化不良。若是大腦上皮組織屏障結構與功能受到傷害，也會引起許多腸道相關疾病，例如腸躁症、壞死性小腸結腸癌以及代謝症候群、肥胖和糖尿病中常見的細胞發炎等。

Q3：腸道系統會導致神經系統問題嗎？

A3：根據美國國家健康研究機構，腸道微生物群和微生物代謝物產生的改變，與多種免疫相關的神經系統疾病有密切的關係，包括發育障礙、神經退化和情緒失調。幾十年來，研究人員一直在探索精神疾病與腸道的關係，發現若是患有胃腸道疾病的人患憂鬱和焦慮的風險大為增加。即使沒有消化不良的問題，不健康的腸道也會影響個人的情緒。

根據約翰霍普金斯醫學中心的報導，患有腸躁症和功能性腸道問題的人，出現憂鬱和焦慮的比率高於正常人水平。而憂鬱和焦慮患者中幾乎30%到40都會有功能性腸道問題。

Q4：腸道細菌會導致腦部損傷或者腦霧嗎？

A4：根據神經學會期刊上的報導，腸道細菌產生的化合代謝物，其中包括許多可能導致大腦神經退化的化合物，會影響認知能力，舉止緩慢，記憶力喪失的情形。再仔細一點來說，一般的糖和細微碳水化合物會大量滋生腸道中的有害細菌和酵母菌，接著引起一系列的症狀，輕微的像過敏、關節疼痛，嚴重的甚至發生影響工作的腦霧等。

Q5：腸道細菌出問題，會導致自體免疫疾病嗎？

A5：根據免疫學會期刊的報導， 80%的免疫系統位於腸道內，因此微生物組中任何不平衡都可能導致自體免疫疾病的發生。

Q6：腸-腦軸線中重要的血清素到底存在那裡呢？

A6：眾所周知的，血清素是一種代表感覺幸福快樂的神經傳導訊號物質。一般人以為這類物質，存在於大腦中，事實上主要存在於人體的腸胃道中。根據研究，90%以上存在於腸黏膜細胞和腸肌神經叢中，主宰並參與腸蠕動的調解。真正只有2%存在於大腦中。在日常生活中，腸道中血清素產生的變化，不停的向大腦發送訊息，在整體健康中發揮著至為重要的作用。密切影響著人類的睡眠、食欲、疼痛、愉悅和愁苦情緒等等。

Q7：怎樣才能增加腸道中的血清素呢？

A7：簡單地說，就是保持良好的腸道健康。雖然說健康的腸道，這個概念對許多人很陌生，但是對於血清素的產生極為重要。在飲食中加入富含益生菌和益生元的食物就可以達到目的。根據妙佑(前譯馬友)診所的臨床研究，只要個人飲食中添加益生菌，就有助於調節腸道微生物群，促進產生大量血清素，有助於改善現代人面臨的壓力和焦慮的症狀。

Q8：那些益生菌對腸-腦軸線有好處？

A8：目前發現的鼠李糖乳桿菌(Lactobacillus rhamnosus)、和植物乳桿菌(Lactobacillus Plantarum) ，這是兩種關鍵性的益生菌菌株，可幫助腸-腦軸線連接互動。有助於增強抵抗力、恢復腦神經運作能力和認知功能。

另外，嗜酸乳桿菌(Lactobacillus acidophilus)可以幫助支持免疫系統和腸道細菌的健康平衡，進一步強化情緒調節和心理健康。前面提到的，鼠李糖乳桿菌更是可以透過支持增強情緒的神經傳導物質GABA來幫助緩解壓力感。

Q9：改善腸道健康的最佳食物是什麼？

A9：凡是高纖維食物，如肉類、燕麥和水果、豆類、乾碗豆和扁豆等。另外麩皮(燕麥和小麥)、乾果(李子和葡萄乾)及全穀物、糙米、藜麥和全麥麵包、全麥麥片、全麥麵食等都是上上之選。

Q10：對腸道微生物群最不利的食物是什麼？

A10：根據美國腸胃科學會資訊，對腸道最不好的食物是含有精緻加工糖、大量生產式養殖的肉類、精製穀物、人造化學甜味劑和飽和脂肪等。

腸腦軸相互作用，不只是一種想像，而是真正對身體健康有著密切的關係的生理健康鏈，千萬不可忽視。

(作者為大華府地區執業醫師)

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