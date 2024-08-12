全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
巴黎奧運會12日圓滿結束，中國跳水「夢之隊」包攬8金凱旋回國，接機的粉絲水泄不通。奪得女子10公尺跳台及女子10公尺雙人跳台冠軍的全紅嬋成為人氣王，一下飛機就被重重包圍，被熱情粉絲「逼」到寸步難行的全紅嬋面露不悅盡顯無奈。
香港01報導，中國跳水隊一抵達機場，便有眾多接機民眾帶著國旗、玩偶、鮮花前來。不少人直接將禮物放在全紅嬋的行李推車上，全紅嬋亦開心收下，並將最喜歡的小烏龜收到袋子裡。還有民眾將放不下的禮物都塞到教練陳若琳的行李推車上，即使陳若琳一再拒絕，仍難抵熱情。
步出機場時，並未推行李車的全紅嬋由工作人員護送，卻遭一名身穿白色T恤的男子強行送花，期間還把花束打在全紅嬋的臉上，令她皺眉黑面躲避。
影片在內地各社交平台瘋傳，網民熱議：「花都杵到臉上了，換誰都不會樂意的。」「送花的大叔是搞直播的，之前西安比賽天天在場館和酒店門口蹲全紅嬋，大家理性發言，最後花也收了。」「其實坐了十幾個小時的長途飛機這個時候已經很累了，下個機一種各種追堵，今天在DY(抖音)在還有人說她為什麼全程不笑這個樣子讓喜歡她的粉絲傷心，真是無語，這樣的喜歡不要也罷，做人將心比心一下好不好！」呼籲給全紅嬋多點空間，不要打擾她，希望粉絲能有邊界感。
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