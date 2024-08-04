升學規畫／如何進入理想大學

申請名校重點應放在提升自己的實力，GPA、標化、活動、文書都做到位，進入心儀的學校並非難事。(美聯社)

加州灣區媽媽Eileen是娃的貼身升學 顧問，可是兒子將要升12年級，她也開始忙著打聽有沒有專業的大學升學規畫服務。

「我其實很清楚兒子就是缺少申請文書（college essay）這一塊。」似乎找一個文書專家就好？但去年發生的一件事動搖了Eileen的想法。

「小中男」的困境

灣區高中生Stanley Zhong被Google錄用，卻收到16所大學CS專業拒絕信。在Google工作的爸爸Nan Zhong在微信群組發布「尋人啟事」，尋找和他兒子一樣遭遇不公的案例。住在「超捲」的灣區學區，Eileen說她身邊就有不少類似的「小中男」。有個男生連續五年獲得美國數學邀請賽（AIME）、USAFO物理決賽全美Top 50金牌，也是遭到所申大學的「全拒得」，最後去了奧斯汀德州大學（UT Austin）。那是兩年前的事。

華裔男生獲得谷歌錄取卻被大多數名校拒之門外，成為話題。（美聯社）

Stanley Zhong有多優秀？爸爸Nan Zhong微信群發介紹，他從Gunn High School畢業，從小酷愛編程，得過不少獎項，包括進入Google Code Jam半決賽。他創辦的無限次免費電子簽名網站RabbitSign引起了亞馬遜和谷歌的興趣，最終獲谷歌錄用為L4級工程師。

學業成就不說，Eileen看著ABC電視台採訪視頻說：「這娃看起來能說會道，挺陽光的。」

目前Stanley Zhong也參與OpenBrakets志工教師服務，其社區服務精神也打破主流對亞裔「書呆子」和「精緻利己主義」的刻板印象。

包括幾乎所有的加州大學 （UC）系統和加州州大都拒絕了Stanley Zhong。Eileen的感覺是，高院判平權招生違法，但大學各有招數。她很想兒子上家門口的加州大學。但現狀是本州學生更難錄取。「加州包括灣區的牛校高中這兩年有不少學生去申請外州或其他頂尖私立大學。其他州的亞裔應該擔心加州的亞裔牛娃去搶位。美國亞裔學生以後只有更捲！」

華人家長認為，加州大學的現狀是本州學生更難錄取。(美聯社)

她親見兒子高中裡華裔跟印度裔如何互捲，同時東亞裔還有國際生來捲，令她相當關注幾個針對中國留學生申請美國本科的留學規畫平台。不僅如此，網路上有人貼出數據，說同等條件亞裔女生錄取狀況比亞裔男生好太多，掀起爭論是不是「小中女」奪走了「小中男」的名額？讓Eileen慨嘆「華裔男女生還要一起捲！」

DIY還是找顧問

近年來一些大學升學規畫服務湧現，從整體規畫升學路徑，評估學生水平，推薦補習課程，拓展課外活動，訂製個性文書等，以期給大學招生官留下鮮明印象，也算是應對近年來亞裔感受到日益收緊的招生政策應運而生。

Eileen對各種機構平台如7Edu、Flex College Prep、引青教育、棕櫚大道本科、哈佛全方位、學而思、文美、Kyros等可謂如數家珍。她身邊既有家長同時從三、四個機構給孩子請顧問，也有堅持DIY規畫，多方搜尋免費資訊。例如有的平台提供周報，以供家長隨時了解大學工程類專業招生的最新政策。以加州大學系統為例，「有些專業已經不在CS（電腦科學）裡面了，而是分割到了Data Science（資料科學）。」

孩子從選課到打磨申請文書，最好跟升學顧問積極溝通，全盤規畫。(取自123RF)

