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菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

中央社馬尼拉14日電
馬尼拉大都會發展局（MMDA）在馬尼拉市區舉辦車隊遊行，迎接于羅（Carlos Yulo，左一）與其他11位奧運國手回菲，遊行路線全程7.7公里。（歐新社）
馬尼拉大都會發展局（MMDA）在馬尼拉市區舉辦車隊遊行，迎接于羅（Carlos Yulo，左一）與其他11位奧運國手回菲，遊行路線全程7.7公里。（歐新社）

菲律賓奧運雙金得主于羅今天返國，官方舉辦遊行歡迎「金童」，群眾揮舞國旗並喊道「于羅是菲律賓之光」。于羅的祖父告訴中央社記者，希望于羅持續練習、勿忘初衷。

馬尼拉大都會發展局（MMDA）今天下午在馬尼拉市區舉辦車隊遊行，迎接于羅（Carlos Yulo）與其他11位奧運國手回菲，遊行路線全程7.7公里。許多民眾揮舞菲律賓國旗，夾道歡迎「體操金童」歸國。

馬尼拉市區道路也掛滿「馬尼拉之子」的旗幟，展現菲律賓對于羅的驕傲之情。

于羅（Carlos Yulo）在2024巴黎奧運的男子體操地板項目和跳馬項目接連獲得金牌，成為菲律賓第一位在奧運上取得2面金牌的選手，一舉成為國家英雄。

于羅祖父佛里斯科（Rodrigo Frisco）告訴中央社記者，于羅小時候去遊樂場時，看到體操選手在場邊練習便開始模仿選手動作。他認為于羅有體操天賦，將于羅送進菲律賓體操協會（GAP）接受正式培訓。

佛里斯科表示，于羅在練習過程雖多次出現放棄念頭，但都一一克服，成為奧運金牌得主；他期許于羅今後應繼續保持練習，不能驕傲而忘了初衷。

根據菲國體育榮譽相關法規，于羅可獲得2000萬披索獎金（約35萬美元）；菲國眾議院將追加300萬披索獎金；菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）承諾將追加2000萬披索獎金。

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