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巴黎金句／「去年我是大滿貫，今年就有點兒小遺憾」

新華社巴黎8月10日電
中國選手鞏立姣在巴黎奧運會田徑女子鉛球決賽中獲得第五名。新華社
中國選手鞏立姣在巴黎奧運會田徑女子鉛球決賽中獲得第五名。新華社

「銀牌也挺沉的，你們摸摸。」

——儘管沒能站上最高領獎台，但巴黎奧運會拳擊女子66公斤級銀牌，對中國選手楊柳來說，是她從陪練到主力的最好證明。

「放假放假！我要休息！」

——東京奧運會冠軍徐詩曉與孫夢雅在巴黎奧運會皮划艇靜水女子雙人划艇500米成功衛冕後，兩人的第一願望都是放假。

「我們都是老朋友，一起玩一下。」

——巴黎奧運會跳水女子三米板頒獎儀式上，當金牌得主、中國選手陳藝文躍上最高領獎台時，亞軍澳大利亞選手基尼和季軍中國選手昌雅妮在兩邊擺出了歡迎「巨星」登場的動作，場面十分有愛。昌雅妮說，她們2017年就已經和基尼一起參賽了。

「你永遠不能把腳從油門上移開。」

——加拿大組合胡馬納-帕雷代/威爾克森獲得巴黎奧運會女子沙灘排球銀牌後，胡馬納-帕雷代說，她們讓太多的機會溜走了。

「這是寫給球迷和支持者們的一封情書。」

——當被問及法國男、女籃都打入本屆奧運會籃球決賽意味著什麼時，法國女籃球員加比·威廉姆斯說，很高興能用這樣的方式回饋球迷們。

「去年我是大滿貫，今年就有點兒小遺憾。」

——中國鉛球選手鞏立姣在自己的第五屆奧運會上只獲得第五名的成績，但她很快就釋然了，因為這就是人生。

「這是最好的但也是最糟糕的經歷之一。」

——當被問及同時作為教練和父親，看兒子獲得攀岩男子全能冠軍的感受如何時，特里斯坦·羅伯茨說，一旦進入家長模式，就非常無助。

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