巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

跳水男子雙人3米板金牌得主、中國選手龍道一在埃菲爾鐵塔前留影。（新華社）

與隊友王宗源一起奪得巴黎奧運 會男子雙人三米板金牌後，龍道一迫不及待想回家了。

「我想去榕江看『村超』，然後一起踢球。」龍道一說。

龍道一的家鄉，就是「村超」的誕生地——貴州榕江。巴黎奧運會開幕前一周，正值2024年貴州「村超」總決賽。這場一年一度，融合了足球 、藝術、美食等元素的體育文化盛宴，如今已經世界聞名，成為中國體育的一張新名片。

龍道一和王宗源8月2日參加男子雙人三米板決賽時，「村超」落幕後的球場又熱鬧起來，大屏幕上正是奧運會的直播畫面，老鄉們聚集在球場里，看著這個曾經的鄰家男孩在巴黎登上最高領獎台。

「龍道一崽，你辛苦了，回來的時候媽媽給你做好吃的。」和鄉親們一起見證兒子奪冠後，龍道一的媽媽說。

而遠在巴黎的龍道一，和父老鄉親們來了個隔空連接，化身為家鄉的美食推薦官，「每次回家我都會吃卷粉，裡面有筍，還有醬汁。還有貴州的酸湯魚和牛癟火鍋。」

不過，龍道一暫時還不能回家，因為他還有一個重要任務。

5日的冠軍公園，人山人海，來自全球的遊客都想一睹奧運冠軍的風采。作為當天唯一一位亮相的中國隊運動員，走上T台的龍道一身著中國代表團的禮服，戴著一副墨鏡，隨著現場的音樂，他邁著自信而頗具動感的步伐，有節奏地高舉雙手打出拍子，瞬間點燃了現場的氣氛。龍道一和觀眾握手、自拍，輕鬆「控場」。

埃菲爾鐵塔下，他昂起頭，張開雙臂，像是要擁抱世界。攝影師拍下這一瞬間，讓龍道一在國內外社交媒體上火了一把。

「我印象中之前中國運動員都比較靦腆，龍真的很不一樣！」一位外國網友評論道。而一位中國網友回覆說：「龍不僅是一個Diver（跳水運動員），還是一個Rapper（說唱歌手）。」

龍道一這個鮮為人知的身份曝光了，他在某音樂雲平台上有5首原創歌曲，主打歌《場壩街的崽》在巴黎奧運會開幕前新鮮出爐。

場壩街，是龍道一出生成長的地方——貴州榕江縣場壩西路。

榕江是貴州省少兒體操之鄉，多年以來，來自這裡的運動員在體操、攀岩等領域斬獲了多項世界冠軍。而站上巴黎奧運會最高領獎台的龍道一，兒時被包裹在榕江濃烈的運動氛圍中，走上了體育道路。

2003年出生的他，從4歲開始在榕江縣少年兒童業餘體操運動學校學習體操，7歲被選入河北省石家莊市體育運動學校並轉項為跳水，8歲進入河北省跳水隊。

「我是場壩街的崽……掉進了陷阱要更加努力。」

上線不到一個月，《場壩街的崽》已收穫數千條網友評論。「太努力了，為了宣傳自己的新歌，甚至拿了個冠軍。」有網友如是評論。

「這首歌越聽越上頭，強烈要求奧運冠軍來當『村超』DJ。」另一位網友說。

「村超」就是一個這樣的平台，體育和文化在這裡交相輝映，這場全民的狂歡，成為群眾的樂子和路子，也給多少孩子種下了夢想的種子。

而龍道一的人生之所以如此精彩，他的表現力能夠跨越國界，不正是因為走的是體育的路子，又有音樂的樂子嗎？

一方水土一方人，而龍道一，也只是神州大地千千萬萬散發著個性光芒年輕人的代表之一。