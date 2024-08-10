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奧運拳擊／林郁婷挑戰金牌倒數 中華奧會呼籲集氣加油

特派記者藍宗標／巴黎即時報導
中華拳擊隊女將林郁婷。(特派記者季相儒／攝影)
中華拳擊隊女將林郁婷。(特派記者季相儒／攝影)

中華拳擊隊女將林郁婷挺進金牌戰，將於今天下午3點半對決波蘭選手塞琳梅塔（Julia Szeremeta），爭取台灣拳壇在歷屆奧運首面金牌，中華奧會呼籲國人一起幫林郁婷集氣加油。

林郁婷爭金倒數，中華奧會今天發出聲明，全文如下：

「我國拳擊好手林郁婷即將進行拳擊比賽57公級金牌戰，巴黎奧運代表團團長、中華奧會林鴻道主席表示，在本次巴黎奧運中，林郁婷選手以實力和毅力埾持到最後，林主席呼籲國人此時一起為選手加油、集氣，期待在全體國人的集氣及支持下，邁向奧運殿堂的最高榮耀。

林主席表示，中華奧會一直以來均以維護選手權益為最大職責，在本次巴黎奧運的過程中，中華奧會與國際奧會一直保持緊密聯繫。對於I B A日前召開記者會，中華奧會於記者會前即獲得消息，於記者會前一天委請律師發警告信函予IBA，保留法律追訴權。中華奧會會持續堅定地與林郁婷選手站在一起，維護及確保選手參賽權益不受影響。

中華奧會表示，國際奧會一直以來均致力於賽事的公平競爭，絕對是以最嚴謹的標準來審視參賽資格的取得。國際奧會（IOC）日前已經公開聲明，所有能夠參加2024年巴黎奧運拳擊項目的選手均遵守比賽的資格和參賽規定，以及所有適用的醫療規定。林郁婷的參賽符合2024巴黎奧運拳擊工作小組（PBU）所制定的相關規定，毫無疑問。

針對外界的不實指控，中華奧會表示全然無法接受，也呼籲回到奧運會及奧林匹克的精神，停止霸凌行為。尊重每一位選手經由長期不懈的努力及累積的實力，爭取到的屬於自己的最高榮耀。讓我們一起為林郁婷集氣、加油！」

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