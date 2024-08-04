心理健康／華裔高中生 成長的煩惱

家長是孩子最親近的人，察覺到異常應及時處理。(取自123RF)

許多高中生存在不同程度的心理異常表現，很大原因歸咎於其身處在一個孩子轉大人的蛻變階段，同時又自我意識發展、成熟度尚不穩定，導致心理健康問題日益突出；對在美生長的華裔 高中生，很多還得在身分認同的矛盾間探索，或面臨華人 父母過度重視教育的期待，形成對他們的多重壓力，一旦沒有很好的疏通方式，很容易便會惡化成嚴重心理狀況。

專為華裔家庭提供心理治療的美國臨床心理博士曹君鴻指出，高中生成長中的煩惱起源自不同的原因，且也可能是結合多個因素而綜合造成的心理異常；她不排除有些心理問題是由家庭基因的遺傳性造就，但就接觸過的華裔高中生來說，大多都是受到外在因素的壓力影響較多。

美式酷小子 羞澀不擅長

剖析高中生產生心理問題的原因，就必須了解他們的核心狀況，普遍來說，高中生在其年齡段是身處較為尷尬的階段，從一個孩子長到成年人的過渡期，他們既想要尋找自己的獨立性，卻在心理、情緒管理方面未有完全的成熟度，並缺乏獨立思考的能力；這個時期的青少年易有逆反和叛逆的行為，既想與眾不同、但又想得到別人的認可的矛盾心理，認為父母的所作所為都是對自己的負面操控，更重視同伴關係(peer relationship)，想與他們建立聯繫和有共同點，也因此深受其影響較多。

此外，高中生會出現不同程度的抑鬱和焦慮傾向，可歸咎於華人家長對子女在教育上有過高的期望，且華人家庭中常見的「攀比文化」，會讓學生誤以為自己是家裡的恥辱，「你看誰家的孩子讀進了哈佛大學，再看看你自己」，父母的這類言語會給孩子帶來創傷；而就算家長不給壓力，一些學生會因身邊同學很優秀而爭強好勝，讓自己身處長期的學業壓力中，一旦有失敗的體驗便會喚起一系列的應激反應。

通常在美的華裔青少年，成績學習能力均佳，可美國校園中學生間很追求的「受歡迎程度文化」(popular culture)，要學生成為眾星捧月的「酷小子」(Cool Kid)、懂得打扮、引領風潮、要交男女朋友等，是很多羞澀的華裔高中生最不擅長的，難以融入這個文化會令他們心生自卑、灰心。

華裔高中生在青少年普遍面臨的問題之上，還有額外的煩惱就是對族裔身分方面的認知和接受，儘管是美國籍，但因亞裔 面孔在美國主流當中仍被視作「外國人」，在校園內遭遇的隱形歧視、排斥，要融入主流群體中就很困難，成為壓力的源頭；再者，一些高中生還陷入對性別和性取向身分的探索，華人家長一般對這些課題難以啟齒，高中生自認問題得不到諒解，有心事自然也不會分享。

而另個可能存在華人家庭之中的現象則是衛星寶寶的存在，這些孩子們在美國出生，但隨即被父母送回中國，通常由祖父母養育，到了一定年齡再返美與爸媽生活；在這樣的情況下，孩子早早就失去了與家長形成依戀關係的機會，就算重新生活也無法馬上親近起來，生活中遇到障礙也不會選擇跟父母溝通。

孩子身心變化 父母警覺

據美國心理協會發布的調查報告，15至24歲的亞裔青少年群體中，自殺是成為其死亡的第二常見原因，特別是亞裔女性，若長期沒有渠道抒發自己的負面情緒，將會變得焦慮、抑鬱，甚至出現自殺、自殘、各種厭食或暴飲暴食的情況；有些學生對心理健康問題的接受度太低，認為有精神異常是很丟臉的事，不敢向親近的親人好友坦白，加上青年期的荷爾蒙變化很大，就會容易給情緒帶來較大的波動，可能會一時衝動想不開。

自殘的情況也較常出現在女性青少年身上，割手腕、割大腿、用菸頭燙自己等留下傷疤，這樣通常是出自想要迴避現實問題的心理，通過用極端、劇烈的方式，來控制自己的情緒；研究表明，這個方法確實能暫時性達到一定的控制作用，但代價是傷害自己的肉體，且一旦把控不好，會給性命造成危險。

部分高中生或許會走上濫用藥物之路，雖在華裔青少年中少見，但並不是完全沒有，為了逃避現實，他們更多會酗酒、沉迷於電子遊戲中，不跟其他人打交道；這種行為會讓他們暫時逃脫、得到安慰，但也會有副作用，譬如為了玩遊戲而不睡覺、日常情緒和成績受影響等，若持續至成年後都沒能解決還可能會成癮。

雖有些青少年會主動找家長解決心理問題，但絕大多數的華裔高中生還是很難做到這一點，因此父母更有責任，在平時的生活中察覺孩子的身心變化；首先，華人家長必須對心理疾病課題具備一定的常識，應有意識地去補上相關知識，關注孩子平時的情緒、舉止和話語，例如突然變得易怒、愛哭、煩躁、頂嘴、不要上學等，不能只是判斷為孩子步入叛逆期，要試圖找到問題源頭，有些孩子也會開始逃避家庭的日常活動，不想吃飯、參與家庭聚會等，也是苗頭。

言語上若孩子透露有自殺的想法，脫口而出「我還不如去死算了」之類的話，應敲響父母的警鐘，不能以為他們只是一時說的氣話而作罷；專家也建議家長可關注孩子的上網搜索紀錄，若內容涉及自殘自殺，那就必須立即干預。