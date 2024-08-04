心理健康／多管齊下 孩子迷網可回頭

現代社會手機、平板、電腦普及，孩子沉迷網路成為一個無法迴避的問題。(取自123RF)

在手機平板電腦普及的今天，說起孩子沉溺於網路，可能家家都有一本難念的經。尤其疫情把孩子們長期關鎖在室內，大量活動轉到網上進行，線下活動一律取消，使得沉溺於網路的現象更加普遍，而且往低齡化發展。現在人們的生活方式彷彿和疫情前沒有什麼區別，但家長們都感嘆，沉溺於網路的孩子們似乎再也回不到現實生活中了。根據一所大型公立高中對學生發了一份問卷調查，學生網路成癮的程度驚人，70%的學生都或多或少有網路依賴的現象。

在疫情以前，男生比較多的是打遊戲上癮，而女生比較多花時間在瀏覽社群媒體這方面。不過這只是大概的現象，現在這個界線非常模糊，男生也有追劇刷抖音不停的，女生也有電玩高手。我們所處的是一個數位時代，網路已經滲透到生活的方方面面，而疫情只是把這個大趨勢又推進了一步。

被心儀高中錄取的孩子們可能還在興奮地期待家長的獎勵，會是一部新款手機，一個大螢幕平板，還是一個更適合打遊戲的高階電腦？且慢！過去這些年多少學生就是從這個獎勵走向深淵的。若干年後，當家長痛心疾首的時候，很難想到正是自己親手送孩子走上網癮的路。

我們這裡不是說網路是萬惡之源。若使用得當，網路為人類生活帶來的好處數不勝數。但前提就是個「度」。要把握好一個度，需要一個人有一定的心智成熟和自律。對一些還在發育中的孩子來說，這個要求就比較高了。正是這樣一批心智不夠成熟，自律還沒有培養起來的孩子，過早地，無限制地接觸網路，尤其在他們還來不及培養一些真正有益於身心的活動的時候，很容易一下子就栽進去而無法自拔。

有的家長無暇陪伴子女，手機、平板電腦等成為最省事的電子保母。(取自123RF)

例如以前的孩子，可能在早期幼兒期間乃至學齡，主要活動是閱讀，戶外玩耍、體育、音樂或藝術這些。等到逐漸長大成人，開始接觸網路，網路比較可能成為他們生活中的一個部分，因為其他活動的占比早就形成而且相對穩定，不太容易出現網癮。而新生代，一出生就是人手一部手機平板，還沒有建立起一個相對健康平衡的生活方式的時候，網路資源就一擁而上，占據了大部分時間，這時候再想引入其他的活動就難上加難，孩子們寧可宅在家裡盯著螢幕度過一整天，也不願意考慮其他選項。

手機當保母 代價可不小

新的科技時代對為人父母提出了新的要求，在面對大量網路誘惑的時候，父母對孩子成長的陪伴顯得尤其重要。

對於低齡兒童，盡量延後他們對手機和平板電腦的擁有，他們可以在家長的監督之下合理，有限制地使用電腦，作為教育娛樂的一種方式，而不是業餘生活的全部。和以前的電視上癮類似，之所以會出現問題，還是因為家長覺得花時間陪伴孩子成長太辛苦，最好找個免費保母，這時候當年的電視，現在的手機平板就成為不二人選。最好家裡人手一部，各自看各自的，就都安靜了。但這些暫時的安寧是有長遠代價的。

什麼時間該給孩子手機平板或手提電腦，不能簡單畫一依照年齡來分段，或是跟風隨大流。每個孩子的自律成熟能力都不一樣。也不能看見他的朋友同學都有了，他也必須有才行。從無到無限擁有也不能是一夜之間的巨變，在擁有這些使用權之前，家長和孩子最好有個協商，定下規矩，按照規範漸進地使用這些電子器材。不合理或不負責的使用可以導致使用的中斷和調整。

