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美股上揚 差點完全收復本周所有跌幅

巴奧舉重╱里夫斯71公斤級奪冠 美國金牌增至33枚

巴奧金句╱「在6分鐘時間裡跟另一個男人拼到死。」

新華社巴黎8月9日電
聖馬力諾選手阿明（左）和伊朗選手亞茲達尼查拉提在比賽中，最終亞茲達尼查拉提晉級決賽。（新華社）
聖馬力諾選手阿明（左）和伊朗選手亞茲達尼查拉提在比賽中，最終亞茲達尼查拉提晉級決賽。（新華社）

「我以為我會哭，但我沒有。」

拿到巴黎奧運會舉重女子59公斤級金牌的中國選手羅詩芳，給人們留下的印象是淡定、從容、開朗。

「（最後一跳前）我知道輸了，那時候我很平靜。」

獲得男子跳水三米板銀牌的中國選手王宗源的第五跳出現失誤，他賽後坦言，競技體育的魅力在於要接受輸贏的兩個方面。

「我們就像吸血鬼，夜裡才出來。」

英國隊晉級男子4X100米決賽後，英國選手基爾蒂表示，他們在決賽的成績總是快半秒。所以，他們已經為晚上進行的決賽做好準備了。

「這真的是在六分鐘的時間裡跟另一個男人拼到死。」

來自聖馬力諾的摔跤選手阿明說，這項運動是最接近角鬥士的一項運動了。

「我得先把松餅吃了。」

獲得巴黎奧運會男子速度攀岩銅牌的美國選手沃森說，他一早就計劃好了，無論比賽結果如何，先「放縱」一把，把從奧運村帶來的巧克力松餅吃掉。

「脖子上掛著兩塊奧運獎牌，哪有地方擱遺憾啊。」

東京奧運會後，印度隊再度獲得男子曲棍球銅牌。印度隊守門員帕拉圖-拉溫德蘭的回應意有所指，畢竟總有人說他錯過了很多家庭時光。

「欲成大事，先有野心。」

西班牙人莫雷諾在男子雙人划艇500米項目中獲得銅牌，這也是他的第一枚奧運獎牌。當被問及是否想像前輩克拉維奧托那樣，在划艇項目拿到6枚奧運獎牌時，莫雷諾沒有給出否定的答案，畢竟他才24歲。

「我們的兩個守門員都出色得像是『瘋了』。」

法國隊女子手球隊闖入決賽後，法國隊的恩澤-明科實在找不到詞來誇她們的兩名守門員了。（完）

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