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巴奧舉重╱郭婞淳奮戰到底奪銅 郭媽媽：辛苦她了

中央社東縣9日電
台灣「舉重女神」郭婞淳征戰2024巴黎奧運，台灣時間8日晚間出賽，帶傷奮戰到底為台灣再添銅牌。郭婞淳的媽媽在台東老家緊盯電視全程觀戰，直說「辛苦她了」。（中央社）
台灣「舉重女神」郭婞淳征戰2024巴黎奧運，台灣時間8日晚間出賽，帶傷奮戰到底為台灣再添銅牌。郭婞淳的媽媽在台東老家緊盯電視全程觀戰，直說「辛苦她了」。（中央社）

巴黎奧運台灣舉重女神郭婞淳8日晚登場比賽，挺舉最後一舉奮力一搏挑戰金牌失敗，帶傷奮戰到底奪銅牌，在台東老家守在電視機前的郭媽媽說，「辛苦她了」。

巴黎奧運女子舉重59公斤級昨晚9時登場，郭婞淳母親和親友在郭婞淳舅舅家看轉播，中華電信特別幫忙裝設大螢幕，有粉絲特別從台中趕到台東，幫郭婞淳加油。

親友手持「舉重女神」、「心存婞念勇奪金」、「堅持婞念」等標語，郭婞淳的表妹則畫了穿著阿美族服飾的郭婞淳看板；郭媽媽手持「郭婞淳59愛妳」幫女兒加油打氣，當郭婞淳抓舉和挺舉成功時，大家就興奮的揮舞標語。

郭婞淳抓舉成績普通，大家有信心她在拿手的挺舉能脫困，但第1舉130公斤失敗，第2舉成功，接著有2名選手的第3舉均失敗，將郭婞淳排名推前到第3名；此時，郭婞淳有銅牌保底，直接將第3舉拉高到137公斤，希望一舉摘金，大家屏息等待，雖然失敗，現場親友仍然很高興她為台灣拿下銅牌。

親友隨即放煙火和鞭炮慶祝。郭媽媽說，郭婞淳帶傷奮戰，很感動，最後一舉奮力一搏拚金牌，「辛苦她了」。

在場陪同親友看轉播的台東市長陳銘風說，郭媽媽一開始就很擔心郭婞淳的腰傷，但郭婞淳已經非常盡力了，大家都看的出來，「婞淳是最棒的為台灣、所有的國人拿到第3名，感到高興」。

台東縣政府昨晚也在縣政府大禮堂直播應援，縣長饒慶鈴與台東縣內各級發展舉重重點學校師生一起為郭婞淳集氣加油，並與全台東縣民共同見證她在國際賽場上的精彩表現。

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