學習合理使用這些資源應該是一個過程，這個過程中孩子學習如何規畫時間，控制和延緩滿足自己的慾望。如果家長和孩子都不認為他們能夠負責合理使用這些器材，寧可延後一些，或者限制在小範圍的時間段，在規定的地點使用。等到孩子成熟能負起更多責任時再給更多的自由。

從一開始就需要和孩子講清楚，擁有手機平板手提電腦這些都是特權，不是他們與生俱來的人權。父母必須提供的是食物住房和醫療，娛樂這個板塊本來就是可有可無，豐儉由人的，不是必須用孩子們規定的方式來消費。在電子產品消費方面，太多家長過早放棄了身為家長的領導力，一方面是自己掏錢買的裝備和數據流量，一方面又面對孩子失控的網路瀏覽覺得無力，然後反而去問教育專家，我該怎麼辦？這時候專家常常問的第一個問題是誰為手機和網路使用買單？如果家長一早就放棄在使用電子產品上的領導權，那麼後續的混亂和失控是無法避免的。

一提到控制網路使用，我們遇到的阻力不僅來自孩子們，也會來自家長本身。

最常見的牴觸觀念是：現在這個時代誰不玩遊戲？孩子不玩遊戲怎能有朋友？我可不想我的孩子被他的朋友所孤立。

適度娛樂 而非無盡放縱

這裡對玩遊戲和玩遊戲上癮有著根本的誤解。從古到今，遊戲一直是孩子成長的重要部分。我們小的時候有各種各樣的遊戲，體育項目，街頭巷尾的玩耍，家居的撲克牌下棋這些，無一不是有益身心的遊戲，陪伴我們心智的成長。只是現在電腦科技的普及，把以前打牌下棋這些娛樂都電子化，從本質來說這些活動並沒有改變。

玩遊戲成為職業未嘗不可能，但電競行業競爭激烈，想取得成績也非易事。（新華社）

從前面一開始我們就說凡事都有個度，的確，現在每個人都玩遊戲，但不是每個人都上癮。等到事情發展到上癮的階段，通常一般的父母都無法應付了。從一點都不碰遊戲到遊戲上癮，這兩個極端之間範圍很寬闊，也給家長充分的時間介入和調整。我們反對的是上癮，而不是娛樂本身。我們需要教導孩子的是適度地娛樂，而不是無盡的放縱。

這裡孩子的社交問題的確需要引起我們的重視。我曾經和一個遊戲上癮的孩子有過對話，在現實生活中這個孩子非常悶，可以說是沒有朋友。但孩子的內心是非常渴望友誼，認可和接納的。有時反而是這樣的渴望推動孩子進入網路虛擬世界。他坦承和他一起玩遊戲的小夥伴，遍及全國各地，他們現實生活中沒有交集，但共同點就是大家在現實生活中都不太有朋友。打遊戲是他們唯一和別人來往互動的一個環節，他們可以大聲說笑，甚至在遊戲以外分享自己現實生活中的掙扎，比如一個變性的朋友就告訴過他內心的痛苦，而另外一個孩子經歷家庭變故，多次搬家到幾乎精神崩潰，也是向玩遊戲的同伴尋求心理安慰和幫助。在這樣的情況下，遊戲就不知是表面那樣簡單了，這個活動成為孩子對外社交的唯一管道，他怎麼可能願意放棄或有所節制？

有不少家長分享過，我的孩子在遊戲中表現出完全不一樣的個性，變得活潑開朗，願意和人交流，但回到現實生活中又是很孤僻，和其他人毫無來往交流。我們需要反省在現實生活中孩子有這樣的機會和其他人真實互動嗎？他們是否是透過遊戲來尋找這樣的人生經驗上的突破？

在非常偶爾的情況下，一些曾經在高中打遊戲非常瘋狂的學生到了大學，因為住學生宿舍有更多的更全面的機會和同齡人互動，逐漸就走出了遊戲的小天地。這說明問題的根源得到解決以後，孩子就徹底走出來了。所以遊戲上癮可能只是一種外在現象，內在的原因可能每個人都不太一樣，需要具體分析。