另外她的經驗是，有些平台為了招募客戶，會請名校錄取生做公開講座，但他們的學業成績、課外活動、實習和科研等履歷，其實跟這個機構沒什麼關係。有的名校生在錄取前與升學機構簽約，免費使用其文書服務，以允許該機構宣傳該生錄取結果作回報，而除了文書一項，學生的其他成就通常與該機構無關。「還是要考察平台本身的資源夠不夠，以及與孩子需求的匹配度。」

Eileen說，她也約談過升學顧問，發現有的顧問資訊落後或知識不足。孩子想選STEM專業也想參加寫作競賽，顧問說他浪費時間，讓Eileen直覺不妥，她的孩子在校報工作也不影響GPA。「現在亞裔理科生的賽道很捲，沒一點新鮮特質，怎麼勝出呢？」孩子問AP computer science A和AP Computer Science P難度哪個大，顧問顧左右而言他。「連我都知道，走STEM的，要修AP Computer Science A，走管理的，修AP Computer Science P。」

亞裔學生大多擅長STEM課程，競爭激烈。(美聯社)

所以她認為家長絕對不能請了顧問就放手。畢竟家長最了解自己孩子，會緊跟著當年升學形勢，關注目標大學官網動態。市面上的規畫服務良莠不齊，收費較低的要留心顧問質量，也要警惕隱藏或後續收費；收費較高的比較放心，但確實是一筆不小的開銷，她接觸過一家機構跟大學合作做學分式科研項目，收費2萬多。

抓緊升12年級暑期

最近她的孩子去了一個頂尖CS+AI學分式夏校項目，同期錄取都是高中前三年成績絕佳、或有競賽經歷或專利的牛娃。 Eileen笑言用Google和Chat GPT搜到不少夏校訊息，她也上Reddit看專業人士或過去參與含金量高夏校的學生的分享。

升12年級的暑假，即將開始大學申請。用留學規畫和升學指導平台Crimson Education資深策略顧問April的話來說，這已是參加夏校的最後時機。而許多競爭激烈的夏校也傾向招收升12年級的學生，大學招生官也極重視這個暑假的活動。但一般要提前一年就申請。每年年底都是夏校申請的高峰期，熱門夏校的截止日通常在1-2月。

含金量高的夏校一般要提前一年就申請，每年年底都是夏校申請的高峰期。（取自123RF）

對於即將升入12年級、發展比較全面的學生，她會推薦綜合性的夏校，如耶魯大學全球青年學者計畫（YYGS, Yale Young Global Scholars）。該夏校申請截止日是前一年的11-12月。

賓州大學華頓商學院的商業領導夏校（LBW）面向即將升上12年級，對於商業有著濃厚興趣的高中生。April表示，這是最難進的夏校之一，申請截止日在前一年的4月3日。

喜歡做學術研究的升11-12年級學生，她會推薦波士頓大學的科學與工程研究實習（RISE）計畫。如果走人文社科路線，薩拉勞倫斯學院的創意寫作夏校面向升9-12年級。

帶大學學分的夏校通常有至少兩周的上課時間。而高中低年級的夏校以體驗型為多，因為有的大學規定，未滿15歲不得上大學學分課程。April說，如果是9、10年級學生，心裡已有夢校，她會推薦例如布朗大學、哥大、哈佛等藤校的預科類（pre-college）體驗型夏校，讓學生去探索校園和專業，認知自身興趣，同教授建立聯繫，以期將來在學術研究、實習方面獲得一定的資源和機會，也有望發展將來寫申校推薦信的人選。

對升9年級的學生，April也會推薦洛杉磯加大的預科類夏校。業界戲稱「娛樂性」夏校，其背靠公立大學頭牌洛杉磯加大的各類豐富娛樂設施和活動，包括校內成熟的體育場館、學校周邊盛典和活動、洛杉磯當地美術館及博物館，以及不遠比佛利山莊、好萊塢的娛樂影城產業。

堪稱人文夏校「天花板」的泰留瑞德協會暑期研討會（TASS）則適合升10-11年級學生。這個夏校每年輪番在康乃爾、杜克等名校舉辦。其學費全免且包食宿，競爭非常激烈。

