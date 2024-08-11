巴奧／突破與感動 這些精彩瞬間值得銘記

2024巴黎奧運閉幕式於當地時間11日晚間在位於市郊的法蘭西體育場舉行，逾百名演出者分頭推動一開始位在舞台各處的巨型輪環，最終組成奧運五環標誌、緩緩升空。(中央社)

巴黎奧運 會的浪漫始於塞納河。填充這十幾天的，是數不清的突破與感動，它們構成了這屆奧運會值得銘記的精彩瞬間。

●突破

這是從未有過的開幕式。

當代表團成員乘著一條條船駛過塞納河，你就知道，這屆奧運會注定與眾不同。

歷史建築與現代藝術的融合彰顯法式浪漫。艾菲爾鐵塔上的燈光秀劃破夜空。特羅卡德羅廣場上，神秘人將火炬交給法國傳奇球星齊達內，不久後，杜樂麗花園內的主火炬——一個直徑7米的火焰環，頂部是一個高30米、直徑22米的係留氣球 ，被「點燃」。

法國人通過這個主火炬完成了一次跨越歷史的致敬——1783年，人類首次熱氣球飛行正是從這裡開啟。

賽場上的突破更是數不清。

巴黎奧運會游泳賽場最後一個比賽日，男子4X100米混合泳接力決賽，當潘展樂完成反超，幫助中國隊力壓壟斷該項目40年的美國隊和佔盡主場優勢的法國隊，以3分27秒46的成績奪冠時，現場的歡呼聲達到了頂峰。

這是中國游泳隊首次在這個項目上拿到奧運金牌。自1984年洛杉磯奧運會以來，中國泳軍在這個項目上從未得到獎牌。東京奧運會上，中國隊名列第八，已經創造了歷史最好成績。

要知道，自1960年該項目「入奧」以來，除了未參賽的1980年奧運會，美國隊包攬了全部冠軍，奪得總共15枚金牌。

還記得鄭欽文在紅土上的三次「勝利躺」嗎？

8月3日，鄭欽文以6:2、6:3戰勝克羅地亞選手維基奇，為中國贏得首枚奧運網球單打金牌。同時，她也是第一位站上該項目奧運會最高領獎台的亞洲運動員。

擊敗對手的瞬間，她躺倒在地上，全場向這位來自東方的姑娘致以敬意。

8月5日，夜幕籠罩下的法蘭西體育場，其他比賽項目結束後，數萬名觀眾久久不願離去。所有目光落在瑞典 運動員杜普蘭蒂斯身上，他將向新世界紀錄6米25發起衝擊。

在前兩次失敗後，第三次試跳他終於輕盈地落在軟墊上，全場爆發出巨大的歡呼聲。這是他第九次改寫世界紀錄。

巴黎奧運賽場見證著數不清的突破，每一位運動員都用汗水，創造著屬於自己的歷史。

●感動

奧運會，不只有速度與激情。那些超越競技的瞬間，同樣令人動容。

7月30日，乒乓球混雙項目，中國隊、朝鮮隊和韓國隊分別摘得金、銀、銅牌。

頒獎儀式結束後，韓國選手舉起手機，六名選手的笑臉定格在同一張照片中，現場掌聲四起。要知道，除了「更快、更高、更強」，奧林匹克格言中還有「更團結」。

來自阿塞拜疆的拉馬扎諾娃參加了7月30日的女子射箭個人淘汰賽，許多人並不認識這張陌生的面孔，但她隆起的腹部，卻很引人注目。

「是的，我已經懷孕6個多月了。」面對提問，這位34歲的準媽媽，露出幸福的笑容。

當天最高氣溫達到36攝氏度，在烈日下，拉馬扎諾娃在1/32淘汰賽中遇到中國選手安琦軒。兩人的比賽異常激烈，前五輪戰成5:5平。加賽輪，一人僅射一箭決勝負。

「射箭前，我感覺我的寶寶在肚子裡踢了我一下，然後，我打出了10環。」這位好「孕」的媽媽最終以1環的優勢戰勝安琦軒，闖入1/16淘汰賽。拉馬扎諾娃面帶笑容回憶說，寶寶給了她力量。

7月29日的柔道男子73公斤級決賽現場，世界排名第一的阿塞拜疆選手海達羅夫和初出茅廬、位列世界第35的法國小將本傑明，在常規時間內未決出勝負，兩人進入沒有時間限制的金分賽。

在觀眾的吶喊聲中，從未獲得過一枚世錦賽或國際柔聯巡迴賽金牌的本傑明，拼盡全力，鏖戰至9分24秒才敗下陣來。

精疲力盡的兩人在賽後緊緊相擁，贏得金牌的海達羅夫親吻了本傑明的額頭，表示敬意。

當中國選手何冰嬌手持一枚西班牙奧委會徽章登上領獎台，向半決賽中因傷退賽的對手馬林致敬，「最好的奧林匹克精神」熠熠閃光；當網球巨星納達爾與焦科維奇第60次站在球網兩側，闡釋什麼是「偉大的交手」；當61歲的乒乓老將倪夏蓮笑對輸贏……人們知道，體育的意義，很多時候無法用金牌衡量。

●傳承

1984年，許海峰射落中國代表團奧運首金，一種無形的力量被傳承下來。

40年後，在7月27日進行的巴黎奧運會射擊10米氣步槍混合團體項目上，中國選手黃雨婷/盛李豪以16:12擊敗韓國組合金智賢/樸是晙，摘得本屆奧運會首枚金牌，把中國射擊隊40年來的「首金傳統」再次發揚光大。

首金，短短二字的背後，是艱苦的奮鬥和不屈的精神。在本屆奧運會上，這些精神的傳承時刻在上演。

8月10日，乒乓球項目最後一個比賽日，中國姑娘們以3:0戰勝日本隊，拿下女團金牌，由此中國隊包攬乒乓球全部五枚金牌，這也是中國體育代表團在夏季奧運會上的第300金。

五星紅旗一次次高高飄揚在乒乓球賽場，當六枚奧運金牌獲得者馬龍贏下比賽帥氣轉身，當外國觀眾發自內心地鼓掌祝賀，中國乒乓球多年來的榮光再次綻放。

延續傳奇的還有中國跳水隊。

8月10日，巴黎奧林匹克水上運動中心，大屏幕上的男子10米台冠軍得分定格在547.50分。奧運「四朝元老」曹緣面對重壓，穩住了心神，為中國跳水隊奪下本屆奧運會最後一金，將最後一塊拼圖完美嵌入。

這是激動人心的一刻，中國跳水隊在奧運會上首次包攬全部8枚金牌。截至2024年8月10日，11屆奧運會，中國跳水共獲得55枚金牌，是中國體育獲得奧運金牌數量最多的「領軍」項目。

這都是不斷拼搏、艱苦奮鬥的成果。

在前人奮鬥的基礎上接續發力，捍衛榮光，這樣的故事在過去十幾天裡不斷上演。

回望巴黎奧運會，有笑有淚，有激烈的對抗，亦有暖心的擁抱。這就是體育，每分每秒都精彩。