另外，遊戲只是多種課外活動中地一種，其實透過其他健康的課外活動，孩子們完全可以認識和自己興趣比較一致的同伴，一起學習和成長。例如學校運動隊、俱樂部，還有各種義工、實習和打工。遊戲真的不是孩子們發展友誼的唯一通道。家長大可不必把自己的思維侷限在這個狹隘的範圍裡。

另一種觀點是：現代這個社會不同了，不需要歧視玩遊戲的孩子，他們可以組隊打比賽，成為專業人士，可以賺錢養活自己。

遊戲當職業 沒那麼容易

現代這個社會的確不同了，電競作為一個商業產業又無數的利潤在背後，的確有人成為專業人員打比賽獲取不菲的佣金，更有人急於把自己的分數提高上去，花錢雇人用自己的帳號打遊戲升級。還有各種社群媒體分享打遊戲攻略，可以讓遊戲高手成為網紅，吃流量的紅利。當這個行業開始可以賺錢的時候，是有家長會想，既然孩子斷不了遊戲的癮，乾脆就讓他們走職業路就好。

幾乎我接觸過的每個打遊戲上癮的孩子都告訴我可以將來以此為業，或至少他們的夢想。我個人不知道成為專業選手這條路有多現實，但就從遊戲的廣泛性來看，這條路競爭激烈未必比學術專業方面更加輕鬆。另外，在達到專業水準之前，誰能保證孩子先不上癮呢？就算將來有一份不錯的收入，遊戲上癮本身帶來了身心健康上的代價又如何計算呢？我們不能因為一份前途尚不明朗的收入或職業而至孩子於上癮的風險中。

還有人認為：孩子現在還小，他們上大學了就自然不玩遊戲了。

這是家長中比較典型的一廂情願的想法。的確，從總的趨勢而言，隨著孩子的成長成熟，他們會不得不面對現實，最終選擇從遊戲上癮中掙脫出來，這個時間究竟需要等多久，我們不知道。放任自由後這個自然成長的過程可能會長達若干年，也可能會嚴重影響他們將來的學業和職業發展軌道。我們是否有更好的、更及時介入解決的方案？

高中生進入大學後失去約束，網路成癮的問題不會憑空消失。（本報檔案照）

其實多數大學新生在第一年大學生活中都會有些下沉而不是上升。主要原因是他們一時無法駕馭突如其來的自由。在家裡多少有家長的約束和提醒，而在大學，他們必須完全靠自律，同時大學教授也遠不如高中老師那樣事無鉅細地跟進學生的學業。相當部分的學生會經歷一段時間的成績下滑甚至迷惘。而遊戲上癮常常是其中一個重要的因素。

大學不好管 問題更放大

大學的網路覆蓋任何一個角落，一天24小時開通，不再會有人來提醒幾點睡覺幾點起床。本來就遊戲上癮的學生極為容易因此而迷失。晚上打遊戲到深夜，早上起不來上課，一段時間後學業就跟不上，心情自然也好不到哪裡去，又不敢和父母正面交流。大學很容易就因此判斷孩子進入憂鬱狀態，建議學生暫停學業回家治療。遇到這樣的情況，學生回家以後會覺得難以面對親朋好友，如何體面地解釋自己休學在家？所以乾脆把自己隔離起來，躲在家裡更沉溺於網路世界，進入一個死循環。休學也好，退學也好，對孩子來說是一個重大的挫折和打擊，也挑戰他們的自信心。被動地以這樣的步驟來斷網癮，代價巨大。

上大學不是高中問題的自然結束，而常常因為缺乏更多的監管，高中期間的問題反而短期內被放大而失控。加上大學生在法律上已經是成年人，如果沒有相應的法律文件簽署，家長已經無權過問學校成績以及孩子在大學接受過的治療，更無法採取強硬措施讓孩子尋求專業幫助，一切必須要孩子自己願意才行，孩子願意告訴家長多少就是多少，多數家長無法了解孩子在大學究竟經歷了什麼。出了問題的學生恰恰可能會拒絕任何幫助，任由自己沉淪下去，而家長在一旁心有餘而力不足，只能幹著急。

