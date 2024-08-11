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巴奧拳擊／林郁婷打下歷史首金 賴清德視訊道賀

記者曾思儒／即時報導
台總統賴清德和林郁婷（左）及陳念琴（右）視訊。圖／台體育署提供
台總統賴清德和林郁婷（左）及陳念琴（右）視訊。圖／台體育署提供

儘管面對外界風風雨雨，台灣拳擊好手林郁婷專注在比賽場上，她在巴黎奧運女子57公斤級一路過關斬將，為台灣打下史上首面拳擊金牌，也是本屆台灣代表團第二面金牌，台總統賴清德肯定林郁婷為國爭光，特發賀電，今天下午由駐法國代表處代表吳志中代為頒發。

賴清德也親自與林郁婷、陳念琴視訊連線，表達恭賀與祝福之意。

台體育署署長鄭世忠恭賀林郁婷及陳念琴榮獲金牌及銅牌的榮耀，並肯定林郁婷「施展了魔法」，為自己、為台灣寫下了精采的傳奇故事。

林郁婷表示，羽球黃金男雙「麟洋配」奪金當天，還特別與兩人合照，就是希望接收他們的好運，「看到齊麟與李洋他們就是站在這邊，就覺得這是非常榮耀的一件事，也很為他們高興。」

「事實上也證明了，就是我成功接到這個棒，把金牌榮耀帶回台灣。」林郁婷說。

回顧生涯第一面奧運金牌，林郁婷笑說還是覺得很不可思議，「在奧運奪金這一個夢，真的做了好久，經歷的一切辛苦與努力，只有自己跟曾自強教練最清楚，非常地感謝教練，如果沒有他，就沒有今天的林郁婷。」

談起母親，林郁婷的神情看得出思念，她說：「還不敢跟媽媽聯絡，怕我們的情緒會控制不住，等回家後再給她一個大大的擁抱。」

林郁婷即將在閉幕式與台灣短跑好手楊俊瀚一同擔任掌旗官，她感到非常興奮，她笑說：「有機會踏上紫色夢幻的跑道，並擔任掌旗官，能把我們屬於我們的旗幟，揮舞讓世界看見，我覺得是非常榮耀的一件事。」

除了林郁婷以外，本屆摘下拳擊女子66公斤級銅牌的陳念琴，也一同到駐法代表處分享喜悅，兩人獲頒總統賀電後，還由代表處特別安排，一起與賴清德進行越洋視訊，賴清德親切問候兩人，更恭喜精采表現，林郁婷則向賴清德表達感謝之意，也期待回國後能繼續努力，推廣拳擊運動與從事公益活動。

鄭世忠強調，針對圍繞在林郁婷的相關爭議，體育署第一時間就做了許多的努力，欣喜看到選手帶回金牌，國人關心後續是否要有進一步提告的動作，他說：「除了要尊重選手的意願之外，對選手會帶來什麼樣的衝擊與影響都需要評估，希望國人能冷靜下來，交給郁婷與我們的團隊來做後續的處置，我們會依照郁婷的意願，照顧她的感受，做最好的安排。」

台賴清德總統肯定林郁婷（左二）為國爭光，特發賀電，今天下午由駐法國代表處代表吳志...
台賴清德總統肯定林郁婷（左二）為國爭光，特發賀電，今天下午由駐法國代表處代表吳志中（中）代為頒發。圖／台體育署提供

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