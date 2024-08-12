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為赴巴奧圓夢 多名選手在「成人平台」OnlyFans籌款

中央社巴黎12日綜合外電報導
一名使用者在觀看主打成人內容的社群平台OnlyFans。(路透)
一名使用者在觀看主打成人內容的社群平台OnlyFans。(路透)

儘管奧運創造數十億美元收入，大部分運動員仍得自掏腰包去參賽，一些選手使用GoFundMe募資，但愈來愈多人從主打成人內容的社群平台OnlyFans籌款，以一圓奧運金牌夢。

美聯社報導，數十名運動員透過群眾募資方式，協助支付他們為2024年巴黎奧運備戰及前往法國參賽的費用，根據募資網站GoFundMe，本屆奧運開幕前，全球募得的相關金額超過200萬美元。

在GoFundMe平台上，美國桌球選手吉哈（Kanak Jha）募資超過3萬美元，鐵餅好手富瑞利（Veronica Fraley）超過2萬3000美元，而羽球運動員蓋伊（Jennie Gai）募得將近2萬2000美元。

在巴黎奧運跳水男子雙人3公尺跳板拿下銅牌的英國跳水選手勞格赫（Jack Laugher）則是轉向從OnlyFans開源，他的帳號每月訂閱價格為10美元，發布內容為他身穿「泳褲、三角褲、四角褲等可在工作場所安全觀看」的影像。

由於無法獲得傳統贊助，澳洲跳水選手密歇（Matthew Mitcham）也開始在OnlyFans上傳上半身正面裸照等影像，他藉此賺得的收入是作為頂尖運動員收益的3倍。

國際運動員倡議組織「全球運動員」（Global Athlete）秘書長柯勒（Rob Koehler）批評，國際奧林匹克委員會（IOC）現在每年創造超過17億美元收入，卻拒絕付錢給參與奧運的選手，大部分運動員甚至幾乎付不出房租。

多名運動員向美聯社證實，他們必須自己籌款參加奧運。美國「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）、體操天后拜爾絲（Simone Biles）等體育明星能賺進數百萬美元，但大部分選手仍苦於支付登上奧運殿堂所需費用，包括聘請教練、接受物理治療、購買裝備及其它基本生活開銷。

柯勒指出：「國際奧會試圖說服這些運動員，他們的生活將在參與奧運後改變，但事實並非如此。大部分人最後債台高築、陷入憂鬱，一旦賽事結束便感到迷失，找不到未來的就業途徑。」

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 GoFundMe 拜爾絲

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