「沒想到這麼重」 崔爾斯巴奧體操銅牌 已交到她手上

羅馬尼亞體操運動員芭葆蘇16日獲得重新分配的巴奧體操女子地板項目銅牌。此銅牌本來屬於美國體操運動員崔爾斯。(美聯社)

羅馬尼亞體操運動員芭葆蘇16日在首都布加勒斯特舉行的儀式上，得到了原本掛在美國體操運動員崔爾斯身上的巴黎奧運 銅牌。

得到銅牌後的芭葆蘇(Ana Barbosu)感歎，「我沒想到這塊獎牌這麼重，但我願意一天到晚戴著它。」

這個銅牌轉交儀式，或許為近期以來一系列的女子體操地板項目爭議畫下了一個句點。上周，體育仲裁法庭(Court of Arbitration for Sport)認定崔爾斯(Jordan Chiles)教練藍迪(Cecile Landi)在比賽期間申請的上訴無效，原本總分排名第三的崔爾斯因此被擠到第五名，而原本第四名的芭葆蘇排到第三，獲得銅牌。

一開始，羅馬尼亞國內對於芭葆蘇失去銅牌頗感不滿，該國體操協會因此提出上訴，並最終成功。根據體育仲裁法庭，原因是美國教練藍迪沒有在規定的時間之內申請上訴，超出既定時間4秒。

美聯社報導，體操項目一直以來都是羅馬尼亞的強項，但在近年來成績有所下降。芭葆蘇這次獲得的銅牌，是羅馬尼亞自2012年倫敦奧運以來，在女子體操項目獲得的第一枚獎牌。

在這個爭議的另一邊，美國體操協會表示會繼續盡一切努力，幫助崔爾斯奪回她的獎牌。崔爾斯近日在網路遇到不少攻擊，其中不乏種族主義 言論。她也在昨日打破沉默，在社群媒體 提及此事對自己的負面影響，認為裁決並不公正。

面對爭議，芭葆蘇表示，這一系列風波「讓人難過」，認為「奧運的裁判和員工本來應該做好他們的工作」，但表示她對美國體操運動員送去美好的祝願，「雖然今天我拿到了獎牌，我還是會想著他們。」