升9年級生沒有參加夏校也不急。智慧升學平台Kyros.ai共同創辦人Rebecca Ye建議，升9年級前的暑假可以去參觀一些大學，從訪校開始，對大學有個概念。

初中開始選課規畫

談大學升學規畫，人們往往會從高中第一年的9年級開始，但從初中7年級開始規畫也不言早。可以想像，在越來越捲的未來，恐怕「升學規畫」這個詞要從小講起了。

進入夢想的大學不僅是高中生的奮鬥目標，家長也費盡心血。(美聯社)

居住在美國學而思總部所在地加州庫比蒂諾，Eileen感受相當深。從中國捲到灣區華社的「學而思」，在美國提供以數學為主的K-12學科輔導，以及SAT 、ACT、AP等考試和AMC等競賽輔導。其版圖不僅在美國大學升學規畫；從諸如「2024灣區小升初擇校指南」，「初升高不能錯過的科學課程」，「紐約小升初專屬規畫，坐上特高」這樣的話題策畫，可見其儼然把在中國下沉到幼升小、小升初的升學規畫概念帶來美國華人圈。

大部分美國孩子的規畫路線即便沒那麼長，但以選課為例，其實在8年級也可以開始。

長翼教育（Long Wing Education）的大學升學顧問Matt以紐約大頸學區為例說，8年級分班考試後就可以選課，初中已經可以上快班、雙倍快班的課，這樣在高中階段能上到最高難度的課程。

例如數學，「12年級要能上多元微積分，11年級就要選微積分，10年級選微積分預科，9年級上代數2。如果9年級沒上代數2，12年級的時候就沒辦法選最高難度的數學課。」

Matt指出，選課建立在「先行課程」的基礎上，9年級選課難度不夠，10年級就不能選更高難度的課。例如AP物理的先行課程是榮譽物理。再例如高中英語課由易及難分成常規(regular)英語、加快(accelerated)英語、榮譽(honor)英語和大學先修(AP)英語。AP英語分成AP語言和AP文學，通常要先上AP語言才可以上AP文學。

高中選課建立在「先行課程」的基礎上，課程挑戰性要逐年遞增，應及早規畫。(美聯社)

Matt指出，GPA的含金量與選課的結構和難度有關。想上競爭最激烈、最具選擇性的如Top 20學校，就應該學習所在高中提供的最嚴格的核心課程，建議每一年級都選一門英語、社會科學、科學、數學等主課（core courses），課程挑戰性要逐年遞增。一般來說榮譽和AP課程有GPA加權，可以提升GPA。

選課千萬不要偏科

Matt提醒，要提高大學申請的競爭力，千萬不要偏科。「即便以後申請STEM專業，也不要覺得歷史、英文等人文社科課程不重要。除了主課，還應選一些有興趣的音樂、藝術、陶瓷、經濟學等選修課。最好所有課程拿A。」

Eileen像身邊一些家長一樣按「334」的時間表給孩子規畫，9年級選3門AP並且考3門，10年級選3門考3門，11年級選4門考4門。「12年級開始申請大學，這時候AP就應該都已經考好了。AP每年5月考，12年級的5月，大學已經結束了錄取階段。」她指出，有些學校或學區9年級只允許修語言類AP，就需要自修或到校外去修；一些國際學校或私立學校7、8年級就可以修AP課。另外，有些學校不走AP體係而走IB課程體系。建議升高中前就要了解清楚這個學校走什麼課程體系，以及有多少個AP或IB課。

高中時期盡早參觀一些大學，可以對大學有個概念，也為自己樹立目標。(美聯社)

修AP課的具體數目因人因校而異。如果申請Top 20大學，一般需要6-9門，且全部或大多數為AP核心課程、以及和將來專業或興趣相關的額外課程。高中低年級宜盡快學完榮譽課程以便進階AP課，但一上來不要選太多門，11年級可以在不分散精力的前提下多選幾門。

