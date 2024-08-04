我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

菲律賓稱已完成坐灘軍艦加固 中菲對峙將加劇？

真主黨攻擊？30枚火箭飛越以色列上空 防空警報大作

星座／8月4日至8月10日 獅子座戀情升溫 魔羯座積極行動

科技紫微網

2024年8月4日至8月10日12星座運勢如何？

牡羊座  3月21日~4月19日

致勝技巧：迎難而上，化解衝突。

愛情秘笈：理解萬歲，少談過往。

總運指數：★★★★☆

充實快樂的一周，業餘的休閒活動可以將你的生活填充得滿滿的，並且留下許多快樂的片段，你也會因為這些片段，忘掉過去一些不愉快的事情。

幸運色彩：古銅色

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

你會被心血來潮的想法操控著行動。這種不計後果的方式，做出的永遠是令自己得不到好處的事情。倘若是大事，事先務必要與信賴之人商議；若是小事，吃點虧反而能讓你買點教訓。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

你一定不會喜歡這個浮躁、快速變化的一周，基本上你所計畫的事，都會因為突如其來的變化導致最終無法完成。若是事先將一些負面因素考慮進去，想必能大有幫助。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

巨蟹座   6月22日~7月22日

總運指數：★☆☆☆☆

存在感相當弱的一周。戀人對你的關心變少，在職場中你更是變成了隱形人，上司對你的關注很低，你所付出的勞苦也要小心會被淹沒。

幸運色彩：深海藍

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

獅子座  7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

總運良好，戀情以加速度升溫，可以暢談一下未來；對事業學業積極性不高，進展較緩；財運走勢良好，投資風險較小，可考慮增加投資。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

處女座  8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

急躁的情緒將會扭曲你的判斷力。當遇到抉擇性的問題時，待平復情緒之後再做決定，否則很容易判斷失誤，使自己踏入充滿麻煩的荊棘。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

天秤座  9月23日~10月23日

致勝技巧：拋棄包袱，大膽創新。

總運指數：★★★☆☆

本周運勢還算不錯，沒有什麼事值得你發牢騷的，一些小煩惱你大可不必去在意。反而會遇上一些好事情，值得你約朋友或戀人去慶祝一番。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

愛情會唱出輕快的曲調，盡情享受兩個人在一起的溫存；工作上不要急於求成，否則會因小失大；個人財富可望上升，但花錢還應有所節制。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

本周你會有較多的空閒可自行安排一些活動，旅行計劃也可以開始決定日期了。只有多出去走走才能交到好運，悶在家裡則是虛度光陰。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★★

運勢佳，但也要小心機會轉瞬即逝，決定了的事情不要太猶豫，積極行動就會看到成果。與家人互動好處良多，是加強好運的極佳途徑。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★☆☆☆

「你不找事，事來找你」是你本周運勢的最佳寫照。很多麻煩事，哪怕你沒有主動參與，只是在旁扮演路人甲，也還是會躺著也中槍。建議你，對於不討好的事，盡量別湊過去。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

總運一般，感情有升溫的跡象，可以增加約會的次數；工作令你感到有些乏味，可以通過與同事聊天的方式調劑；求財阻礙多，小心掉進騙子的陷阱中。

幸運色彩：森林綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？

更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 星座運勢

上一則

「麥得飲食」對大腦最好 降低阿茲海默症風險

下一則

親子話題／愛與理解 陪伴孩子成長

延伸閱讀

星座／7月28日至8月3日 巨蟹座出門遇喜 天蠍座運勢上升

星座／7月28日至8月3日 巨蟹座出門遇喜 天蠍座運勢上升
獅子座得意忘形時最該小心 12星座容易在什麼場合失言

獅子座得意忘形時最該小心 12星座容易在什麼場合失言
星座／7月21日至27日 處女座上坡爬行 水瓶座充滿陽光

星座／7月21日至27日 處女座上坡爬行 水瓶座充滿陽光
星座／7月14日至20日 金牛座濃情蜜意 天蠍座預見驚喜

星座／7月14日至20日 金牛座濃情蜜意 天蠍座預見驚喜

熱門新聞

支票帳戶易提領現金，如同面前擺著奶昔，無論是否需要，都會不時地喝上幾口。(美聯社)

理財百科／5原因 支票帳戶別放逾3000元

2024-07-28 02:17
佛萊斯諾蜂報民意論壇前總編輯韋伯以照顧母親的經驗，提到每個人喪失認知能力的方式和速度不同，但無人能避免老化的影響。圖為示意圖。(圖／123RF)

封面故事／爸媽老了 孩子們該怎麼做？ 他分享照顧心境

2024-07-28 10:25
什麼是正常老化？老化牽涉到的各種症狀會干擾到身心健康，而且隨人而異，因此很難判斷出何為正常老化。(圖／123RF)

封面故事／老化是正常現象 但有些狀況可能要注意

2024-07-28 02:29
多元化攝取食物對大腦好處多多，多元化飲食的受試者在評估反應時間、解決問題能力和記憶力的認知測試中獲得高分。(圖／123RF)

「麥得飲食」對大腦最好 降低阿茲海默症風險

2024-07-30 19:11
社會安全局正改變進入線上服務方式，故發送相關電郵給用戶，並在網頁上教民眾防止詐騙。（社安局官網）

新聞眼／社安局帳戶變更通知郵件 非詐騙勿刪

2024-07-28 02:22
絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生。

每周一書／絕望者之歌 范斯家族的悲劇與重生

2024-07-28 15:20

超人氣

更多 >
無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動

無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動
大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友

大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友
巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…
巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金

巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金
4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好

4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好