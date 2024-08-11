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養生／喝茶幫助降低血壓 只有這3種有效

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綠茶。（本報資料照片）
綠茶。（本報資料照片）

高血壓是「沉默殺手」，因為它是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病之共同危險因子。有研究指出，喝茶能夠幫助降低血壓，真的是如此嗎？

1.紅茶、綠茶

美國加州大學爾灣分校（UCI）以及哥本哈根大學，發表在《細胞生理學與生物化學》的研究發現，茶葉中的表兒茶素沒食子酸酯（epicatechin gallate）和表兒茶素-3-沒食子酸酯（epigallocatechin-3-gallate）能激發離子通道蛋白KCNQ5，該蛋白存在於血管內壁的平滑肌中，能使得鉀離子離開細胞減少細胞死亡，能讓血管放鬆達到降血壓的效果。

該研究還發現，將綠茶加熱至攝氏35度會改變化學成分，使其更有效地活化KCNQ5作用。不過因為人體的體溫約為攝氏37度，因此無論是喝冰茶、熱茶，都可以讓KCNQ5達到降低血壓的作用。

2.烏龍茶

烏龍茶屬半發酵茶，酵茶程度介於綠、紅茶之間。日本靜岡縣立大學食品營養環境科學研究院茶學綜合研究中心主任、農學博士中村順行表示，烏龍茶中含有一種特殊的成分，稱為「烏龍茶聚合多酚（Oolong Tea Polymerized Polyphenols；OTPP）」。根據多項針對烏龍茶的相關研究，這種烏龍茶聚合多酚可能對降低血壓、調節三酸甘油脂水平具有積極影響，同時飲用烏龍茶也可能帶來減重的好處。

3.普洱茶

有研究指出普洱茶可以消脂、減重，普洱茶在動物實驗可以調控血脂，在人體實驗也有看到受試者體重下降，或是發現飲用普洱茶和降血脂有相關性。因此，普洱茶雖然在降血壓的效果不顯著，但在降血脂上比較有證據。

4.糙米茶

近期LINE群組謠傳一段有效降血壓的影片，主角聲稱「只要每天喝糙米茶，高血壓問題便能不藥而癒」。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師王志偉表示，雖然糙米營養價值高，能抑制交感神經活動，促進腎臟功能，加速鈉的排泄，但目前並無科學研究證實糙米茶能有效降低血壓或降低血脂肪。

高血壓 減重 加州大學

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