也有家長表示，高中期間最好不要管孩子玩遊戲，否則到了大學怎麼辦？

這個說法的邏輯有嚴重問題。從長遠來說，孩子最終都要成長獨立，但離開我們之前，該提醒管教的還是需要去做，否則根據這個理論，家長應該什麼都不需要做了，不僅僅是遊戲上癮的問題，還包括其他方方面面。趁著孩子在我們身邊，盡量影響他們做出正確的選擇，建立健康的思考方式，價值觀和生活習慣。有這個說法的家長可能會舉出個例，某某學生高中在父母管束下還不錯，一旦去了大學，要補償自己過去錯過的遊戲，所以就上癮然後就退學了。這個例子完全不能證明高中期間家長的努力是無效的，只是可能家長當時僅僅滿足於孩子暫時的屈服而沒有根本解決自律的問題，使得這個隱藏的炸彈拖到大學再爆炸而已。

對於孩子的管教，從來就不能停留在表面，僅僅使用高壓強制管束掩蓋更深層次的問題，更需要孩子自己認識到這是自己的人生選擇，自己才是解決問題的根本，家長或者老師只是採用的手段配合他的成長。高壓獨裁或情感操控下，孩子或許會暫時退讓，但內心並沒有真正認可家長對遊戲上癮的價值判斷，更會以為這個問題是家長的而不是自己的，自己只是看在父母的情面上忍耐一下，一旦高壓解除，他們就原形畢露，該怎麼放縱還是怎樣放縱。

更多的高中生，正是認識不到自己需要為自己負責，而把打遊戲當作和父母討價還價的一個砝碼，讓我不打遊戲嗎？那麼你們就需要滿足我這些要求。總之，他們看準了家長比自己更迫切地想要自己脫離網癮，所以就拿住家長的軟肋，得寸進尺。這樣的心態下他們即使暫時放棄打遊戲，一旦自立了，還是無法理性地成熟地約束自己。家長管教的目的不是現在眼皮底下不打遊戲上癮，而是孩子真正的成長，開始為自己負責。

有家長認為，我的孩子目前成績不錯，我沒有理由限制他玩遊戲。

他能學習遊戲兩不誤，表示他聰明能幹。能夠在大量投入時間玩遊戲上網的情況下保持優異成績說明孩子的潛力還遠遠沒有發揮出來。許多家長是等到孩子網路成癮已經嚴重影響生活學習時才意識到問題的嚴重性。孩子成績好不代表他沒有網路成癮，他現在網路成癮不明顯，不等於他以後不會陷進去。

在高中生的履歷上，有兩類活動很難寫進履歷，第一是打遊戲，第二是上補習班。家長其實可以回家讓孩子檢查自己的手機，看看平均一天的使用時間是多少。不少學生是看到紀錄以後才嚇一跳，發現自己平均一天花7小時在手機上。就算這七個小時中包括一些被動聽音樂的兩三個小時，一天四五個鐘頭的時間做任何更有意義的課外活動都非常可能出成績了，而且對他們以後的專業發展更加有直接助力。

太多的家長只關心孩子成績單上的數字而非他們整個身心健康的發展，才會有這樣的認知。孩子可以有更好的選擇，成績優秀不是對網路成癮網開一面的理由。

許多家長關注孩子的學業表現，認為只要成績好，上網也無需設限。(美聯社)

那如果孩子已經有網路成癮，有的甚至無法自拔了，身為高中生家長我們能做什麼？

跟孩子進行深入的交談。不只是講道理，許多家長認為只要和孩子道理講明白了，孩子自然就走出來了。錯了，多數有網癮的孩子不是不知道大道理，如果今天你讓他出面去勸說另外一個相同處境的孩子走出網癮，他很可能講得比你還透徹。多數遊戲上癮的孩子非常清楚自己的處境，也常常後悔自己無法約束自己。但這個年紀的孩子嚴重缺乏自律。他們需要一套切實可行的方案來監督和管理，最好這樣的管束來自雙方共同合作-他們自己加上父母。和網路成癮做鬥爭是一件非常不容易的事情，脫離的過程很可能會經歷若干次反覆反彈，而每一次挫敗都非常打擊孩子和家長的信心，必須做好思想準備，這會是一個長期的掙扎。

