精打細算／這些小眾職業 錢景佳

醫學超音波醫師藉助設備為患者體內各部位拍攝影像，幫助醫療專業人員做出準確診斷。(取自123RF)

讀排行靠前的知名大學、畢業後進入備受社會讚揚的職業領域工作確實讓人稱羨，但未必每個人都有條件、或者適合踏上這樣的標準大道；事實上，人各有志而且行行出狀元，招聘訊息搜索引擎(Indeed)最近貼文列出全美32個待遇不錯的小眾職業，多數年薪介於5萬到10萬元，有些甚至逼近26萬元。

Indeed列出的32項小眾工作中，14項有獨特的職責、學位或特殊知識要求、工作條件相對危險，薪水很高。

腸造口治療師

平均年薪6萬1727元

腸造口治療師(Enterostomal therapist)是幫助治療造口患者的護理人員，負責腸造口、複雜傷口或失禁患者護理；其共同職責包括對造口患者進行術後護理技術教育、手術前確認造口位置、解決造口問題或者回答患者家人所提任何問題。

醫學超音波醫師

平均年薪7萬5682元

醫學超音波醫師(Diagnostic medical sonographer)藉助超音波等設備為體內各部位拍攝影像，幫助醫療專業人員對患者做出準確診斷。這些檢查人員在患者接受攝影檢查前預作準備，教育患者相關知識，協助患者定位以獲最佳效果；此外還審查患者病史、向護理團隊分發醫學影像、在診所內對患者的護理進行協調。

侍酒師是葡萄酒專家，創造獨特且令人愉悅的葡萄酒搭配。(取自123RF)

侍酒師

平均年薪6萬8275元

侍酒師(Sommelier)是葡萄酒專家，根據喜好、膳食和其他影響因素提供飲品建議，通常與廚師和釀酒師合作，創造獨特且令人愉悅的葡萄酒搭配。其他職責包括妥善管理葡萄酒庫存、對相關人員進行選酒培訓、與供應商商議葡萄酒訂價、協調品酒活動。

分娩教育專家

平均年薪5萬2209元

分娩教育專家(Childbirth educator)協助準爸爸媽媽了解分娩過程、制定全面分娩計畫；這些專家必須對新的分娩技術進行研究，有些人開設正式課程或主持小組會議，直接幫助新手父母了解分娩程序，有些則向其他分娩專家提供建議。

義肢師為患者製造義肢或支撐裝置。(美聯社)

裝具師和義肢師

平均年薪7萬9579元

裝具師(Orthotist)和義肢師(Prosthetist)負責為患者製造義肢或支撐裝置。其職責是檢查患者病歷、進行評估並提出問題，旨在製作舒適有效的肢體或設備，裝置完成後會有後續服務，確保患者適應。

石油工程師設計安全有效方法，以便從地下提取石油和天然氣。(路透)

石油 工程師

平均年薪9萬6592元

石油工程師(Petroleum engineer)負責設計安全有效方法，以便從地下提取石油和天然氣；其職責是分析地面調查、歷史模式和電腦輔助模型，以確定理想的採集點，並與科學家和地質學家合作，創造有效鑽井方法、保持安全。

火災調查員在現場分析燃燒模式和其他因素，協助確定事故原因。(路透)

火災調查員

平均年薪7萬8254元

火災調查員(Fire investigator)對火災現場分析燃燒模式和其他因素，協助確定事故原因，並收集證據、進行訪談並與其他安全官員合作，協助確定罪犯；此外，撰寫火災現場詳細報告並提供法庭證詞以確保公共安全。

遺傳諮詢師

平均年薪5萬2203元

遺傳諮詢師(Genetic counselor)協助了解潛在遺傳性疾病，有助於家庭做出生殖或醫療保健等相關決定；工作內容包括採訪患者以了解其健康狀況和家族病史，並進行基因檢測 以評估患者 DNA，藉以識別潛在遺傳性疾病或天生缺陷；此外，為患者提供遺傳性疾病的教育。

呼吸治療師幫助有肺部疾病的患者制訂治療計畫。(美聯社)

呼吸治療師

平均年薪5萬8697元

呼吸治療師(Respiratory therapist)幫助有肺部疾病的患者，其職責是評估新患者、回顧病史並分析呼吸治療研究，藉以制訂治療計畫。工作內容包括管理吸入劑、以圖表和數字記錄患者護理情況、完成出院文書工作，許多治療師也教育患者在家中或自行治療和使用呼吸設備。

電梯檢驗員

平均年薪5萬4739元

電梯檢驗員(Elevator inspector)檢查設施內的電梯和自動扶梯，以確保安全運作；此外，檢查新電梯和自動扶梯安裝，進行安全及建築標準驗證。檢查員並且向設施經理、承包商和其他個人提供有關電梯和自動扶梯的建築規範和安全要求教育。

臨床倫理學家

平均年薪9萬1510元

醫學倫理學主要是讓人們可接受有品質、符合相關原則的醫療照顧；臨床倫理學家(Clinical ethicist)就是確保落實這樣概念，主要職責是分析機構目前的道德準則、提供改善道德合規性和患者護理的建議，工作內容包括審查醫療機構運作、為護理人員提供道德指導、採訪患者及其家人、制訂改進計畫、與機構道德團隊合作。

道德駭客是專門對付駭客的電腦高手。(路透)

道德駭客

平均年薪9萬3298元

道德駭客(Ethical hacker)是專門對付駭客的電腦科學專業人員，試著使用不同的駭客入侵法存取系統或網路以評估系統或網路安全性；評估後提出報告，並提供強化網路或系統安全的建議。這些專業人員要不斷研究最新的電腦科技和駭客技術。

馬術治療師

平均年薪9萬9250元

「馬術治療」是藉助馬匹進行治療，其原理在於，利用馬的规律運動模式以及人馬互動，對各種功能障礙、行為障礙進行治療；馬術治療師(Hippotherapist)負責執行這些治療，主要工作包括分析、診斷和以馬匹為工具治療各種疾病，往往使用數位射線照相、衝擊波治療、數位超音波和內視鏡協助診斷患者健康狀況。

胃腸病學家為患者診斷和治療胃腸道和肝臟疾病。(取自123RF)

胃腸病學家

平均年薪25萬8689元

胃腸病學家(Gastroenterologist)負責診斷和治療胃腸道和肝臟疾病，主要職責是進行患者諮詢、回顧病史並完成體檢，以深入了解患者醫療狀況，還藉由收集體液或使用診斷設備進行專業測試、深入了解病情，最終制定治療計畫並在必要時轉診以確保患者得到完善治療。

另有18項鮮為人知的工作也有不錯待遇：馴馬師(年薪3萬9528元)、眼科醫療技術員(年薪4萬6399元)、賓果遊戲經理(年薪4萬7937元)、環境科學與保護技術員(年薪5萬1630元)、高爾夫球跳水運動員(年薪5萬3934元)、犯罪現場清潔工(年薪5萬5974元)、螃蟹漁民(年薪5萬8067元)、提供臨終培訓的喪親協調員(年薪5萬8170元)、負責企業内部規章制度制定與執行監督的企業合規師(年薪5萬9599元)、風能技術員(年薪6萬1818元)、放射技術專家(年薪6萬2917元)、處理數據並製圖的土壤保護專家(年薪6萬4010元)、火車工程師(年薪6萬4210元)、獸醫針灸師(年薪6萬9037元)、街道桿和定制製造工(年薪6萬9377元)。

這些小眾工作所需要的教育文憑不一，多半至少要高中畢業；如果是與醫療相關的工作，多半需要大學文憑。