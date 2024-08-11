養生／每天步行4000步 降低早死風險

研究發現，每天多走500步，死於心血管疾病的風險就會降低7%；而每天多走1000步，死於任何原因的風險就會降低15%。（圖／123RF）

每天步行4000步可以顯著降低早死風險，而每天步行2337步，則可以降低因心血管疾病 而死亡的風險，但走「愈多愈好」。

CNN報導，這項研究分析澳洲 、日本、挪威、西班牙、英國和美國進行的17項研究、涉及近22萬7000人的數據，該研究第一作者、「歐洲心臟病 學會」（European Society of Cardiology）期刊副總編巴納赫（Maciej Banach）說：「走的步數愈多，對健康影響愈大，每天增加500至1000步，就能顯著降低死亡率。」

研究表明，每天走路低於5000步，就被視為「久坐的生活方式」。同時也是美國約翰霍普金斯大學醫學院心臟病學兼任教授的巴納赫指出，分析發現，「每天多走500步，死於心血管疾病的風險就會降低7%；而每天多走1000步，死於任何原因的風險就會降低15%」。

這項研究結果發表在「歐洲預防心臟病學雜誌」上，巴納赫說，「據我們所知，這是迄今最大規模的分析」，並稱這項分析首次檢驗了每天走2萬步是否與健康有關。

此次所有研究都是觀察性，只能顯示每天走路步數與健康之間的關聯，而不是直接的因果關係。

研究顯示，雖然每天約走4000步與早死風險顯著降低有關，但對風險影響最大的其實是每天步行超過7000步，而對健康益處最大的是2萬步。

研究指出，步行對所有國家的男女性帶來的健康益處是相同的。巴納赫說，雖然在60歲及以上的參與者和年輕參與者身上都看到好處，但老年人死亡風險降低的幅度小於60歲以下族群。

巴納赫表示，每天走6000步至1萬步的60歲及以上成年人，早死風險降低了42%，而每天走7000步至1萬3000步的60歲以下成年人，早死風險降低了49%。他稱，這樣的結果差異可以解釋「愈早開始愈好」，並且要持之以恆。