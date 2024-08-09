巴奧皮划艇╱「詩雅」組合奪金後第一願望：放假放假

8月9日，冠軍中國組合徐詩曉（右）/孫夢雅。（新華社）

在巴黎奧運會皮划艇靜水項目女子雙人划艇500米決賽中，東京奧運 會冠軍徐詩曉與孫夢雅以1分52秒81的成績刷新奧運最好成績，成功衛冕。賽後，兩人走過混採區，臉上洋溢著輕鬆燦爛的笑容。被問及拿到金牌後的第一願望是什麼，徐詩曉脫口而出「放假！」一旁的孫夢雅開心地歡呼：「放假放假！我要休息！」

當天的半決賽中，「詩雅」組合展現出非凡實力，全程領跑，輕鬆刷新奧運最好成績，以小組第一的身份毫無懸念地挺進決賽。決賽中，突然颳起的大風給選手們造成了一定影響，但兩人憑藉超凡的默契與穩定的發揮一路領先，再次刷新她們在半決賽中創造的奧運最好成績，拿下冠軍。

成功衛冕後，相比觀眾和記者的興奮和激動，徐詩曉看起來似乎很淡定。「拿第一塊金牌是初次參加奧運會，當時是很期待也想要爭取金牌的，但是到了巴黎之後，心態更放鬆了，沒這麼在意金牌，更關注自己的成績是否有提高。如果能突破東京（的成績），那巴黎就是成功的。」

東京奧運會上，徐詩曉與孫夢雅以1分55秒495的成績拿下中國皮划艇隊歷史首枚女子奧運金牌。此後的三年，從2022年世界盃 捷克拉齊採站，到2023年杜伊斯堡世錦賽，再到杭州亞運 會，「詩雅」組合不斷創造佳績，收割冠軍。迄今她們已完成世界盃、世錦賽、奧運會、亞運會「大滿貫」，成為中國皮划艇的驕傲。

談及手中大大小小的冠軍，孫夢雅說：「沒有壓力是不可能的，只是我們盡力放平心態，專注在每一天的訓練上。其實我們倆整體的配合和感覺是跌宕起伏的，但在狀態不好的時候我倆都想著加強度，感覺不重要，只要強度到就行。」

在這個項目上，女運動員30歲後想要長期保持在世界頂尖水平極為不易。今年32歲的徐詩曉在經歷了傷病、退役和復出後，依然能站上世界之巔，背後付出了多少努力與汗水只有她自己知道。

當被問及是否繼續展望下一屆奧運會時，徐詩曉露出苦笑：「還有四年呢。」23歲的孫夢雅一下子抱住徐詩曉的胳膊，大笑著對她說：「我肯定希望你繼續練啊！」

當有記者問到放假回家最想做什麼時，徐詩曉毫不猶豫地回答：「我回去要睡一天！」