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料理功夫／魚露番茄拌三菇

許怡靜

炎炎夏日，涼拌料理最是簡單開胃，鮮菇滑嫩，番茄酸甜百搭，加上魚露提味，這道料理清爽零負擔。

材料：

海鮮菇一盒，金針菇一盒，新鮮蘑菇4朶切片，番茄1個，小紅椒切絲，蔥花、蒜末、香菜少許

調味料：

魚露1匙、烏醋1匙、鹽少許。

作法：

1.水煮開放入菇類，待再滾，即可撈起，用冷開水濾過。

2.番茄切丁，加入葱花、蒜末，小紅椒絲、香菜，再加上上述的調味料，倒入汆燙後的菇類，略攪拌，即可端盤上桌。

小叮嚀：

魚露、烏醋本身已帶鹹味，鹽可酌量加入。


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