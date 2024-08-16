巴奧台選手戲劇性奪牌：體操圈熱議「內村航平」詛咒

唐嘉鴻（左）今年巴黎奧運戲劇化的拿下男子單槓銅牌。記者陳正興／攝影

台灣「貓王」唐嘉鴻今年在巴黎奧運 體操男子單槓決賽，雖然第一位登場的他就發生掉槓的失誤，不過在決賽8人有6人出現失誤的情況下，最終唐嘉鴻仍是驚險拿下銅牌，在今天出席奧運返國餐會時，唐嘉鴻也透露「內村航平」的詛咒在賽後開始受到廣泛討論。

今年巴黎奧運男子單槓決賽，發生8人上場6人失誤的狀況，其中包括第一位上場的台灣好手唐嘉鴻就發生掉槓，不過他重新調整心情後再度上槓完成所有動作，儘管成績不如預期，不過後續登場的7位選手卻有5人都出現失誤，讓沒有放棄的唐嘉鴻最終也拿下銅牌，寫下台灣體操的歷史新頁。

在今天出席奧運返台餐會時，唐嘉鴻也直言，這次奧運單槓決賽就展現了單槓這項運動的不確定性與精彩之處，他甚至透露，賽後體操圈對於這次決賽選手失誤狀況頻發，有了關於日本 體操王子內村航平詛咒的熱烈討論。

日本體操王子內村航平上屆東京奧運 是最後一次參賽，不過在單槓預賽時卻發生失誤掉槓未能晉級，中斷了個人連續3屆奧運奪牌的紀錄，而上屆東京奧運最終拿下單槓獎牌的3名選手，也正好是決賽唯三未發生失誤的選手，沒想到今年巴黎奧運決賽卻一口氣出現6名選手都出現失誤的狀況，談到內村航平的詛咒，唐嘉鴻也笑稱確實不可思議，但同時也展現了內村航平在體操界的份量。

在巴黎奧運結束後，過去訓練相當嚴謹的唐嘉鴻也總算獲得喘息空間，不過他也透露接下來將會先轉向個人全能，將除了單槓以外的幾個項目都先補上，下屆奧運也不排除向個人全能發起挑戰。