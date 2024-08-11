料理功夫／甜菜米粉湯2道

甜菜南瓜米粉湯

甜菜根的色澤很美麗，有天然紅寶石之稱。它含有豐富的膳食纖維，可以促進胃腸蠕動，其鐵質和維生素B12，乃補血的聖品，是很好的養生食材口袋名單。

甜菜南瓜米粉湯

材料：

南瓜、甜菜根、番茄、大頭菜、米粉、水。

調味料：

橄欖油、咖哩粉、黑胡椒、韓式辣椒粉、鹽、醬油。

做法：

1.南瓜、甜菜根、大頭菜與番茄洗淨去皮，切小塊。

2.湯鍋滾水沸騰後，放入米粉汆燙兩分鐘撈起備用。

3.將番茄以外的食材倒入湯鍋中燉煮，等南瓜八分熟，再加入番茄，加入上述調味料，充分攪拌均勻後繼續烹煮。

4.待菜肴熟且入味，加入汆燙過的米粉，使食材湯汁與米粉融合均勻，即可盛起享用。

泰式甜菜凍豆腐米粉湯

泰式甜菜凍豆腐米粉湯

材料：甜菜根、番茄、大頭菜、凍豆腐、香菜、米粉、水。

調味料：橄欖油、素食東炎醬（泰式酸辣醬）。

做法：

1.甜菜根、大頭菜、番茄與香菜洗淨切小備用。

2.米粉汆燙兩分鐘撈起備用。

3.將切小塊的蔬果食材用湯鍋燉煮，等煮滾了，加入凍豆腐和調味料，充分攪拌均勻，繼續烹煮。

4.等食材融合均勻，起鍋前撒入香菜，續煮1分鐘，然後盛起。





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