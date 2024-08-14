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義女排奧運奪金 非裔球星畫像皮膚遭塗淺色引公憤

中央社羅馬14日專電
致敬非裔關鍵球員埃戈努的壁畫遭破壞，她的深膚色被塗成淺粉色。（美聯社）
致敬非裔關鍵球員埃戈努的壁畫遭破壞，她的深膚色被塗成淺粉色。（美聯社）

義大利巴黎奧運摘下首面女子排球金牌，有藝術家在義國奧委會前繪製壁畫，向獲勝的非裔關鍵球員埃戈努致敬。不過畫作一天就遭破壞，她的深膚色被塗成淺粉色，讓義國政界群起撻伐此一種族主義行徑。

巴黎奧運女子排球金牌戰11日舉行，義大利隊直落3擊敗東京奧運冠軍美國隊，奪得隊史首面奧運金牌。現年25歲的義大利球星埃戈努（Paola Egonu）拿下全場最高22分，成功攔網4次。

非裔的埃戈努曾因深膚色在義大利社群網路遭嚴重霸凌。義大利藝術家Laika特別在義大利奧委會（Coni）前繪製一幅埃戈努的肖像壁畫，讚揚她代表義大利族群融合的精神。

現年25歲的義大利球星埃戈努（Paola Egonu）所在的球隊在巴黎奧運奪得女...
現年25歲的義大利球星埃戈努（Paola Egonu）所在的球隊在巴黎奧運奪得女子排球金牌。（美聯社）

Laika在社群網站Instagram寫道，「在我們國家將不再有仇外、種族主義、憎恨和不包容等現象。種族主義是種必須被克服的社會瘟疫，透過運動來達成這點非常重要。」

諷刺的是，畫作才出現一天就遭破壞，埃戈努的臉和四肢皮膚都被塗成淺粉色，義國警方正在調查作案者是否為右翼種族主義者。

義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）透過社群平台X發文聲援埃戈努，稱埃戈努是「義大利的驕傲」。他強調，對這種粗俗種族主義行為要表達「最徹底的藐視」，他將致力反對任何形式歧視，特別要加強義大利年輕人對於反歧視的觀念。

義大利五星運動黨（M5S）眾院領袖席維斯崔（Francesco Silvestri）也強硬表示，破壞壁畫的人可能受到種族主義言論的煽動。他點名質疑右派「聯盟黨」（Lega）的歐洲議員瓦納奇（Roberto Vannacci）曾發表爭議言論，稱埃戈努的外貌特徵不能代表多數義大利人。

義大利多位跨黨派政治人物一致聲援埃戈努。義大利體育部長阿波狄（Andrea Abodi）表示將與埃戈努一起努力，打敗無知、粗魯、缺乏同理心的種族主義。左派民主黨（PD）的黨魁施萊恩（Elly Schlein）說，任何在義大利出生或長大的人，都是正宗義大利人，民主黨將繼續致力修改公民身分法。

民主黨已提出一項議案，建議義大利公民身分改採依照出生地決定的「屬地主義」，這項動議9月將在議會討論。

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