親子話題／「老革命」碰到新問題

兩代人的教養理念常常存在差異，應與時俱進，互相尊重理解。(取自123RF)

15年前女兒在美國生了個外孫，我們老夫妻就從國內飛來探望，順帶幫助照顧外孫。我們自以為女兒就是我們帶大的，我們又是教師出身，過去整天和孩子們混在一起，帶小孩很有經驗，小菜一碟，毫無問題。想不到月嫂結束離開後，我們接手，問題卻不少。

女兒從醫院出來，就讓只有幾天大的小傢伙一個人睡在小房間內，說是培養孩子的獨立性。我們認為這麼大的小孩應該和大人睡在一起，女兒和洋女婿都不答應。他們說小孩和大人一起睡，不安全也不妥當，不利於培養孩子的獨立性。但是我們認為這麼小的小孩單獨睡，得不到親情，才是不妥當。可是他們不聽，我們也沒有辦法。

孩子小，睡的時間比較長，我們怕他睡扁頭，因此孩子一醒馬上就抱起來，想不到這樣做又不對。女兒說，孩子醒來後，如果他不哭，就不要去管他，讓他自己玩，這樣才能培養他的獨立性。我們好心又做錯了。於是我們就想了一個折中的辦法，白天把孩子抱在手中睡，寧可自己吃力一點，也不能讓孩子睡扁頭。結果還是吃力不討好。他們說，書上說的，千萬不能讓孩子在你手中睡，這樣會養成孩子的依賴性。我們好像在聽天方夜譚，有誰能做到孩子一點也不在大人的手中睡呢！真沒有想到在美國帶孩子有這麼多的顧忌，搞得我們縮手縮腳，左右為難。這真是老革命碰到了新問題。

女兒和女婿對兒子十分喜歡，呵護備至，寵愛有加。可是冬天小孩晚上睡覺，居然不讓他蓋棉被。他們說，小孩晚上睡覺不能太熱，室內溫度在華氏65度以上，就不需要蓋被子。可是我們晚上睡覺都蓋着厚厚的棉被，他們卻讓這幾個月大的孩子穿着薄薄的睡袋睡覺，我們幾乎心疼得流下眼淚。

15年過去，外孫已長成一個漂亮的帥小伙了。他在小學時，就漸漸顯出他的獨立性了。如一次回家來，就拖地板，我們覺得很奇怪，問他做什麼？他說他要用這勞動報酬給災區捐款。我們想如果在國內要捐款，小孩只會伸手向父母要錢，哪會這樣做！

外孫的獨立性還表現在以下幾方面：

一，注重自律。早晨起床爸媽從沒有叫他，都是他自己看鐘，到時就起來；有時他也要打遊戲、打球、看電視、看球賽、跟小朋友玩耍，可是從沒耽誤學習。現在他已是高中生，各科成績全是A和A+。

二，善於獨立思考。最近暑假爸媽帶他去國內旅遊。在成都遊覽杜甫草堂，現在草堂已建成一個現代化的大公園，他看了後問，古代中國的詩人都這麼富有嗎？我們根本沒有想到他會問這樣一個很有意思的問題，就此引出了杜甫當時寫「茅屋為秋風所破歌」時的歷史情景，使他對杜甫的詩歌對中國古代人的生活有更多的了解。

三，動手能力較強。外孫喜歡釣魚 ，他釣到魚回來後，會自己殺，自己清洗，自己煎燒，不用大人動手。有時爸媽因工作外出，他自己會動手做飯炒菜，不要我們幫忙。

我們看着這個尚未成年已能如此獨立生活的小外孫，回憶女兒女婿在他成長過程中的養育理念和實踐，我們二個「老革命」不僅自嘆不如，更要為他們鼓掌讚美。