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早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

世界新聞網╱即時報導
(取自微博)
(取自微博)

巴黎奧運後，獲得乒乓球女單銅牌和女團銀牌的日本乒乓球一姐早田希娜12日開通微博，她表示，感謝巴奧男單冠軍樊振東建議她來微博跟大家交流，除了發布自己的比賽動態之外，她還分享與包孫穎莎、樊振東和陳夢的合照，迅速吸引14萬多粉絲關注，其中也包括樊振東和孫穎莎。

但早田希娜13日從巴黎返回日本後，接受日本媒體訪問時表示，想參觀鹿兒島的「特攻和平會館」，該館保存了日本「神風特攻隊」的遺像等物，相關言論立即引起許多中國網友的不滿，樊振東、孫穎莎也被發現已經火速取消關注早田希娜。

日本運動員歸國記者會13日舉行，被問到賽後想去的地方時，早田希娜稱：「想去麵包超人博物館，去鹿兒島的『（知覽）特攻和平會館』，想感受自己活著和打乒乓球不是理所當然的事情。」

據新華社此前報導，位於日本南九州的「知覽特攻和平會館」，收集了約1.4萬份敢死隊員的遺物，日本要為這些充斥著「玉碎」「忠君」字眼的材料申請「世界記憶遺產」，曾引起世界各國強烈反應。

特攻和平會館位是昔日特攻隊的基地，保存著日本「特別攻擊隊員」（神風特攻隊等）的遺像、遺物以及相關紀律約4500件資料。1945年沖繩島戰役時，「特攻隊」成員駕機以衝撞美軍艦艇，有如「人肉導彈」。「特攻和平會館」官方網站表示，「我們非常感念這些特攻隊員以及戰死在各個戰場的眾多犠牲者，沒有他們，就沒有今天和平的日本。在靜靜回顧特攻隊員們的遺德的同時，再次感到與裝有炸彈的戰機一起撞向敵艦的作戰方式，是無視於生命的珍貴及尊嚴，是決然不可取的。」

對於樊振東、孫穎莎取關早田希娜，中國網友大多留言肯定，「國家大於一切！」「有政治敏感性，點個讚！」「支持莎莎小胖，剛對早田希娜有好感，居然幹這種事…」「所以不能隨便的對日本人有善意。」

巴黎奧運會乒乓球女子單打比賽結束，中國選手陳夢（中）、孫穎莎（左）與日本選手早田...
巴黎奧運會乒乓球女子單打比賽結束，中國選手陳夢（中）、孫穎莎（左）與日本選手早田希娜（右）在頒獎儀式後自拍。 (中新社)

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