安排課外活動 充實生活

家長可以協助孩子制訂一個計畫，約法三章，可以在什麼時間和地點玩遊戲，而其他時間必須用來做其他事情。每天都需要記錄計畫執行的情況，成敗都需要總結。這本身就是一個自我成長的過程。如果出現反彈，就重新啟動，鼓勵他們看到自己的進步。如果孩子一時半會無法接受全面約束，至少先從部分減少網路時間開始做起，進入一個循序漸進的過程。有了第一步才能有下面一系列的推動。對於嚴重上癮的孩子，一上來就要求徹底斷絕網路時間，可能比較難以立刻實現，不僅不夠現實，也比較容易引起孩子的灰心，對立和抗拒。

面對網路成癮的鬥爭的確非常辛苦，或許家長們非常希望這個問題透過一次講道理然後孩子就步入正軌，這樣比較省心。但實際操作起來遠沒有那麼簡單，有多少成年人能做到知行合一呢？這個任務需要全家一起長期努力才能堅持下去。

協助孩子安排管理時間，家長需要在學校課業和課外活動上都有要求，把他的課餘時間填滿其實也是一個輔助的治療方案。太多學生放學以後既不參加學校俱樂部，也沒有校外任何活動，回家只能面對網路，產生死鎖狀態。然後越是有網路成癮就越是脫離線下和人的接觸。而課後活動安排比較充實的學生，自然而然就遠離了網路誘惑。有些家長擔心過多的課外活動會影響孩子學業成績，殊不知，減少課外活動而空出來的時間，多數孩子即沒有用來學習也沒有多睡覺，而是消耗在更加不健康的習慣中。

在減少網路時間的同時，盡量發掘和引導孩子發展新的、更健康的興趣，無論是學術還是非學術方面的活動，都可以轉移他們的注意力，加強他們和同學的友誼，使他們更容易脫離網路的轄制。

減少孩子沉溺網路，可發展音樂等其他愛好。(取自123RF) 讓孩子放下手機、電腦，走出戶外，發展更健康的興趣，是戒斷網癮的方法之一。(取自123RF)

對於沉溺於社群媒體或電視劇的孩子，需要更深一步了解她們陷進去的心理原因是什麼。有的孩子羨慕網紅們高消費的光鮮生活，而有的孩子，尤其是青春期的女生，沉迷於追星或被瑪莉甦的電視情節弄得神魂顛倒。這時候就需要家長在三觀上和孩子有深度的交流，以解決根本問題。

情況嚴重 尋求專業協助

在情況特別嚴重的情況下，家長應該尋求專業人士協助。戒網路成癮和戒毒癮一樣會有一些身心上的不適，有些專業機構提供專業管理協助缺乏自製力的學生脫離網路控制。他們可能需要入住專門的機構，獲得非常有限的電子器材使用權限，被安排根據合理作息進行日常生活，參與健康的體育或娛樂項目，並配合專業心理治療。這樣的重塑需要若干個月才能完成療程。家長們應該趁孩子還沒有到18歲依然在自己的監管下尋求專業治療，這比等到大學才亡羊補牢要積極有效得多。如果說暫時有些學習上的延緩，也是在早期有專業人士介入代價相對比較低。

還有一些學生，網路成癮只是表面現象，問題的根源可能不只這些，尋求心理輔導或許能夠治標也治本。還有一些孩子心理問題和家庭成長環境也是密不可分的，這種情況需要治療需要改變的就不僅僅是學生自己，父母也需要獲得及時的幫助。總之，迴避問題不能讓它們自動消失，孩子網路成癮的解決可能需要在一段時間內舉全家之力，但這樣做真的是值得的，否則孩子很可能需要走更長時間的彎路。