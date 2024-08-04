親子話題／一路走來 雨過天青

老大音樂班課後練琴。（作者提供）

我從小就好強缺乏自信，這兩種互相矛盾的性格，不但讓自己吃足苦頭，在親子互動的路途，大小狀況堆疊猶如一團亂麻，總是叫人氣餒。

婚後，我從任教的偏遠小學通過甄試，應聘至國營事業籌辦的私立學校服務，教員宿舍裡住著從幼幼班到高中的同事，學校裡全是員工子弟，同齡的孩子一入小學到高中畢業，十幾年朝夕相處，整個環境就像一個大家庭，一有風吹草動迅即知曉，即使不攀比，也怕自己的孩子落人後。

起跑線不能輸 人仰馬翻

我家老大上幼稚園那年，音樂教室推出一則響亮動人的廣告，「不要輸在起跑線上」的行銷用語充斥街頭，各類才藝班門庭若市。想起同仁子弟個個優秀，我哪能置身於「起跑線」後，不知不覺便陷入狂潮之中 ，鋼琴、美術、書法、英語各項才藝課程，周而復始，最終落入人仰馬翻、筋疲力竭的境地，孩子們的興趣全被消磨殆盡，事後回想，免不了為一大把打水漂的鈔票惋惜不已。

強扭的瓜哪能甜？不想輸在起跑線上，也得心智成熟，身為國小教師焉有不明之理，只是輪到自己，期望愈深壓力愈大，再也無法清醒。

為了擔心家長「笑話」，下班後孩子的小學課程全程緊盯，課前預習、考前復習，不求名列前茅只求前十。有一次，老大的級任劉老師跑來告狀，說：「妳家老大告訴同學，考太好就沒退路。」

這句話其來有自，起源於老二的抱怨，他說：「我如果考90分，您就怪我怎麼拿不到95？」原來他們兩人像球，施力愈大反彈愈高。

成績直墜 移民 救了全家

上了國中，脫離我的勢力範圍，老大和老二有如飛出籠子的鳥。有一次，下課時間接到國中訓導部門來電，叫我去一趟，我只見牆壁邊站了一排男生，原來是課中傳紙條、喧嘩笑鬧，我家老二竟身列其中，面臨這樣的場合，真是尷尬。

國中課程有一定難度，我一放手，兩個孩子竟然掌握不了讀書的要領，加上課後補習頻繁，沒有時間復習學校功課，成績竟如飛瀑直墜； 有一天晚上，外子接到數學老師告知老大竄改分數的消息，那一夜真是焦慮難捱，本想放棄的綠卡 成了救命的稻草 ，我們下了一生中最艱難的抉擇。

美國的教育趨向自由、開放、注重啟發，完全顛覆亞裔 父母的傳統觀念。眼看孩子宛如脫繮野馬，在北美土地如魚得水，我們忙於生計，管不了早早放學的孩子，老大床下塞滿省下午餐費買來的中文小說；老二沉迷於電動遊戲；老三因為年齡尚小，從美式教育中學會自我管理。

有一天，外子和我特地請假赴高中副校長之約，原來，老二禁不起我的嘮叨，向輔導員告了一狀，讓我們剛成為新移民，便上了震撼的一課，還得保證不再嘮叨，老二才不情不願的跟我們回家。

不需名校 社會處處機遇

我想起學校同事告訴我的一句話：年齡越小碰上挫折，付出的代價還扛得起。每個人都得為自己的人生負責，身為移民的外子和我，也有在異地如何生存的課題，對於孩子，選擇放手是心態的轉折， 身心健康、不違法犯紀是最起碼的要求。

美國社會處處都是機遇，只要勤懇，即使沒有名校的加持，我的三個孩子在職場上拚搏，在各自的領域成為會計師、硬體工程師、軟體工程師，沒有成為「躺平」族或「啃老」族，縱然不是繁星中最閃亮的那一顆，我們心願已足。

一路走來，終於雨過天青，如今回想，當年抉擇總算得到回報。