AP高分大學省學費

AP課成績計入GPA，而AP考試成績達到標準可獲上千所大學同等課程的學分，如此既省學費，又能盡快畢業。

AP考試成績達到標準可獲大學同等課程的學分，節省學費。(美聯社)

全美Top 30校基本上都有AP換分政策。頂尖學校鼓勵學生把標準化考試(SAT/ACT)和AP考好。例如曾有兩年時間採取標化可選（Test Optional）政策的麻省理工學院，即在AP換分的大學之列。

同一位考生每年只能報考一次AP考試一次。而俗稱「美國高考」的SAT則一年舉辦7次考試，如果SAT考試成績不理想，考生可以參加多次考試。

有升學顧問建議在11年級參加PSAT考試後不久考SAT。一來把PSAT準備好，二來可以一鼓作氣把SAT也考掉。萬一成績不理想，還可以再考一，二次。爭取申請季的那個暑假前能拿到理想的分數。但不宜參加過多次考試來提分，大學看到多次成績反而會有負面印象。SAT準備比較早的學生，有的會選擇10年級下半年初考，如果一次性得分不錯，可以保持2年，用於大學申請依然有效。

Kyros.ai創辦人Rebecca Ye建議9年級開始準備有「SAT預備考試」之稱的PSAT。一般在10年級下半學期，或11年級上半學期參加PSAT。 PSAT同時也是全國優秀學生獎學金申請資格測驗 (National Merit Scholarship Qualifying Test)，根據PSAT的成績可申請總計約8200多個國家層級的優秀獎學金。很多大學獎學金組織是根據學生的PSAT成績來決定是否給最終的獎學金。

SAT/ACT成績也是一些大學獎學金發放的重要依據之一。像南加大有包括Mork Family Scholarship在內的三個獎學金，要求申請人SAT/ACT考分在前1-2%。邁阿密大學、喬治亞大學、水牛城大學、俄亥俄州大等學校也有能夠使用SAT成績申請的全額獎學金計畫。

麻省理工學院等超級精英學校陸續恢復要求入學新生提供SAT或ACT成績。（美聯社）

SAT接受度廣，考的是推理和語言能力，ACT則更著重在考一個學生在學校裡學的東西。因此有一種說法：「好學生」善於考好ACT，而「會考的學生」善於考好SAT。另外，ACT更像是一種學科考試。它不僅檢視學生的英語、數學、閱讀、科學等多門課程知識的掌握能力，也檢視獨立思考和判斷能力。也就是說，如果你的數理化比較好，那麼考ACT就比較容易取得得高分。

課外競賽從小抓起

即便在標化可選學校，如果考分能增強你的學術形象，它們仍然可以提升你的申請。但如果你的分數在目標學校範圍內不具競爭力，還是建議專注於加強論文和活動。尤其在所有申請者的標化成績都水漲船高的時候，高中課外活動越來越成為大學申請的重要因素。

高中課外活動與GPA一樣，是長期積累的過程。(美聯社)

競賽、夏校、實習、兼職、志工、社團、運動、校報等課外活動，一開始不妨多嘗試，然後精選一兩樣深度參與。 Kyros.ai的Rebecca Ye指出，課外活動讓孩子的發展空間更大，亞裔生尤其「不能只會閱讀、考試」。在課外活動中要逐年提升個人影響力，例如9年級開始參加學校裡的學生社團或俱樂部，10年級最好要擔任一定職務。有個學生9年級參加校報，一開始做排版；10年級參與採訪，寫豆腐乾文章；11年級修AP英語文學課，開始撰寫長稿，有時候被刊登在校報頭版；12年級晉升為校報主編。現有活動玩出新花樣，承擔新角色，維持上升狀態是關鍵。

Rebecca建議，如果要申請CS這類「很捲」的專業，相關課外活動不可少。例如參加駭客松（Hackerthon），開發小程序，在相關活動中體現創造力、合作力和領導力。

