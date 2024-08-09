巴奧速攀／銀牌伍鵬 賽前站成一尊「戰神」火了

巴黎奧運會男子速度攀岩決賽結束，21歲的中國選手伍鵬以4秒77奪銀，這一成績與冠軍僅相差0.02秒。新華社

8日，巴黎奧運 會男子速度攀岩決賽結束，21歲的中國選手伍鵬以4秒77奪銀，這一成績與冠軍僅相差0.02秒，與當天誕生的新世界紀錄僅相差0.03秒。

雖然遺憾失金，但賽後，伍鵬出發聽槍前的賽前準備視頻卻在社交平台上火了，某平台單個視頻最高點讚量超過了20萬。視頻中，他背對岩壁面向觀眾，身姿挺拔、目光堅毅、巋然不動。網友驚呼：那一刻，他就像「守城的少年將軍」，像「一尊戰神」。

網友們點讚一名銀牌得主的視頻，是因為伍鵬在賽場上展現出了中國青年運動員堅毅、沉著、不畏強手、敢於衝鋒的精氣神。即便沒有拿到金牌，中國觀眾也願意為這樣的運動員喝彩。

賽後，記者特意問了伍鵬，那一刻他到底在想什麼。這位新晉奧運銀牌得主給出了答案：「什麼都沒想，我眼睛裡甚至都是模糊的。如果是晚上比賽，對面會有射過來的燈光，我眼裡就只有那道光。」

賽前目空一切，是速度攀岩項目特點的要求。作為奧運會上賽道最短、用時也最短的速度項目，速度攀岩在八強後採取兩兩對決的淘汰賽制，一攀決勝。男子速度攀岩的比賽大多在4到6秒間就結束了，女子為6到8秒，勝負差距經常只有千分之一秒。伍鵬8日八進四淘汰世界冠軍、意大利人祖爾洛尼，就是一場0.002秒優勢的勝利。

因此，速度攀岩選手需要絕對的、一刻不分神的專注。

「比賽前最好什麼都不要想，下面坐著誰我也不會看，教練、隊友、家人，都不會。」伍鵬說，自己上場前，幾乎可以說處於一種「封閉自己」的狀態，「我會聽音樂，只要回了隔離區（攀岩選手做準備的區域）我就戴上耳機，別人說什麼幹什麼，我都不知道。」

記者一直想知道他到底在聽什麼，但伍鵬每次都說這是秘密。或許，在吶喊聲震耳欲聾、所有人情緒緊繃到極限的賽場上，音樂隔離出的小世界是他最後的專屬領地。8日的轉播畫面曾短暫給到隔離區，其他選手都在活動身體，只有伍鵬坐在來去的眾人間，戴著耳機一動不動。半決賽前，世界紀錄保持者、賽前奪冠熱門美國選手沃森想與他擊掌，他都沒反應過來。

專注是因為容不得犯錯。「這個項目就是一點點失誤，（勝利）就沒有了。」伍鵬說，失誤是速度攀岩運動員的夢魘。多年備戰，呈現在場上的就只有幾秒鐘，哪怕出現一點觀眾看不出來的微小卡頓，可能你的奧運之旅，就會就此停留在了這幾秒鐘。

速度攀岩是快與穩定的脆弱平衡。過於求穩會損失絕對速度，衝得過猛又可能導致失誤。「所以這個項目很心累。」伍鵬說，與精神壓力相比，那些因為與岩壁、岩點反覆磕碰而好不了的皮外傷，似乎都算不了什麼。「你有實力，但在這幾秒內可能就是爬不出來。或者你第一輪爬出來了，第二輪第三輪又爬不出來了。」伍鵬說，他在半決賽中的對手沃森，或許就是因為微小的失誤輸掉了比賽。雖然他在銅牌賽中創造了新的世界紀錄，但也已經換不來一枚金牌。

這些年，伍鵬也經歷過起起伏伏。2019年，他的肩膀脫臼，直到現在也還會時不時隱痛。他說，是教練張豔麗的陪伴，讓他重拾回到賽場的決心。

然而有些事情，只有攀登者面對岩壁時獨自破題。「來奧運會之前在北京備戰那段時間，我爬十趟，能有五趟都在失誤，我都不知道該怎麼辦。」伍鵬說，這不是技術問題，別人也無法替他解決，「教練也沒辦法，只能陪著我，告訴我做好自己」。

到了奧運賽場，伍鵬拿出了從資格賽到決賽六趟攀爬零失誤的表現。八強開始，他連續爬進被速度攀岩界視作里程碑的5秒大關：4秒99、4秒85，直到決賽的4秒77。這個成績已經超越了奧運會前的世界紀錄。

速度攀岩的賽後，通常都是一場盛大的情緒宣泄。那些賽前如「冷面殺手」般的「飛人」終於卸下了重擔，輸的、贏的，常常都哭成一片。但巴黎市郊勒布爾歇運動攀岩中心的岩壁下，結束了一切的伍鵬只是靜靜坐著。他清楚地記得，今年參加的所有國際大賽中，自己沒有一次失誤，包括這場奧運金牌戰。

在社交媒體上，這位年輕的攀登者收穫了無數網友的點讚。有現場中國觀眾發文說：「如果你也在現場看攀岩比賽，你一定會為他吶喊。」

也有網友寫下了這樣一段話——

「銀牌所代表的，絕不是你失敗了，而是你流過的每一滴汗，你受過的每一個傷，你磨壞的每一雙鞋。你的每一次掙扎和努力，都值得我們尊敬。」