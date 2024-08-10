巴黎／三年暴增21公斤 冠軍劉煥華完成「重量級」突破

巴黎奧運會男子102公斤級比賽，劉煥華摘得中國男子舉重大級別奧運首金。新華社

巴黎奧運 會男子102公斤級比賽，劉煥華摘得中國男子舉重大級別奧運首金。而三年前的陜西全運會上，他參加的是男子81公斤級比賽，體形比現在小好幾圈。

這三年，發生了什麼？

22歲的劉煥華是近幾年崛起的中國舉重大級別新星，由於巴黎奧運周期舉重級別調整、隊內同級別競爭等原因，可塑性強且較為年輕的劉煥華被定位為102公斤級選手。巴黎奧運周期，他參加過81、89、96、102甚至109公斤級比賽，並屢創佳績。

去年5月的亞錦賽上，他奪得96公斤級抓舉、總成績冠軍；隨後9月的世錦賽，他拿下102公斤級挺舉和總成績冠軍，這是中國男子舉重隊時隔20多年再奪100公斤以上大級別的世錦賽總成績冠軍。

一個月後的杭州亞運 會，由於當時未設102公斤這一級別，劉煥華以不到100公斤的體重參加了109公斤級比賽，最終以總成績418公斤奪冠。

今年4月在泰國 舉行的世界盃上，劉煥華奪冠並刷新102公斤級挺舉和總成績兩項世界紀錄。

「我們隊友開玩笑說，我可能是唯一兩年跨過五個級別打比賽的運動員。我就感覺我能行，畢竟還年輕。」他說。

升級別的同時，增重並不容易。「有時候一天得吃五頓飯，吃多了胃也難受。」劉煥華說，體重上來後，體能和靈活性下降，又要進行大量的體能訓練，「一度練到吐」。

但「拼命三郎」的綽號並非虛名，訓練時教練員需要時常提醒他「不要再練了」。

「拼是我的優點，而且身邊的教練、前輩也都給了我很多建議，傳授了很多經驗給我。」劉煥華說。

巴黎奧運會前，中國男選手還沒有獲得過100公斤以上級別冠軍，有了此前成績的鋪墊，劉煥華在巴黎的目標很明確。

「其實賽前並不輕鬆，壓力很大，雖然比賽過程沒有那麼完美，但有金牌就是完美。」當天比賽，劉煥華抓舉發揮出色，給後續的挺舉比賽留下了較多空間。「抓舉很興奮，從來沒打過那麼富餘的仗，不過體力分配得不好，挺舉的狀態就差一點。」他說。

劉煥華挺舉第二次試舉被判失敗，第三次明顯「力不從心」。「第二把要228公斤，就是為了衝擊世界紀錄，但是屈肘了，很可惜。第三把去衝233公斤，就沒力了。」劉煥華說。

不過406公斤的總成績，足以讓他創造歷史。「現場的觀眾給了我很多鼓勵，也很高興能夠在大級別上取得突破，不過比賽結束了，之後還是要從山腳下往上爬。我希望以後能夠有更多中國大級別（舉重）運動員湧現出來，這次只是開始，給了我們信心，接下來我也希望自己能夠蟬聯奧運冠軍。」

「不過我其實還沒拿到過全國冠軍，回去先衝一下全國冠軍。」劉煥華說。