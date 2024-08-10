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奧運高球／台灣徐薇淩第8名改寫紀錄 盼退役前再拚奧運

特派記者劉肇育／巴黎即時報導
徐薇淩以第8名再度改寫台灣女子選手最佳成績。圖／中華奧會提供
徐薇淩以第8名再度改寫台灣女子選手最佳成績。圖／中華奧會提供

巴黎奧運女子高球最終輪賽事，台灣 好手徐薇淩、錢珮芸在今天的第4輪都以68（－4）桿佳績繳卡後，排名也大幅提升，其中徐薇淩以總桿數283（－5）桿並列第8名作收，改寫台灣女子高球在奧運最佳排名，至於錢珮芸則以286（－2）桿並列第18名。

第二度參加奧運的徐薇淩，上屆東京奧運在女子組拿下並列第15名，改寫盧曉晴在里約奧運的並列第16名，創下台灣女子最佳排名，而今年再度披上中華隊戰袍出征奧運，她也將這項紀錄再往前推進。

過去一段時間陷入低潮的徐薇淩，奧運首輪表現不如預期打出74（＋2）桿成績，不過接下來3天她表現漸入佳境，在第二輪打出69（－3）桿後，今天又衝出68（－4）桿佳績，最終以並列第8名作收，改寫個人所保持的台灣女子選手奧運最佳排名。

至於錢珮芸今天表現同樣亮眼，在前8洞就抓下5鳥後，排名也一度大幅提升，但在第9洞吞下雙柏忌後，後9洞則是再抓2鳥吞1柏忌，單日抓下7鳥，同樣以68（－4）桿作收，並列第18名，而金牌則是由紐西蘭名將高寶璟拿下，她生涯3度挑戰奧運包辦金銀銅牌各一面。

對於第二次奧運之旅，徐薇淩賽後表示，雖然不能站上頒獎台有些許遺憾，但過去一段時間深陷低潮的她，自認這4天表現並不差，也期待4年後的洛杉磯奧運能夠再度為台灣爭戰，「我真的很喜歡打奧運，希望高球生涯結束前能夠再拚一次。」

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