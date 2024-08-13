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網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制

記者廖士鋒／即時報導
中國網紅13日披露與巴黎長榮桂冠酒店的爭執，引起眾多中國網友回應。（圖／截自抖音「張教官的有趣人生」）
中國網紅13日披露與巴黎長榮桂冠酒店的爭執，引起眾多中國網友回應。（圖／截自抖音「張教官的有趣人生」）

巴黎奧運甫落幕，兩岸爭議又添一樁。一個抖音的網紅團隊到巴黎拍攝影片期間，入住有台資背景的長榮桂冠酒店，發現奧運各國旗幟都在，唯獨缺少中國五星旗，憤而直接「不住了」，同時也找來酒店中國背景的廚師指控五星旗被酒店高層拿掉，相關影片上傳不到8小時已經將近90萬點讚、3.3萬則評論，引來一眾中國網友宣告要抵制。

抖音網紅「張教官的有趣人生」13日中午上傳一部影片，內容是該網紅團隊近日到法國巴黎拍攝影片期間，下訂入住了長榮桂冠酒店，但付款拿房卡之後在大廳看到奧運期間懸掛的各國國旗，在經由全場尋找後發現，獨缺中國五星旗，因而到櫃台理論，並自己拿出一面五星旗要提供給酒店懸掛，但遭櫃台人員拒絕，表明他不能決定酒店的裝飾，最後網紅表示自己直接不住了，寧願全額不退款仍要退房。

隨後該團隊司機找到一位據稱在該酒店工作的廚師，他表示五星旗原本（7月）18日是有掛上的，但19日就消失，是一位「蘇總」命人剪掉，該廚師還出示酒店訂房系統，顯示有六成到七成都是中國遊客，網紅團隊相當氣憤，表示對此「很憤怒」，將會再去酒店了解情況。

這部影片截至目前已經有88萬人次點讚、3.4萬留言，分享8.2萬次，遠高於該網紅先前的大多數影片。有中國網友留言，「強烈要求攜程及（中國）國內各大網站下線長榮集團名下酒店。這是最好應對此事件的辦法。讓（中國）國內客戶訂不了他們名下酒店」，單是這一留言就有2000餘人按讚；另有眾多中國網友表態抵制，還有不少網友留言說要「舉報」。

目前中國官方，包含中國駐法大使館仍未回應此事。

中國駐法大使館13日上午在微信上發文則提到，「在剛剛閉幕的在第33屆夏季奧林匹克運動會上，中國體育代表團勇奪40枚金牌。加上中國香港和中國台北體育代表團獲得的4枚金牌，兩岸三地共獲得44枚金牌，超過了美國的金牌數量」。

巴黎奧運熱話題

五星旗 巴黎奧運 長榮

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