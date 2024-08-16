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巴黎帕運倒數 蘋果推無障礙影片「接力賽」

中央社台北16日電
蘋果公司在官網公布關於無障礙主題的影片「The Relay接力賽」，講述8名運動員的故事，以及他們如何運用手機和平板電腦的無障礙功能進行訓練。(截取自Apple India YouTube頻道)
蘋果公司在官網公布關於無障礙主題的影片「The Relay接力賽」，講述8名運動員的故事，以及他們如何運用手機和平板電腦的無障礙功能進行訓練。(截取自Apple India YouTube頻道)

隨著巴黎奧運落幕、帕拉林匹克運動會（Paralympic Games，簡稱帕運）即將到來，蘋果公司在官網公布關於無障礙主題的影片「The Relay接力賽」，講述8名運動員的故事，以及他們如何運用手機和平板電腦的無障礙功能進行訓練。

蘋果先前推出的無障礙短片「The Greatest」和「The Lost Voice」，介紹蘋果產品內建的視力、聽力、肢體活動能力、認知能力和語音等無障礙功能，「The Relay接力賽」是這個系列的最新一部影片。

「The Relay接力賽」呈現2支隊伍，共8名身心障礙和一般運動員同場競技，其中包括上肢殘缺的田徑自行車運動員、輪椅賽車手、低視力游泳運動員和義肢跑者，他們在4項競賽中，分別與一般運動員直接比賽。

影片中的殘障運動員使用無障礙功能來操作他們的設備，包括iPhone上的朗讀內容功能，可為盲人和低視力用戶大聲朗讀文本；Apple Watch上的輔助觸控，可以幫助上肢有殘障的用戶，在不接觸螢幕的情況下使用Apple Watch。

今年秋季蘋果將推出全新輔助功能，包括音樂觸覺功能，能讓失聰或聽力障礙用戶在iPhone上體驗音樂；另外還有眼球跟蹤功能，讓殘障人士只用眼睛就能使用iPhone和iPad。

iPhone 巴黎奧運 Apple

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