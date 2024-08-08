巴奧攀岩╱萊昂納多為印尼奪首金 總統佐科致賀

攀岩男子速度賽銀牌得主中國選手伍鵬（左）與金牌得主印尼選手萊昂納多（中）、銅牌得主美國選手塞繆爾·沃森在頒獎儀式上。 （中新社）

在當地時間8日舉行的巴黎奧運 會攀岩男子速度賽比賽中，印度 尼西亞選手萊昂納多（Veddriq Leonardo）獲得金牌，為印尼 隊奪得在本屆奧運會的首枚金牌。印尼總統佐科當天發文表示祝賀，稱贊萊昂納多是印尼攀岩運動的驕傲。

決賽中，萊昂納多以4.75秒、領先中國選手伍鵬0.02秒的成績贏得金牌，伍鵬以4.77秒的成績獲得銀牌，美國選手沃森（Samuel Watson）獲得銅牌。

綜合印尼媒體報導，萊昂納多賽後表示，「我感覺太棒了。這是我的夢想，今天我實現了我的夢想，」他說，所有印尼人都為贏得這枚金牌而感到自豪。

佐科在個人社交媒體賬號發文，祝賀萊昂納多在巴黎奧運會為印尼贏得首枚金牌，並稱贊他是印尼攀岩運動的驕傲。

今年27歲的萊昂納多是在高中時期開始接觸攀岩運動，曾代表學校參加各種比賽。據報道，他很小的時候就接受過相關訓練。

「從孩提時代起，他就是一個非常執著和堅定的孩子。」萊昂納多的母親羅西塔說。印尼攀岩聯合會在一份新聞稿中稱，即使加里曼丹發生森林火災，萊昂納多仍然會在彌漫的煙霧下堅持訓練。

「這種感覺無法用語言表達。」從電視上看到兒子萊昂納多奪得金牌後，羅西塔說他們全家人都激動得哭了。「他想參加奧運會，我們一直為他祈禱。」 目前，印尼隊在巴黎奧運會的成績為一金一銅。