巴黎金句／「去年我是大滿貫，今年就有點兒小遺憾」

中國選手鞏立姣在巴黎奧運會田徑女子鉛球決賽中獲得第五名。新華社

「銀牌也挺沉的，你們摸摸。」

——儘管沒能站上最高領獎台，但巴黎奧運 會拳擊女子66公斤級銀牌，對中國選手楊柳來說，是她從陪練到主力的最好證明。

「放假放假！我要休息！」

——東京奧運 會冠軍徐詩曉與孫夢雅在巴黎奧運會皮划艇靜水女子雙人划艇500米成功衛冕後，兩人的第一願望都是放假。

「我們都是老朋友，一起玩一下。」

——巴黎奧運會跳水女子三米板頒獎儀式上，當金牌得主、中國選手陳藝文躍上最高領獎台時，亞軍澳大利亞選手基尼和季軍中國選手昌雅妮在兩邊擺出了歡迎「巨星」登場的動作，場面十分有愛。昌雅妮說，她們2017年就已經和基尼一起參賽了。

「你永遠不能把腳從油門上移開。」

——加拿大 組合胡馬納-帕雷代/威爾克森獲得巴黎奧運會女子沙灘排球銀牌後，胡馬納-帕雷代說，她們讓太多的機會溜走了。

「這是寫給球迷和支持者們的一封情書。」

——當被問及法國男、女籃都打入本屆奧運會籃球決賽意味著什麼時，法國女籃球員加比·威廉姆斯說，很高興能用這樣的方式回饋球迷們。

「去年我是大滿貫，今年就有點兒小遺憾。」

——中國鉛球選手鞏立姣在自己的第五屆奧運會上只獲得第五名的成績，但她很快就釋然了，因為這就是人生。

「這是最好的但也是最糟糕的經歷之一。」

——當被問及同時作為教練和父親，看兒子獲得攀岩男子全能冠軍的感受如何時，特里斯坦·羅伯茨說，一旦進入家長模式，就非常無助。