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巴奧／埃塞俄比亞選手創奧運紀錄 奪男子馬拉松冠軍

新華社巴黎8月10日電
2024年巴黎奧運會男子馬拉松項目10日上午鳴槍起跑，埃塞俄比亞選手托拉跑出2小時06分26秒，在贏得冠軍的同時，打破奧運紀錄。新華社
2024年巴黎奧運會男子馬拉松項目10日上午鳴槍起跑，埃塞俄比亞選手托拉跑出2小時06分26秒，在贏得冠軍的同時，打破奧運紀錄。新華社

2024年巴黎奧運會男子馬拉松項目10日上午鳴槍起跑，埃塞俄比亞選手托拉跑出2小時06分26秒，在贏得冠軍的同時，打破奧運紀錄。名將基普喬格退賽，無緣奧運會三連冠；吳向東排在第40位，是成績最好的中國隊選手。

所有運動員從巴黎市政廳出發，途經巴黎歌劇院、盧浮宮等著名景點，一路向西抵達凡爾賽宮，然後從那裡折返沿另一條線路返回巴黎，途經埃菲爾鐵塔後最終抵達榮軍院。

此前的奧運紀錄由肯尼亞人卡馬烏在2008年北京奧運會時創下，成績是2小時06分32秒。托拉曾在里約奧運會上贏得男子10000米銅牌，今天他在半程之後脫穎而出，獨自領跑並將優勢保持到最後。比利時的阿布迪和肯尼亞的基普魯托分列二、三位。

托拉說：「我原本只是埃塞俄比亞隊的替補，當我得知有機會參賽後便做了充分準備。我很開心實現了目標，贏得奧運金牌不容易，我很驕傲。」

連續在里約和東京奧運會贏得該項目金牌的基普喬格在30公里之後逐漸停下腳步，並宣布退賽，無緣成為奧運會馬拉松三連冠第一人。另外一位名將貝克勒排名第39，成績是2小時12分24秒。

中國隊方面，在前10公里處在第一集團的楊紹輝後程逐漸掉隊，以2小時14分48秒位列第55名。全國紀錄保持者何傑位列第67，成績是2小時22分31秒。成績最好的吳向東以2小時12分34秒完賽，排名第40位。

吳向東說：「我已經拼盡全力了，但後面確實掉速比較明顯。天氣的因素只是一方面，我覺得更大的挑戰還是這個賽道，有很大難度。這是我第一次參加奧運會，能夠與基普喬格、貝克勒同場競技，感覺非常好，希望將來能再次參賽。」

巴黎奧運會女子馬拉松將於11日進行。此外，本次奧運會開創性地設置了大眾馬拉松項目，數萬名大眾選手將踏上與奧運選手相同的馬拉松跑道。

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