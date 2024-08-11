韓國首爾將申辦2036年夏季奧運 競爭城市空前激烈

首爾市長吳世勛。(路透)

南韓 首爾市長吳世勛8月11日對外表示，首爾市將申辦2036年夏季奧林匹克運動會。

吳世勛當天在社交平台個人主頁上發影片稱，首爾申辦奧運的競爭力來自基礎設施等方面。在低碳、可持續、低成本奧運成為大趨勢的情況下，首爾將是最佳舉辦地。

吳世勛表示，1988年首爾（漢城）奧運的基礎設施原封不動地保留了下來，首爾奧林匹克主競技場（蠶室洞10號）將經現代化改造到2031年變身為體育、會展綜合空間。

吳世勛還說，自己在參觀了巴黎奧運 場館後，更加堅信首爾能做得更好。他稱，將凝聚此次奧運的民心和正能量，再次向首爾奧運奮力前進。

早在2022年10月，吳世勛就被韓媒曝出，一周內曾與國際奧委會主席巴赫三次會面，強烈表達了首爾希望舉辦2036年夏季奧運的意願。

2024年1月份，吳世勛又向巴赫表示，首爾有意申辦2036年夏季奧運。4月份，南韓體育協會則在國際體育論壇中，正式表達了申辦2036年夏季奧運的強烈意願。

韓媒稱，2036年奧運申辦競爭空前激烈，「競爭率創歷史新高」，有不同國家的至少10個城市參與競爭，其中包括德國 柏林、印度艾哈邁達巴德等。