Crimson資深策略顧問April也表示，申請工程、商科、醫學等非常捲的專業，一定要靠課外活動脫穎而出。她把9、10年級歸為探索階段，11年級為成長階段，12年級為表現階段。「9、10年級生可以透過Crimson在經濟學人雜誌（The Economist）、亞馬遜網路服務公司（AWS）、法拉利等大公司實習，獲得行業經驗；11年級就應該在實習中進行領導力鍛鍊，獲得一定領導經驗了；而12年級的實習就應該讓大學招生官可以看到，這是一個青年創業家。」

如果要做科研，11年級建議找實驗室累積學術研究的經驗，跟著教授或做獨立科研專案。12年級，就最好有高影響因子期刊論文、學術海報、講座、發表到校報或社區報的社論等輸出形式。April表示，今年錄取進Top 10大學的Crimson學員，「95%有跟教授做學術研究的經驗。」

Eileen觀察到身邊的競賽牛娃大多是小學起就參加競賽培訓，「這跟體育爬藤一樣，要從小抓起。」但身邊「全拒得」的小中男例子也讓她看清楚競賽獲獎經歷未必穩拿夢校。有興趣最關鍵，只要有興趣，即便不相關、也非童子功的課外活動也未為不可。

她表示，「想釣夢校，得用鉤子（hook）。」「鉤子」是譬喻大學會給與加分錄取的情況，包括地區、性別、校友紀錄、成績、特長、領導力、同情心、家庭等。大學通用申請系統Common App去年起允許大學自主選擇是否在材料中隱藏申請者填寫的族裔信息，但文書和活動列表依然可以透露申請者種族信息。用Eileen的大白話說起來，「你不是非裔或西語裔，不是單親家庭，不是第一代大學生，也沒有身陷囹圄的父母，你就是生物或者物理很好，但又沒有好到在一票牛娃裡脫穎而出。想學STEM又中途想參加寫作競賽為什麼不行？ STEM普娃在校報任主筆，如果可以把這段經歷寫出閃光點來『鉤』招生官，為什麼不試試看呢？」

在Common App的活動清單中呈現「鉤子」，要選擇能突顯領導力和承諾的活動，並按重要性而不是按時間順序排列。優先展示擔任職務、獎勵或榮譽（地區級、州級、國家級、世界級），並展示你透過這些經歷是如何成長的，以及你為社區做出了什麼貢獻。策略性地填表才能在有限的審閱時間裡「鉤」住招生官視線。

專業選擇興趣優先

Kyros.ai的Rebecca Ye建議9年級學生培養興趣愛好，提高自我意識和各種「軟實力」。10年級就可以思考專業選擇，列25-30所大學清單，並與學校升學顧問（counselor）討論。「有的孩子13歲就很明確自己要念CS，大部分孩子沒那麼早，10年級也該考慮起來了，11年級就應把專業確定下來。」

她建議9年級即應跟校內升學顧問就選課、考試、課外活動等主題先做規畫。到了10年級，跟包括升學顧問在內學校老師的關係要增進一倍，顧問越了解學生就越能有效幫助大學與專業的規畫。

Eileen指出，華生十有七八走超捲的STEM路線，好的升學顧問（無論是校內顧問還是獨立顧問）應該做到幫助學生在這個大方向裡找出自己的方向。這是她考察顧問的標準之一。Rebecca Ye以CS為例指出，CS有不同分支，深度學習、人工智慧、資訊科技、網路安全、軟體開發、硬體等。如今大熱的人工智慧(AI)，其實也不限於CS。「AI是一個很廣泛的話題，究竟去做電腦科學（CS，Computer Science）還是電腦工程（Computer Engineering），去做網路協議工程（Protocol Engineering）還是垂直軟體開發，去做基礎建設工作還是行業垂直解決方案，就AI來說各有不同的所學和應用。要在某個產業有所建樹，也不限於學習CS專業。「這些都需要跟升學顧問深入切磋。」

想要走科研路線的學生，最好有跟著教授或做獨立科研的經驗。(取自123RF)

