炎炎夏日，大人小孩都容易沒有胃口，清爽的涼拌菜最受歡迎，也可以讓婆婆媽媽減少在爐子前揮汗之辛苦。

材料：

綠豆澱粉1杯、水6杯、小黃瓜、紅蘿蔔、蒜頭。

配料：

雞肉絲、熟蛋、火腿、小黃瓜、紅蘿蔔等切絲；花生米、蔥花、香菜末、芹菜末。

醬汁：

蠔油、醬油、糖、醋、香油、蒜末、白芝麻（喜歡吃辣，可以加辣椒醬）。

做法：

1.取一湯鍋，綠豆澱粉和水以1:6 的比例，調勻成粉漿。

2.用中小火將粉漿煮至冒泡。在煮的過程要持續攪拌，不然鍋底容易沾黏燒焦。

3.粉漿煮開後，放涼即成涼粉。

4.用小刀將涼粉劃成小塊，撒上配料，再淋上醬汁就是美味的涼粉了。





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