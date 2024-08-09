這位哈佛畢業生巴奧奪2金 從風險投資轉全職運動員

美國自行車運動員福克納(Kristen Faulkner)在本屆巴黎奧運收穫兩枚金牌。(路透)

美國自行車運動員福克納(Kristen Faulkner)在4日的巴黎奧運 公路自行車女子組比賽中奪得金牌，結束了過去40年無美國運動員在此項目獲得獎牌的歷史；7日，她在自由車團隊追逐賽再奪一面金牌，成為了美國歷史上第一位在同一屆奧運會兩個不同比賽獲得金牌的女運動員。

網友發現，這位運動員背景不一般。她從哈佛大學 畢業，曾在紐約風險投資 界工作，六年前才真正開始接觸自行車這項運動。

今年31歲的福克納出生在阿拉斯加州的小城荷馬(Homer)，從小熱愛健行和划船，後來在哈佛大學就讀電腦系，並加入學校划船隊。2017年，從哈佛畢業一年後，福克納搬到紐約，成為一名風險投資家(venture capitalist)，並開始了競技自行車訓練。在最近一次NBC採訪中她表示，「我生活中缺少不了戶外運動。」

一開始，福克納只是嘗試性地在紐約中央公園加入了一次自行車鍛鍊，沒料到實力非凡，她在2020年之前就已經成為了TIBCO-矽谷銀行車隊的隊員，該車隊是北美歷史最悠久的職業女子自行車隊。

2021年，她決定辭去風險投資工作，轉為全職運動員，她當時以為那只是一個暫時的職涯轉折，只會持續個兩三年。然而現在的她有了不同的想法，不僅效力於職業車隊 American Continental Women Team EF-Oatly-Cannondale，還對這個運動產生了更深的感情。福克納現在住在舊金山，每天大概會騎行50英里。

在接受美聯社訪問時她提及，過去作為風險投資家的工作對她的運動生涯很有幫助，「我學會了如何計算和評估風險，在比賽中我保持這樣的思路：我的風險回報比是什麼？我就知道什麼時候要全力以赴。」

福克納在公路自行車女子組比賽中奪得金牌。(美聯社)

公路自行車女子組比賽中，福克納以3小時59分23秒的成績，騎完158公里的賽程，領先於第二名58秒。

有趣的是，福克納本來沒有要參加巴黎奧運。只是因為美國隊的尼布(Taylor Knibb)需要專注在計時賽和鐵人三項比賽，福克納才補上了她的位置。奪得金牌之後她對記者表示，「這真是夢想成真，我還會盯著終點線懷疑我的名字是怎麼去到那邊的。」

除了女子個人公路自行車比賽，福克納還在自由車團隊追逐賽(women's team pursuit in track cycling)跟其餘三名隊員戴格(Chloé Dygert)、瓦倫特(Jennifer Valente)、威廉斯(Lily Williams)一起奪得了團隊金牌。這也是美國歷史上在此項目的第一面金牌。