基本上高中的大學升學顧問會根據學生的PSAT成績來給學生訂立大學申請的初步名單範圍。此外，在考過PSAT第二年的年初，大學會寄給考生的註冊信箱寄送大學的介紹郵件，並包含招生手冊。學生可以從中得到很多有用的信息，作為選擇學校的參考。

Eileen建議使用免費的學生水平評估系統，把孩子的GPA、標化成績、課外活動、科研或競賽經歷等輸入，評估一下當前水平，由此列出保底學校（safety schools）、匹配學校（target schools或fit schools）及衝刺學校（reach schools，即夢校）。

華人熱中名校，有些家長將學校排名優先於專業來考慮，因而孩子們可能需要針對不同學校申請不同的專業，值得提醒的是這麼做會增加工作量。華人家庭在為孩子選擇專業時，往往優先考慮就業前景及薪資水準。但選擇專業最好先考慮個人興趣和熱忱，這樣長時間的專業學習和作業就不會覺得是負擔；也要考慮技能和資質，因為有天賦就覺得容易；並且要考慮工作環境與生活方式是否匹配。

Rebecca建議學生，10年級不僅跟顧問討論大學和專業選擇，也要跟家長商量。其間涉及學費，屬於家庭財務範疇。她看過一些因親子溝通不良而出現家庭衝突的案例。 「有的家長要孩子去州立大學，孩子要去私立大學。這種事情，拖到越晚討論越容易有矛盾。」

長期練習提升寫作

Eileen的孩子最終確定的申請名單包括多所需要透過Common App申請的私立學校和透過UC系統申請的加大院校。她算了一下，三、四十篇大小文書的寫作，加上兩個系統的申請工作，「程度好的學生大概要花六、七十個小時完成，程度差一些的要200個小時做完。」她身邊花了1萬多元找文書專家的孩子並不少見。

全程DIY文書相當考驗人，達到「程度好」要靠長期練習。「寫作能力的提升是一個漫長過程。」Rebecca Ye表示，他們的會員「7-8年級就開始高效寫作訓練，9-10年級進行模擬文書寫作，11-12年級進行真題文書寫作。」對於想要衝擊頂尖大學的12年級的學生，據說基本上70-80%的時間花在打磨文書上。

Crimson資深策略顧問April指出，印度裔和華裔是想捲CS等STEM學科的人最多，「很多孩子並非偏才，也沒有國際競賽金牌加身，成績是正常孩子努力可以達到的高度。」假如是這樣一個「普通亞裔理工男」，怎麼跟其他人區別？那就要在文書裡加進自己特色，要有個人故事。並且要很清楚「什麼樣的學校找什麼樣的人，自己的背景該怎麼貼合」。她表示，其他族裔自知學業成績相對不太行，對文書會狠下功夫。她也提醒亞裔家長在幫助孩子DIY文書的時候，要留心網上大量資源難免有「信息差」，「避免孩子們花很多工夫寫出來的東西終究不太行。」

情緒智商、溝通、自我表現能力、韌性，華人容易忽略的這些個人特質才是名校看重的。April說，「美國不缺乏聰明人。在這個整體社會裡面有不同形式的人，因此需要有會跟不同人打交道的人。那些從小對社區貢獻多，預計畢業以後將為大學帶來較多貢獻的申請者，正是名校尋求的人。」

長翼教育升學顧問Matt表示，加州大學系統的申請文書，名為「個人洞見」（Personal Insight），字數限定在350，寫作方式需要比較直接。Common App申請文書則屬「個人陳述」（Personal Statement），650字篇幅，需要講述一個完整的故事，有前因後果和轉折，要體現個人反思和成長，表現遣詞造句的功力。

加大系文書必須在八個題目裡選四個，篇數比其他大學多，他會把加大系文書八大題目裡的任兩三個結合起來，當作Common App文書的腦力激盪的素材，例如學術、領導、社區服務、創造力這四個加大系題材，結合故事就可以寫成Common App文書；他建議透過Common App提交的藤校申請文書，最好寫出在「活動清單」中無法體現的東西，「未必不是普通事件，但獨特性很重要。要閱讀性強，引人入勝。」

