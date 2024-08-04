星座／8月4日至8月10日 獅子座戀情升溫 魔羯座積極行動

2024年8月4日至8月10日12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

致勝技巧：迎難而上，化解衝突。

愛情秘笈：理解萬歲，少談過往。

總運指數：★★★★☆

充實快樂的一周，業餘的休閒活動可以將你的生活填充得滿滿的，並且留下許多快樂的片段，你也會因為這些片段，忘掉過去一些不愉快的事情。

幸運色彩：古銅色

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

你會被心血來潮的想法操控著行動。這種不計後果的方式，做出的永遠是令自己得不到好處的事情。倘若是大事，事先務必要與信賴之人商議；若是小事，吃點虧反而能讓你買點教訓。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

你一定不會喜歡這個浮躁、快速變化的一周，基本上你所計畫的事，都會因為突如其來的變化導致最終無法完成。若是事先將一些負面因素考慮進去，想必能大有幫助。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★☆☆☆☆

存在感相當弱的一周。戀人對你的關心變少，在職場中你更是變成了隱形人，上司對你的關注很低，你所付出的勞苦也要小心會被淹沒。

幸運色彩：深海藍

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

總運良好，戀情以加速度升溫，可以暢談一下未來；對事業學業積極性不高，進展較緩；財運走勢良好，投資 風險較小，可考慮增加投資。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

急躁的情緒將會扭曲你的判斷力。當遇到抉擇性的問題時，待平復情緒之後再做決定，否則很容易判斷失誤，使自己踏入充滿麻煩的荊棘。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

天秤座 9月23日~10月23日

致勝技巧：拋棄包袱，大膽創新。

總運指數：★★★☆☆

本周運勢還算不錯，沒有什麼事值得你發牢騷的，一些小煩惱你大可不必去在意。反而會遇上一些好事情，值得你約朋友或戀人去慶祝一番。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

愛情會唱出輕快的曲調，盡情享受兩個人在一起的溫存；工作上不要急於求成，否則會因小失大；個人財富可望上升，但花錢還應有所節制。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

本周你會有較多的空閒可自行安排一些活動，旅行計劃也可以開始決定日期了。只有多出去走走才能交到好運，悶在家裡則是虛度光陰。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★★

運勢佳，但也要小心機會轉瞬即逝，決定了的事情不要太猶豫，積極行動就會看到成果。與家人互動好處良多，是加強好運的極佳途徑。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★☆☆☆

「你不找事，事來找你」是你本周運勢的最佳寫照。很多麻煩事，哪怕你沒有主動參與，只是在旁扮演路人甲，也還是會躺著也中槍。建議你，對於不討好的事，盡量別湊過去。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

總運一般，感情有升溫的跡象，可以增加約會的次數；工作令你感到有些乏味，可以通過與同事聊天的方式調劑；求財阻礙多，小心掉進騙子的陷阱中。

幸運色彩：森林綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

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