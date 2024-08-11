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料理功夫／豆腐乳五花肉

原志

那天，從冰箱裡拿蒜頭的時候，發現擺在一起的一罐豆腐乳不到一個月就要過期了。這罐豆腐乳是有一天心血來潮買的，偶爾想起來就挑一小塊拌飯，大多數時間都是忘了它，所以才會放到快過期。可是這麼鹹的東西，也不能天天吃，扔掉又捨不得。

看著案板上準備下鍋的五花肉，我突然靈機一動，何不跟五花肉一起燉煮，沒準能熬出一鍋不一樣風味的紅燒肉呢？出鍋後，紅燒肉味道醇香濃郁，果然跟用五香與八角燒出來的紅燒肉不一樣。特此分享給愛吃紅燒肉的朋友。

材料：

五花肉一磅多兩磅左右、豆腐乳3至4塊、冰糖10克、大蒜頭3瓣、白酒（紅星二鍋頭或葡萄酒）一大勺、老抽、生抽各一大勺。

作法：

1.五花肉切成小方塊備用。

2.開火加熱炒鍋，先挑幾塊肥一點的五花肉入鍋小炒至出油，放入冰糖碎塊，炒至冰糖開始融化，再放入豆腐乳，稍微搗碎翻炒一下，倒進所有的五花肉一起翻炒，至所有五花肉變色。

3.依次倒入酒、老抽、生抽，翻炒均勻後，蓋上鍋蓋大火燒開，倒入半杯開水，改小火慢燉30分鐘，期間經常輕輕翻動，使之受火入味均勻。

4.撒入搗碎的大蒜粒，再燉約15分鐘收汁即可關火。關火後燜5分鐘便可裝碟上桌開吃。


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