提前體驗申請系統

今年大學通用申請系統Common App改變20年來的當季申請政策，給低年級學生提供了提前體驗大學申請的機會，意味著8月1日起系統開放時，除了12年級，9-11年級生也可以進官網報名。且系統不會像以前那樣在每年8月1日對申請者帳戶中填寫的資訊進行刪除（Account Rollover），讓低齡學生在系統中所填的資訊可以保留。

kyros.ai的Rebecca Ye建議在11年級開始做文書和推薦信等申請任務的前提下，在升12年級的暑假做第一波申請。「早申學校和加州大學的申請要提早走。該填的表格要填，推薦信準時遞交出去，成績單準備好，該申請的獎學金要趕快行動，」她提醒，聯邦學生助學金（FAFSA）申請表和大學獎學金服務財政援助申請表（CSS profile）在10月1日起即可填寫。

FAFSA申請表可確定學生是否有資格獲得聯邦助學金，CSS申請資料則可評估學生是否有資格獲得大學自己的助學金。FAFSA/CSS屬於基於需求的助學金（need base financial aid）。

早申也面臨財務考量。提前決定（Early Decision，ED）意味著你同意在看到經濟資助方案之前，一旦錄取就去讀，是具有約束力的早申。只有學生ED被拒、或申請經濟援助沒有通過，才有可能解除ED綁定。因此進行ED申請時，學生務必了解可能的財務影響，並與家人討論。大多數院校都致力於滿足每個學生完全證明的經濟需求。如果經濟資助方案無法滿足需求，可與學校的經濟資助辦公室討論，或申訴此決定。

簡單來說，如果金錢是一個問題，申請人應該選擇不具約束力的提前行動（Early Action，EA）和常規申請（Regular Decision，RD）。

早申截止一般在11月1日，有的早在10月。建議在10月中下旬、等資料備齊才提交，因為一旦提交就無法修改內容，而招生官在申請截止前是不會審理申請的。儘管早申錄取率高，如果申請資料仍不夠強，草率應付也容易被拒，不如等待萬事具足再作常規申請。早申做完後，接著可以進行加州大學申請，申請時間從8月1日至11月30日。在12月早申陸續放榜前，把常規申請送出去，以免早申結果不佳影響士氣。常規申請時間一般是10-2月，放榜在3-4月。

面試找工提前準備

Rebecca Ye表示，申請完成後，學生需要準備面試。大多數EA早申面試在11月舉行，大多數常規錄取面試在1月進行，通常面試時間為一小時；面試通常是學生更了解學校和推銷自己的雙向行為。學生接受招生官面試，同時也要有面試招生官以便更了解所申請大學的從容底氣。

收到錄取通知後，只要在獎學金申請截止期前就還有機會申請，Rebecca建議好好準備如何跟「學校談錢」；同時12年級下半年要繼續提升成績，因為有的學校會因為學生這階段成績不好而拿回錄取決定，包括檢視學校內外安全、住宿、購物、生活資訊等，進大學前的各項準備工作要有秩序地進行。若需要更多財援，不妨考慮校外打工或校內提供的工讀（work-study）機會。

Rebecca Ye表示，亞裔申請名校的困境，很容易成為華社焦點話題。但建議還是把重點放在提升自己的實力。「名校考慮申請人，是看在可獲取的資源下，你個人做出了多大的努力。美國真正優秀的大學，一定是把個人環境作為參考因素之一。最富裕的家庭給子弟提供最好的資源，使他們能上最好的私立學校並擁有最好的私教，但如果一個來自貧窮的移民家庭的子弟獲取同樣成績，大學會覺得這個孩子在困境更多的前提下，其衝破困境付出的努力更大。」

用哈佛大學的招生原則來說：「最重要的是，我們尋找那些對自己身邊的資源和機會利用最大化的學生，那些一生中都繼續會這樣做的學生。」