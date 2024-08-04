親子話題／閱讀vs刷題 養分各不相同

女兒帶外孫女回母校在哈佛大學圖書館前的留影。(作者提供)

我在中國受的教育，我女兒從小學一年級開始就在美國上學，現在在約翰霍普金斯大學(JHU)醫學院做醫生和研究工作，外孫女已四歲，不過現在教育的事已不是我能做主了，只是說說我所經歷過的事情，以及對美國教育的一些理解和感想體會。

我覺得中國教育重視學習教科書，多做習題熟能生巧；美國教育重視閱讀，在於拓寬思維。以暑假作業為例，國內是暑假有作業本，一日練一日功，一日不練十日空，溫故才能知新。美國不一樣，放假就放假了，還天天做什麼作業。老師只推薦幾本書，而且多半是小說，去圖書館 借閱就可以。

我記得有一年暑假我們回中國，我女兒就說要買新出的「哈利·波特」，我一向不贊同買小說，去圖書館借閱就好了，可她說她買了回國可以送人。在飛機上她就先把小說看完，先睹為快，到中國就當禮物送親戚，又買了幾本英文經典名著帶回美國，因為美國買書太貴。

書讀多了，自然就會從中辯識優劣和價值，精華被留存，糟粕被丟棄，傳世經典不就是這樣代代相傳。收穫更多是閱讀帶給自己的感受、理解和體會，而不是被標準答案牽著鼻子走。

在國內語文、數學、英語都要學，理科還要學物理、化學、生物；文科學歷史、地理、政治，門門功課都重要，高考要考。熟讀課文，各類題型爛熟於心，多考一分，就可能淘汰掉成千上萬個競爭者。

在美國申請大學只需要提供標準化考試SAT 或者ACT的成績，內容涵蓋數學和英語，大概他們認為學好數學，物理、化學、生物也能學好；英語不錯，學歷史、地理也不會有大問題。

我女兒上的是普通公立高中，她們學校連像樣的物理老師都找不到，當然就不可能開具有大學水準的AP物理這樣高階大學先修課程，沒有夠資歷的物理老師，他們做法就不開高階物理課了。

既然無法讓學生學好，還不如先別學，省得把學生弄得稀里糊塗，以後夾生飯老煮也煮不塾，重要的是不太影響申請大學，因為物理學並非必修科目，儘管我女兒計畫上大學選科學為主修專業。好在她們學校英語、數學師資還不錯，有AP英語和AP數學，可選高等數學微積分課程。

美國中學沒有文理分科，她們學校歷史老師最好，當然開AP歷史，考SAT前也是歷史老師做了兩星期的輔導，熟悉一下考題，這與國內高三整年復習做題有天壤之別。他們認為反復復習是浪費時間，這麼多時間，閱讀或學點新東西不是更好嗎？

美國的高中生同樣有升學的壓力，尤其想上頂尖大學，只是他們不是只看考試成績高低論英雄。

我女兒高中畢業被哈佛大學提前錄取，她有意學醫，主修心理與化學，在哈佛才比較系統地學習物理學。我想一次學會，與反復學好幾回沒什麼太大區別，無非是早學多做題比較熟練，對考試可能有利，可時間成本也不低，畢竟青春求學時光也是寸金難買寸光陰。

我女兒上小學時，看她整天那麼輕鬆，我心裡總有幾分不踏實，以為美國快要落後或沒落了。可幾十年過去，絕大多數是本土學生的美國大學，一波又一波學生入學畢業，好象美國還是那樣。

評價教育的優劣，是仁者見仁、智者見智的事。這些年下來，美國中小學教育總是備受爭議，但是，美國科學技術、學術研究也沒落後，諾貝爾獎 還是大把大把地拿。所以，我對美國教育後來又有分裂性的認識，有時也慶幸自己當年糊里糊塗就入鄉隨俗，沒有太多干預小孩的學校教育。