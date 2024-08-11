巴黎如何做到「奧運更開放」：大家同跑馬拉松 運動和文化牽手

以「奧運更開放」為口號的巴黎奧運會11日落幕，這場體育盛會融入城市、展示文化，留下了難忘的奧林匹克印記。圖為閉幕式舞台。（路透）

塞納河上的開幕式、艾菲爾鐵塔下的奧運賽場、大街小巷運動的身影……以「奧運更開放」為口號的巴黎奧運 會11日落幕，這場體育盛會融入城市、展示文化，留下了難忘的奧林匹克印記。

2021年12月，巴黎奧組委正式公布2024年奧運會開幕式的創意方案，計畫在長達六公里的塞納河河道及沿河區域內舉行。從那時開始，巴黎奧運會籌辦工作受到愈來愈多的關注，人們紛紛期待一屆充滿浪漫和藝術氣息的奧運會。

這是現代奧運歷史上首次將開幕式從體育場搬到開放式城市空間舉辦。巴黎奧運會開幕式以城市做背景、河流為「跑道」、碼頭當坐席，205個代表團、約6800名運動員，搭乘85艘船隻，從奧斯特里茨橋出發，沿塞納河向西航行，途經巴黎聖母院、盧浮宮、協和廣場等標誌性建築，最終來到艾菲爾鐵塔對岸的特羅卡德羅廣場參加慶祝儀式。

儘管開幕式當晚下起了雨，但無法抵擋運動員和觀眾的熱情，人們在絢麗的燈光中載歌載舞，在河岸、觀眾席，甚至是陽台上共同慶祝。巴黎奧組委主席托尼·埃斯坦蓋說：「很開心來自世界各地的運動員順利完成了乘船入場，這是歷史性的一刻。從現在開始，巴黎變成了他們的舞台。」

塞納河在開幕式結束後成為奧運賽場的一部分，巴黎奧運會的許多比賽場館設置在著名景點——沙灘排球在艾菲爾鐵塔附近，擊劍、跆拳道比賽在巴黎大皇宮，協和廣場是三人籃球、霹靂舞、滑板等新興項目的比賽場地，凡爾賽宮附近舉辦了馬術、現代五項比賽……

本屆奧運會全新修建的場館只有三個，分別是舉辦羽毛球與藝術體操比賽的拉夏貝爾門體育館，舉辦花樣游泳、水球以及跳水比賽的水上運動中心，以及位於巴黎東北郊區的勒布爾歇運動攀岩中心。奧運村也充分利用已有建築設施，將影視基地改造成有3200個座位的餐廳，電影工作室改裝成運動員訓練室，利用當地醫學院資源組建綜合診所。巴黎奧運會結束後，奧運村將變為提供3000間房屋的社區。

國際奧委會可持續發展總監瑪麗·薩魯瓦說，提高奧運會的可持續性，確保奧運會為當地民眾帶來持久的、可衡量的利益，是國際奧委會的主要任務之一。

巴黎奧運會賽事精彩紛呈，同時也為人們提供了更多與運動員近距離接觸的機會。7月29日至8月11日，公眾在位於艾菲爾鐵塔下的「冠軍公園」與奧運獎牌獲得者一同慶祝榮耀時刻，每天最多可容納13000人。

奧運會期間，在巴黎街頭隨處可見跑步、騎行的人，滑板、小輪車、霹靂舞等項目廣受歡迎。10日，在男子馬拉松 比賽結束後的當晚，奧運會歷史上首次大眾組馬拉松讓業餘跑者站上奧運賽道，感受奧林匹克運動的魅力。

「我在巴黎感受到了運動員、法國民眾和全球體育愛好者展現出來的熱情，他們積極參與奧運、感受奧運，融入這場盛會，這是一段關於愛的故事。」國際奧委會主席托馬斯·巴赫說：「全球已有過半人口關注巴黎奧運會。法國人以友好、好客的方式，發自內心地慶祝奧運會的到來，這樣的場景溫暖人心。」

從羅浮宮到社區公園，不經意間，就會發現有關「奧運」的藝術展覽。巴黎奧組委很早就提出「文化奧運會」的概念，鼓勵所有藝術家以及每個法國人參與其中。法國文化部稱，要以舉辦巴黎奧運會和殘奧會為契機，消除「文化和體育兩個世界的邊界」。

豐富的文化和獨特的藝術氛圍讓每一位巴黎奧運會參與者印象深刻。59歲的哥倫比亞人埃爾南·傑拉米洛是巴黎奧運會主媒體中心的一位志願者，他長期在美國工作，這次請了一個月的假，第一次當奧運志願者。他說：「在巴黎奧運會感受到了文化的交融，我和來自法國、德國、義大利 、南非的朋友們交流，分享彼此的故事。我還收集了50多枚徽章，這是一趟難忘的旅程。」

「我們志願者隊伍覆蓋各個年齡段，既有年輕人，也有五、六十歲的志願者。這是一場屬於所有人的聚會。」傑拉米洛說。

巴黎奧運會是從頭到尾全部踐行奧林匹克改革路線圖《奧林匹克2020議程》的第一屆奧運會。巴赫表示，巴黎奧運會更年輕、更包容、更城市化、更可持續，與「奧運更開放」的口號充分契合。